Wynagrodzenia w dół. Kolejny odczyt potwierdza trend

W II kwartale 2022 roku przeciętnie wynagrodzenie wyniosło 6 156,25 zł - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To o 79 zł mniej, niż na początku roku.

We wtorek 9 sierpnia GUS podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022 roku. Wynosiło ono 6156,25 zł.

To mniej, niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku, gdy przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 235,22 zł. Różnica to 79 zł, czyli 1,3 proc. Natomiast w ujęciu rocznym wzrosło ono o 11,8 proc.

O tym, że sytuacja na rynku pracy pogarsza się, analitycy mówią już od kilku miesięcy. Podwyżki pensji, choć nadal dwucyfrowe, są niższe, niż wzrost inflacji. Według odczytu GUS w czerwcu 2022 inflacja sięgnęła 15,5 proc., najwięcej od marca 1997 roku. Wzrost pensji - w ujęciu rocznym - wyniósł natomiast 13 proc.

Widoczny jest też spadek liczby ofert pracy, w porównaniu z ubiegłym rokiem.

- Obserwujemy spadek liczby ogłoszeń o pracę o kilka punktów procentowych w stosunku i do zeszłego roku, i nawet w maju do kwietnia, co może być w pewien sposób niepokojące, bo wiemy, że jest więcej ogłoszeń na prace sezonowe - mówi Wojciech Ratajczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR, prezes zarządu agencji zatrudnienia Trenkwalder.