Wybory trwają dalej. Wraca więc temat pensji dla prezydentowej

Wyścig o fotel prezydenta trwa. Sondaże nie myliły się i w drugiej turze spotkają się aktualny prezydent Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy.

Obok dyskusji na temat wyborów, pojawił się też wątek poboczny, który wypływa podczas każdych wyborów. Mowa o wprowadzeniu wynagrodzenia za pracę dla pierwszej damy.

Tym razem taki pomysł trafił w formie petycji do Sejmu. Zajmuje się nim komisja ds. petycji.

Polskie prawo nie przewiduje wynagrodzenia dla żony prezydenta, choć wraz z objęciem tej funkcji musi zrezygnować z pracy zawodowej, a dochodzą jej dodatkowe obowiązki. M.in. zgodnie z protokołem dyplomatycznym żony głowy państwa mają towarzyszyć mężom podczas podróży zagranicznych czy w trakcie oficjalnych imprez. Przykładowo Agata Kornhausen-Duda nim stanęła u boku męża-prezydenta pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w jednej z krakowskich szkół.

Przy okazji wyborów prezydenckich jak bumerang wraca pomysł uregulowania w przepisach zasad przyznawania prezydentowej pensji. Nie inaczej jest tym razem.

- Wnoszę o opracowanie i uchwalenie przepisów prawa określających wynagrodzenie (także w zakresie świadczeń do ZUS) żony/męża Prezydenta RP, z wejściem w życie od kadencji, która rozpocznie się w bieżącym roku - pisze w petycji zgłoszonej do Sejmu Marek Nowak. Jej pełną treść zamieściliśmy w dziale multimedia.

Jak tłumaczy swój pomysł, "jednym z widocznych objawów źle działającego państwa polskiego jest z jednej strony oczekiwanie, że małżonek prezydenta RP stanie się osobą publiczną, a z drugiej - że będzie to realizować za własne pieniądze, bez wynagrodzenia i bez zabezpieczenia emerytalnego".

- Posłowie powinni - wreszcie - zrobić to, co już 30 lat temu należało uregulować, wyrażając w ten sposób szacunek i uznanie dla pracy, jaką małżonek/a prezydenta RP wykonuje dla dobra kraju.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza inicjatywa podnosząca ten problem. W 2016 r. o przyznanie wynagrodzenia Agacie Dudzie starali się internauci, którzy wystosowali petycję do Beaty Szydło. Jak przekonywali, pierwsza dama to jedna z najbardziej zapracowanych kobiet w kraju, a funkcja małżonki prezydenta na naszych oczach zamienia się w zawód.

CZYTAJ DALEJ »

Także Prawo i Sprawiedliwość przygotowało własny projekt w tej sprawie.Zgodnie z nim pensja Agaty Dudy byłaby uzależniona od wynagrodzenia prezydenta i wyniosłaby 13 540 zł miesięcznie – 12 275 zł to wynagrodzenie, a 1265 zł to maksymalna kwota dodatku stażowego. Z projektu również wynikało, że wynagrodzenie otrzymają byłe prezydentowe: Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska oraz Danuta Wałęsa. Dostałyby po 10 tys. zł miesięcznie, z czego 9207 zł wynagrodzenia i maksymalnie 949 zł dodatku stażowego. Pozytywnie o tym pomyśle wypowiedział się Mateusz Morawiecki, premier Polski. Jak podkreślił, Agata Kornhauser-Duda - podobnie jak inne pierwsze damy - dla męża i by służyć Polsce, zrezygnowała ze swojej pracy. - Dlatego jestem za tym, by pierwsza dama otrzymywała wynagrodzenie - powiedział. Inicjatywy te nie zostały wprowadzone w życie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PLIKI DO POBRANIA