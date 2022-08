Wynagrodzenia w lipcu wystrzeliły. Zbliżamy się do symbolicznej bariery 7 tys. zł

KDS

19 sie 2022





Lipcowe dane na temat wynagrodzeń mocno zaskoczyły rynek. GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w ujęciu rocznym) było wyższe o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł (brutto). To dużo więcej niż prognozy ekonomistów. Te zakładały wzrost na poziomie ok. 13 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. wyniosło 6778,63 zł (fot. Unsplash)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r. było wyższe o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł (brutto). Względem czerwca 2022 r. wzrosło o 3,4 proc.

Przeciętne zatrudnienie z kolei było wyższe o 2,3 proc. i wyniosło 6508,3 tys. etatów (w ujęciu rocznym). W stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.).

Nominalnie zbliżamy się do średniej 7000 zł brutto, ale przy stygnącym rynku pracy i spowalniającej gospodarce raczej nie ma szans na dobicie do tego poziomu w tym roku - uważa Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat rynku pracy. Zaskoczył poziom wzrostu wynagrodzenia. W lipcu wzrosło ono aż o 15,8 proc, w porównaniu do zeszłorocznego lipca. To większy wzrost niż wyniosła w lipcu inflacja (15,6 proc.). Tymczasem analitycy ekonomiczni wskazywali, że wzrost będzie na poziomie ok. 13 proc. Np. analitycy z ING Banku Śląskiego na godzinę przed podaniem przez GUS danych, w przesłanym komentarzu informowali o prognozach wzrostu wynagrodzeń o 12,8 proc. rok do roku (konsensus 13 proc.).

- Wynagrodzenia wystrzeliły w lipcu. Na plusie rok do roku 15,8 proc., to znów wynik powyżej CPI. Nominalnie zbliżamy się do średniej 7000 zł brutto, ale przy stygnącym rynku pracy i spowalniającej gospodarce raczej nie ma szans na dobicie do tego poziomu w tym roku - skomentował na Twitterze Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 11188,42 zł (wzrost o 12 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4637,78 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 15,1 proc.). Premie, nagrody, zmiana PIT Zdaniem analityków z banku Pekao, za tak dużym wzrostem wynagrodzeń stoją głównie bonusy w górnictwie. - Ale podwyżki w innych branżach też musiały być wyższe niż się spodziewaliśmy. W ujęciu realnym wyszliśmy nawet na lekki plus - skomentowali nowe dane. Zaznaczyli też, że pokazują one, że na razie recesja w Polsce omija rynek pracy. Czytaj też: Ważne ostrzeżenie z ZUS. Chodzi o 14. emeryturę Analitycy Pekao zwracają uwagę również na to, że choć pensji poszły w górę w każdej sekcji PKD, to największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo,..." - aż o 62,6 proc. - Prognostów wynagrodzeń w lipcu zaskoczył chyba trochę Dzień Leśnika. Wprawdzie obchodzimy go co roku, ale w tym roku premie były chyba wyjątkowo duże - żartobliwie komentują na Twitterze. Także GUS podaje, że wzrost wynagrodzeń spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń ). Nie bez znaczenia były też podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, a także dodatkowych nagród jednorazowych, m.in. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”. - Należy przy tym pamiętać, że dane w dużej części (prawdopodobnie większości) nie obejmują rozpoczynających pracę w kraju Ukraińców – tych od wybuchu rosyjskiej agresji zatrudnionych zostało już blisko 400tys. Dodatkowym czynnikiem który mógł podnieść tempo płac jest obniżka PIT od lipca, możliwe ze cześć firm opóźniła wypłatę premii i innym zmiennych elementów wynagrodzeń do lipca kiedy podatki są niższe. Sytuacja najprawdopodobniej zmieni się na gorsze pod koniec roku, gdy będą ujawniać się kolejne symptomy spowolnienia. Firmy będą także wstrzymywać się z podwyżkami płac w 2poł22, bo od stycznia 2023 musza znacząco podnieść płace minimalne - komentuje z kolei Piotr Popławski, starszy ekonomista Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego. Czytaj też: Waloryzacja emerytur "nie daje nadziei na godziwą podwyżkę" Z kolei ekonomiści Banku Millennium zauważają, że choć dynamika płac nadal pozostaje wysoka, napędzana inflacją, to jednak realna dynamika wynagrodzeń jest ujemna, co silnie negatywnie wpływa na kondycję finansową gospodarstw domowych i przez to na ich konsumpcję. - Pomimo spodziewanej przez nas recesji (technicznej) nie zakładamy silnego wzrostu bezrobocia w najbliższych latach - napisali w komentarzu. Zatrudnienie minimalnie w górę W lipcu w porównaniu z czerwcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.). GUS podaje, że było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, w tym pracowników sezonowych, zwiększania wymiarów etatów, a także mniejszej absencji chorobowej. Z kolei porównując lipiec 2022 r. do lipca 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,3 proc., podczas gdy w lipcu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco niższy i wyniósł 1,8 proc. - W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, jednak do grudnia 2021 r. nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r. Od początku 2022 roku widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca, z wyjątkiem maja 2022 r. kiedy to odnotowano jego niewielki spadek. W lipcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o ok. 11,5 tys. etatów - czytamy w najnowszym raporcie GUS. Analitycy mBanku podkreślają, że zatrudnienie pozostaje zupełnie niewrażliwe na przyhamowanie wzrostu gospodarki. W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Zielonka, ekspert Konfederacji Lewiatan. - Rynek pracy nadal świetnie sobie radzi. Wydawało się, że brakuje już przestrzeni do zwiększania zatrudnienia. Szczególnie, że z najnowszych badań wynika, że przedsiębiorcy coraz rzadziej myślą o zwiększaniu zatrudnienia. Tymczasem zatrudnienie w sektorze firm pozytywnie zaskakuje - skomentował dane GUS.

