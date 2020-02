Wielka Brytania. Płace w końcu przegoniły wynik sprzed kryzysu finansowego

Jak zauważa brytyjski The Guardian, to kluczowy moment w ostatniej dekadzie dla brytyjskich pracowników. Dane statystyczne o płacach w Wielkiej Brytanii pokazują że średnia wypłata w tym kraju jest wyższa niż 12 lat temu, czyli przed kryzysem finansowym. To płaca uwzględniająca inflację i siłę nabywczą funta. Wzrost ten jednak jest minimalny.

Wzrost płac w grudniu 2019 r. w Wielkiej Brytanii wyniósł 1,8 proc. We wskazaniach bezwzględnych więc Brytyjczycy zarabiali średnio 474 funty na tydzień. W marcu 2008 roku to wskazanie, poprawione o inflację, wynosiło 473 funty. Różnica więc wynosi tylko 1 funt. Dane te podał brytyjski odpowiednik polskiego GUS.

Komentujący te wskazania ekonomista John Philpott zaznacza, że wpływ na płace miała też inflacja w końcu 2019 r. Była w Wielkiej Brytanii niższa, niż się spodziewano.

Rynkowi pracy za kanałem La Manche pomogła także poprawiająca się liczba pracujących. Miedzy wrześniem a grudniem 2019 r. wzrosła o 180 000 liczba osób zatrudnionych. W sumie na Wyspach pracuje prawie 33 miliony osób. Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wynosi 3,8 proc. Jest najniższa od lat 70 XX w.