Wojna o pracowników trwa. Już nie tylko Lidl i Biedronka podnoszą pensje

Sieci handlowe prężnie rozwijają się na polskim rynku. Lidl zapowiedział, że w tym roku będzie poszukiwać ponad 2 tys. pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali.

- Każdego roku otwieramy kilkadziesiąt nowych sklepów i tym samym systematycznie zwiększamy zatrudnienie. Aktualnie nasz zespół liczy około 20 tys. osób zatrudnionych w ponad 700 sklepach Lidl, jak również w 11 (wkrótce 12) centrach dystrybucyjnych i centrali – mówi dla PulsHR.pl Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communication w Lidl Polska.

- Największa część naszego zespołu jest zatrudniona w sklepach i to właśnie w tym obszarze prowadzimy najintensywniejsze rekrutacje - dodaje.

O planach rekrutacyjnych mówi również największy prywatny pracodawca w Polsce, zatrudniająca ponad 70 tys. osób - sieć Biedronka. W 2019 roku zwiększonyła zatrudnienie netto o ponad 3,5 tys. osób.

- Najczęściej poszukujemy pracowników do naszych sklepów, głównie na stanowisko sprzedawcy-kasjera oraz do centrów dystrybucyjnych, których aktualnie mamy 16 w całej Polsce. Chcąc elastycznie reagować na zapotrzebowanie potencjalnych kandydatów w 2019 r. w Biedronce utworzyliśmy dodatkowe, rozdzielne funkcje kasjera oraz pracownika sklepu, który zajmuje się organizacją towarów na sali sprzedaży. Jest to szczególnie istotne np. dla studentów, którzy mogą łączyć pracę z zajęciami czy osób na emeryturze, które często ze względu na kwestie zdrowotne preferują pracę wyłącznie przy kasie – komentuje dla PulsHR.pl Marta Śliwińska, starszy menedżer ds. budowania wizerunku pracodawcy w sieci Biedronka.

Rekrutować zamierza także Kaufland, który zatrudnia blisko 16 tys. pracowników różnego szczebla. W połowie lutego 2020 do sieci należało 216 sklepów na terenie całego kraju. Przed pracodawcą kolejne dwa otwarcia. Firma stale poszukuje kadry do marketów w całej Polsce oraz centrów dystrybucji zlokalizowanych w Woli Krzysztoporskiej, Bydgoszczy oraz Gliwicach.

- Ponadto w zależności od zapotrzebowania odpowiednich działów, rekrutujemy pracowników do naszej wrocławskiej centrali oraz biur regionalnych zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie oraz Gliwicach – mówi dla PulsHR.pl Daria Tworek, publicis consultants w Kaufland Polska Markety.

W Lidlu z początkiem marca 2020 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. (Fot. Shutterstock)

Walka na pensje trwa

W tym roku po raz kolejny sieci handlowe podniosły wynagrodzenia swoim pracownikom. Biedronka plan podwyżek na 2020 rok ogłosiła już w grudniu 2019 roku. Wynagrodzenia pracowników podniesiono od stycznia tego roku o 100-350 zł brutto miesięcznie w sklepach oraz o 150-500 zł w centrach dystrybucyjnych. Podwyżki otrzymało niemal 57 tys. osób.

Tym samym od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera, mogą zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3400 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność. Pracownicy sklepów Biedronki standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. W przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków może wynieść od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach.

Podwyżki szykuje również Kaufland. - W obecnym roku obrotowym, który trwa do końca lutego, wprowadziliśmy podwyżki wynagrodzeń w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Ponadto pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zostali objęci dodatkiem motywacyjnym w wysokości nawet 400 zł za 100 proc. frekwencję w pracy – mówi Daria Tworek.

- 1 marca, z początkiem nowego roku obrachunkowego, zaplanowane są kolejne podwyżki - po ich przyznaniu Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce pod względem wysokości płac. Podwyżki dotyczyć będą różnych grup pracowników, zarówno osób zatrudnionych w marketach, jak również w centrach dystrybucyjnych oraz w centrali. Wynagrodzenia będą podnoszone proporcjonalnie do pełnionej funkcji – dodaje.

Na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy zatrudnieni w sieci Kaufland otrzymają od 3200 do 3900 zł brutto miesięcznie, w tym do 500 zł dodatku motywacyjnego.

Rekrutować zamierza także Kaufland, który zatrudnia blisko 16 tys. pracowników różnego szczebla. (Fot. Shutterstock)

Z kolei w Lidlu z początkiem marca 2020 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu - 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.

Natomiast pracownicy magazynów pracujący w centrach dystrybucyjnych Lidla od marca 2020 r. otrzymają wynagrodzenie w wysokości od 3 600 zł brutto do 4 300 zł brutto. Po pierwszym roku pracy ich płaca wzrośnie do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 500 zł brutto. Po upływie dwóch lat ich zarobki wyniosą od 4 100 zł brutto do 4 900 zł brutto. Natomiast po trzech latach od zatrudnienia wzrosną do poziomu od 4 300 zł brutto do 5 100 zł brutto.

Pensje w tym roku podniesie również Tesco. Od marca pracownicy zatrudnieni w sklepach oraz centrach dystrybucji dostaną średnio około 6 proc. brutto w przeliczeniu na pełny etat.

- Podwyżka będzie dotyczyć około 94 proc. pracowników na aktualnych w strukturze stanowiskach, których obecne wynagrodzenie znajduje się w widełkach płacowych – z wyłączeniem kierowników sklepów i menadżerów DC - podał związek zawodowy.

- Wynagrodzenie jest podstawowym elementem walki o kandydatów w branży handlowej, bo sieci handlowe chcą zmienić pokutujące w społeczeństwie opinie o pracy w handlu, bazujące na negatywnych doświadczeniach pracowników sprzed dekady. Podwyżki w sektorze są więc wypadkową kilku elementów: trudności w pozyskaniu pracowników, szczególnie w branży, która dotychczas nie była szczególnie ceniona w społeczeństwie, a także możliwości budżetowych branży, która zyskiwała w ostatnich latach dzięki wzmożonej konsumpcji krajowej oraz strategii rozwoju sieci handlowej opartej na dynamicznym rozwoju nowych lokalizacji – komentuje Mateusz Żydek z agencji Radstad.

Coraz więcej benefitów

Wynagrodzenie, choć jest czynnikiem wyjątkowo docenianym przez pracowników, nie jest jedynym aspektem.

- Pracownicy handlu cenią sobie bardzo bliskość miejsc pracy, wynikającą z gęstości największych sieci handlowych. Z badania Randstad wynika, że Polacy pytani o to, czy chcieliby pracować w miejscu pracy, do którego można dotrzeć piechotą lub rowerem, w 69 proc. odpowiadają twierdząco. W Europie częściej od nas deklarują tak tylko mieszkańcy 5 krajów: Rumuni, Włosi, Hiszpanie, Szwedzi i Węgrzy – komentuje Mateusz Żydek.

Anna Tietianiec, ekspert rynku pracy w agencji rekrutacyjnej Manpower zauważa natomiast, że dodatki pozapłacowe mogą stanowić równie skuteczny element w walce o pozyskanie i utrzymanie talentów.

- Budowanie marki pracodawcy to podążanie za trendami nie tylko w kwestii samego wynagrodzenia. To również dbanie o dodatkową listę świadczeń pozapłacowych, tworzenie przyjaznego i przede wszystkie bezpiecznego miejsca pracy – mówi Tietianiec.

Sieci handlowe wydłużają listę świadczeń pozapłacowych. Wśród benefitów Lidla znajdziemy: bezpłatną prywatną opiekę medyczną, karty MultiSport, prywatną opiekę medyczną dla członków rodziny pracownika, ubezpieczenie na życie dla zatrudnionego i jego rodziny, wyprawkę dla maluszka (czyli specjalny zestaw dla pracownika stającego się rodzicem), obchody jubileuszy stażu pracy pracowników, darmową kawę i herbatą w miejscu pracy oraz bony świąteczne, paczki dla dzieci czy inne upominki.

W 2019 roku w Biedronce zwiększono zatrudnienie netto o ponad 3,5 tys. osób. (Fot. mat. pras.)

Biedronka swoim pracownikom proponuje pakiet 19 programów socjalnych. Szczególnie cenią sobie oni programy adresowane do całej rodziny, np. wyprawki dla noworodków – ok. 4,2 tys. rozdanych w 2019 r. oraz dla pierwszaków – ponad 3,9 tys. paczek przygotowanych w tym roku, wsparcie finansowe przed rozpoczęciem roku szkolnego – w 2019 r. przyznano je dla 6,8 tys. pracowników będących rodzicami, bezpłatne kolonie nad morzem i w górach, z których w ubiegłym roku skorzystało 1060 dzieci, darmowe obozy językowe dla młodzieży – dla grupy 200 osób. Sieć rozdaje paczki na święta dla dzieci pracowników (ponad 68 tys.) oraz samych pracowników (ponad 70 tys.), a także oferuje wsparcie finansowe i rehabilitacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Natomiast pracownicy Kauflandu mogą liczyć na: kartę sportową, ubezpieczenie medyczne i grupowe, dofinansowanie do wypoczynku, a w centrali sieci także możliwość korzystania z siłowni i zajęć sportowych.

Jak zauważa Anna Tietianiec, poza wynagrodzeniem i pakietem benefitów kandydaci rozważający zmiany zawodowe zwracają uwagę na to, czy dany pracodawca oferuje jasną i klarowną ścieżkę rozwoju a także elastyczność czasu i niekiedy miejsca pracy. Kluczowe jest, by organizacje chcące utrzymać kadry, dbały o to, aby ich marka kojarzona była z przyjaznym miejscem pracy.

- Pamiętajmy, że samo pozyskanie pracownika dzięki odpowiedniemu wynagrodzeniu to połowa sukcesu. Wyzwaniem dla pracodawców jest jego utrzymanie w organizacji, a tu motywator finansowy może nie wystarczyć - podsumowuje ekspert Manpower.