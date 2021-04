Wielka Brytania podnosi płacę minimalną. Systematyczny wzrost rozkłada na lata

Wielka Brytania podnosi płacę minimalną oraz zapowiada jej systematyczny wzrost. Docelowo wyższą płacę ma otrzymywać coraz więcej osób.

Autor:KDS

• 1 kwi 2021 11:29





Do 2024 roku stawka minimalna ma wzrosnąć do ponad 10,50 funtów za godzinę (Fot. Pixabay)

Brytyjski rząd ogłosił nowe plany stopniowej podwyżki National Living Wage, czyli krajowej płacy minimalnej.

Do 2024 roku stawka minimalna ma wzrosnąć do ponad 10,50 funtów za godzinę, co więcej, przysługiwać będzie większemu gronu odbiorców.

Już od 1 kwietnia jej kwota wyniesie 8,91 funta.



National Living Wage wynosiła do niedawna 8,21 funtów brytyjskich. Co więcej, będzie systematycznie rosnąć, by w 2024 roku osiągnąć wartość ponad 10,50 GBP za godzinę pracy.

Dodatkowo rząd zdecydował się obniżyć próg wieku dla osób uprawnionych do korzystania z krajowej płacy minimalnej. Zostanie on przesunięty z 25 do 23 lat, co oznacza, że ​​tysiące młodych pracowników będą kwalifikować się do wyższego minimalnego wynagrodzenia. Do 2024 roku próg wiekowy ma zostać obniżony do 21. roku życia.

- Wzrost NLW to nasz pierwszy krok w kierunku osiągnięcia zaplanowanego celu, jakim jest osiągniecie dwóch trzecich mediany zarobków. To wzrost w ujęciu realnym, co oznacza, że ​​za godzinę pracy można zapłacić więcej niż rok temu, na początku pandemii. Poziom nowej stawki odzwierciedla jednak również potrzebę ochrony pracowników przed utratą miejsc pracy - komentował zmianę Bryan Sanderson, przewodniczący komisji zajmującej się wysokością minimalnych wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii (Low Pay Commission).

Płaca minimalna na świecie

Zespół platformy Picodi sprawdził, jak w 2021 roku na świecie będzie prezentowała się płaca minimalna. Badanie objęło 56 państw, w których rząd ustala wysokość wynagrodzenia minimum.

Co trzeci z badanych krajów nie zdecydował się na podwyżkę płacy minimalnej od stycznia 2021 roku. Wśród nich są m.in. Węgry, Słowenia, Estonia czy USA, gdzie stawka federalna nie zmieniała się od 2009 roku.

Największy wzrost płacy minimalnej odnotowano na Ukrainie (o 27 proc. rok do roku). Jednak w przeliczeniu na euro wysokość gwarantowanej płacy w tym kraju pozostaje jednak jedną z najniższych (143 euro). Drugi kraj z ponad 20-procentowym wzrostem płacy minimalnej to Turcja.

Czytaj więcej: Wyższa stawka godzinowa i podatki dla najbogatszych. Chcą wesprzeć najsłabszych Polska należy do grona państw, w których pandemia nie zamroziła wzrostu płac. Od 1 stycznia 2021 roku kwota netto minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 9,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim ( z 1878 zł do 2062 zł). To 10. wynik spośród 56 uwzględnionych w zestawieniu państw. W Niemczech pensja minimalna wzrosła o 1,5 proc. rok do roku (34. miejsce), w Wielkiej Brytanii o 7,7 proc. (13. miejsce), a w Czechach o 11,6 proc. (8. miejsce). Warto przytoczyć tutaj dane GUS, zgodnie z którymi w grudniu 2019 r. ok. 1,5 mln pracowników otrzymywało pensję nie wyższą niż przeciętna płaca minimalna. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku liczba ta zwiększyła się o 1,4 proc. (wobec spadku o 3,7 proc. zaobserwowanego w grudniu 2018 r. w odniesieniu do roku poprzedniego).

