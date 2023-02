Wniosek o emeryturę z datą wsteczną nie dla wszystkich

- Ponieważ stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązuje nadal, nadal można stosować druk ERO, składając do nas wniosek o przyznanie emerytury lub renty – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Wniosek o emeryturę może złożyć każdy, ale nie wcześniej niż 30 dni przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Rozwiązanie stosunków pracy i dostarczenie do ZUS świadectw pracy nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowa o pracę. W przypadku tych osób dołączenie druku ERO może spowodować naliczenie wypłaty z datą wsteczną.

Pandemia sprawiła, że wiele osób pomimo tego, że już osiągnęło wiek emerytalny miało utrudnioną możliwość złożenia wniosku o wypłatę emerytury. ZUS w czasie pandemii wprowadził dla klientów wiele ułatwień w tym także możliwość przyznania emerytury z datą wsteczną.

Od 16 maja 2022 roku zgodnie z decyzją ministra zdrowia został odwołany w Polsce stan epidemii wprowadzony wcześniej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego, który jest aktualny do odwołania.

- Ponieważ stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązuje nadal, nadal można druk ERO stosować składając do nas wniosek o przyznanie emerytury lub renty – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jednak w przypadku osób, które wprawdzie mają już powszechny wiek emerytalny, ale nadal pracują nie ma to żadnego sensu - dodaje.

Wniosek o emeryturę może złożyć każdy, ale pod warunkiem

Jak tłumaczy, wniosek o emeryturę może złożyć każdy, ale nie wcześniej niż 30 dni przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. ZUS emeryturę obliczy i przyzna jednak nie rozpocznie jej wypłacania. Prawo do emerytury, bowiem, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty. Złożenie wniosku o przyznanie emerytury nie oznacza, że nie można nadal pracować. Po złożeniu dokumentów ZUS naliczy emeryturę i wyda decyzję o jej przyznaniu, wypłata świadczenia zostanie jednak uruchomiona w momencie rozwiązania umowy o pracę.

- To można zrobić w każdym momencie po skończeniu 60 lat w przypadku pań i 65 lat w przypadku panów i wcale nie trzeba do tego druku ERO, czyli „obliczania” emerytury wstecz – wyjaśnia Kowalska-Matis. - W momencie faktycznego zakończenia aktywności zawodowej i złożenia wniosku emerytalnego ZUS obliczy kwotę emerytury uwzględniając wszelkie waloryzacje – dodaje.

Według rzeczniczki nie ma znaczenia, czy kwota emerytury została naliczona wcześniej czy dopiero w momencie przejścia na emeryturę, gdyż kwota wcześniej wyliczonej emerytury jest zawsze ponownie przeliczana w momencie dostarczenia do ZUS świadectw pracy i wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia.

- Uzyskanie „statusu” emeryta i dalsza praca daje nam tylko to, że dostajemy legitymację emerytalną i możemy korzystać np. z przysługujących seniorom zniżek. Do tego, jeszcze raz podkreślam – nie jest potrzebny druk ERO – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Kiedy dołączenie druku ERO spowoduje naliczenie wsteczne?

Rzeczniczka wyjaśnia, że rozwiązanie stosunków pracy i dostarczenie do ZUS świadectw pracy nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowa o pracę. W przypadku tych osób dołączenie druku ERO może spowodować naliczenie wypłaty z datą wsteczną.

- Od razu wyjaśniam, że wypełniając wniosek nie można wskazywać konkretnego terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura, ZUS po złożeniu wniosku ERO - przyzna lub przeliczy emeryturę dopiero od dnia istnienia prawa do świadczenia, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020r - przestrzega Kowalska-Matis. – Ustawa nie pozwala na dowolne wybieranie terminu, dlatego należy korzystać z gotowych formularzy ZUS żeby uniknąć błędu – wyjaśnia rzeczniczka.

Kowalska-Matis zachęca także do dokładnego przeczytania informacji znajdujących się pod wnioskiem ERO - szczególnie punktu 3, w którym znajduje się wyjaśnienie dotyczące możliwej różnicy w obliczonej wysokość już wypłacanego świadczenia a co za tym idzie może zaistnieć konieczność zwrotu nadpłaconych przez ZUS kwot. Dodaje także, że oświadczenie ERO można wycofać tylko do dnia uprawomocnienia się wydanej przez ZUS decyzji.

Pkt.3 Jeżeli złożysz wniosek o przyznanie lub przeliczenie świadczenia za okres wsteczny, składniki obliczenia świadczenia mogą być inne niż te, które zostały przyjęte do obliczenia świadczenia w ostatniej decyzji, np. kwota zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego zapisana na Twoim koncie może być niższa, a średnie dalsze trwanie życia może być dłuższe. Może to skutkować ustaleniem świadczenia w kwocie niższej, w porównaniu do kwoty ustalonej poprzednią decyzją. Różnica w wysokości świadczenia wypłaconego na podstawie poprzedniej decyzji, a świadczeniem obliczonym zgodnie z wnioskiem i przyznanym od wcześniejszej daty, stanowi nienależne świadczenie. W takiej sytuacji musisz liczyć się z koniecznością zwrotu nadpłaconej kwoty świadczenia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl