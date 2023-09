Wydatki studentów wzrosły ponad dwukrotnie. Podjęcie pracy to już konieczność

W ciągu pięciu ostatnich lat uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100 proc. - w 2018 roku wyniosły one bowiem 1904,49 zł. Z symulacji przeprowadzonej na potrzeby raportu "Portfel Studenta" wynika, że w 2023 roku jest to kwota 3867,06 zł.

Z raportu wynika też, że 31 proc. studentów ocenia perspektywy rynku pracy i warunki zatrudnienia raczej źle. 12 proc. - bardzo źle, sprecyzowanej opinii nie ma 29 proc. przepytanych studentów.

Analizując rynek pracy pod kątem branż, w jakich dostępne są wakaty, zauważyć można, że nie jest to praca stricte skierowana do studentów.

Z raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich wynika, że trend wzrostu wydatków studentów utrzymuje się od 8 lat.

Przez zawirowania w gospodarce rośnie czesne, mocno w górę szybują też ceny żywności i najmu studenckiego.

Najwyższym kosztem jest zakwaterowanie. Za pokój lub mieszkanie trzeba zapłacić średnio 1350 zł miesięcznie. Na kolejnych miejscach znalazły się takie wskazania jak: żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł).

Źródło: Raport 'Portfel Studenta' opublikowany przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich

Z innego badania, przeprowadzonego przez agencję pracy Tikrow, wynika, że większość studentów zamknie swoje miesięczne rachunki w widełkach od 1,5 do 3 tys. zł miesięcznie. Na tę grupę składa się 30 proc. ankietowanych, których wydatki wyniosą od 1,5 do 2 tys. zł oraz 29 proc. respondentów z miesięcznymi kosztami życia od 2 do 3 tys. zł.