Większość Polaków nie obawia się o swoje bezpieczeństwo finansowe

Ponad połowa Polaków nie obawia się, że wojna w Ukrainie odbije się na stanie ich portfeli. - Nasza wiedza na temat finansów rośnie oraz dokonaliśmy już pewnych zmian w sposobie gospodarowania pieniędzmi w trakcie trwania pandemii – tłumaczy Aleksander Pawlak, prezes sprzedającej metale szlachetne firmy Tavex.

Wojna w Ukrainie przyniosła wiele niepewności i gwałtownych reakcji. Pomimo umiarkowanie niskiej obawy Polaków o bezpieczeństwo finansowe (ponad połowa z nas nie obawia się o swoje finanse), społeczeństwo reaguje na to, co się dzieje na wschodzie – aż 81 proc. ankietowanych podjęło decyzje w zakresie swoich finansów.

Respondenci postawili głównie na ograniczenie wydatków (25 proc.), wstrzymali się od większych zakupów (22 proc.) czy wypłacali gotówkę (13 proc.), a tylko 8 proc. zdecydowało się zainwestować. Blisko co piąty badany nie podjął żadnych finansowych działań od wybuchu wojny.

- Brak większych obaw o bezpieczeństwo oszczędności może wynikać z tego, że nasza wiedza na temat finansów rośnie oraz dokonaliśmy już pewnych zmian w sposobie gospodarowania pieniędzmi w trakcie trwania pandemii – mówi Aleksander Pawlak, prezes Tavex. - Niestety do niepewnej i niestabilnej sytuacji musimy przez jakiś czas przywyknąć i jeszcze bardziej troszczyć się o swoje środki finansowe, ponieważ prognozy gospodarcze na najbliższe lata nie są optymistyczne. Pomimo tego, że w odpowiedziach respondentów widać stosunkowo mały niepokój, w przyszłości możemy spodziewać się zmiany nawyków konsumenckich, m.in. obniżenia wolumenu konsumpcji dóbr i usług wyższego rzędu – dodaje.

Problemem, z którym muszą mierzyć się Polacy, jest również inflacja, która już dawno wymknęła się spod kontroli, a wojna w Ukrainie jedynie dodatkowo podkręciła oczekiwania dalszego wzrostu cen. Warto przypomnieć, że ostatni wskaźnik inflacji pokazał, iż jest ona w naszym kraju dwucyfrowa. Z danych banku centralnego wynika, że w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 10,6 proc. wobec 8 proc. miesiąc wcześniej.

W badaniu firmy Tavex aż 71 proc. Polaków obawia się, że w związku z wojną w Ukrainie wzrost cen będzie znacząco wyższy niż w 2021 roku, natomiast 19 proc. ankietowanych twierdzi, że będzie on nieznacznie niższy. Tylko 8 proc. uczestników badania wskazało, że wojna w Ukrainie nie będzie miała wpływu na inflację w Polsce. Według najnowszej projekcji NBP w 2022 roku śródroczna inflacja wyniesie 10,8 proc., natomiast w 2023 roku będzie to 9 proc.

Młodzi boją się najmniej

Z analizy Tavex wynika, że najmniej o swoje finanse objawiają się najmłodsi z grupy 18-24 lat (12 proc.) oraz 24-34 lat (19 proc.).

Co ciekawe, to właśnie ta grupa w 2021 roku była też najaktywniejsza inwestycyjnie. Osoby w wieku do 24 lat najczęściej odpowiadały, że udało im się zainwestować (45 proc.). Pomnażanie środków podobnym zainteresowaniem cieszyło się wśród osób w wieku 25-34 lat (37 proc.) – wynika z danych firmy Tavex. Nie inaczej jest również w tym przypadku. To właśnie młodzi w wieku 24-34 byli najliczniejszą grupą, która zdecydowała się na inwestycje po 24 lutego 2022 (11 proc.).

Obawa rośnie wraz z wiekiem. Inaczej w kontekście obecnej sytuacji swoje bezpieczeństwo postrzegają osoby w starszych przedziałach wiekowych. Największe finansowe zmartwienia mają respondenci w wieku 55-64 lat (36 proc.) oraz 45-54 (31 proc.).

Jedynie 8 proc. wszystkich respondentów postanowiło zainwestować swoje środki finansowe w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia. Stawiali oni głównie na zakup nieruchomości (25 proc.), kryptowaluty (11 proc.), akcje na giełdzie (9 proc.). Niezmiennie wysoko w rankingu pozostawały lokaty (8 proc.) oraz złoto (6 proc.). Osoby decydujące się na wymianę walut (6 proc. badanych) zamieniało swoje oszczędności najczęściej na euro (60 proc.) oraz dolary (26 proc.).