Wiele firm zapłaci w sierpniu większy ZUS. To skutek zmian z 1 lipca

Do 21 sierpnia przedsiębiorcy mają obowiązek opłacenia składek ZUS. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3600 zł, co spowodowało zwiększenie składek społecznych dla niektórych płatników korzystających z preferencyjnego ZUS-u.

Niektórzy przedsiębiorcy nadal będą płacić składkę w "starej" wysokości (fot. Shutterstock)