Wdowia renta czy wdowi dodatek. Które rozwiązanie bardziej się opłaca?

W przestrzeni publicznej pojawiają się dwa pomysły na poprawę sytuacji wdowców i wdów.

Pierwszy z nich to dodatek wdowi. To inicjatywa Koalicji Obywatelskiej, która proponuje, by wdowom i wdowcom prócz własnej emerytury przysługiwało jeszcze 25 proc. emerytury męża lub żony.

Wraca też pomysł wdowiej renty - Lewica i OPZZ zbierają podpisy w tej sprawie. Zgodnie z założeniami wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwałoby dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka.

Obecnie po śmierci małżonka wdowy i wdowcy nie mogą odziedziczyć ich emerytury. Mogą wybrać jedną z nich - muszą podjąć decyzję, czy chcą nadal otrzymywać swoje świadczenie, czy 85 proc. świadczenia małżonka.

Wdowi dodatek czy wdowia renta?

Politycy chcieliby to zmienić. W przestrzeni publicznej pojawiają się dwa pomysły. Pierwszy z nich to dodatek wdowi. To inicjatywa Koalicji Obywatelskiej, która proponuje, by wdowom i wdowcom prócz własnej emerytury przysługiwało jeszcze 25 proc. emerytury męża lub żony.

Wraca też pomysł wdowiej renty - Lewica i OPZZ zbierają podpisy w tej sprawie. Zgodnie z założeniami wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwałoby dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka.

Skutki finansowe propozycji

Instytut Emerytalny sprawdził, która opcja będzie bardziej opłacalna. Dla oceny skutków finansowych poszczególnych propozycji przyjęto wspólne założenia dla dodatku wdowiego oraz renty wdowiej Są to:

przeciętna wysokość świadczenia emerytalnego - kwota 2600 zł brutto,

liczba umierających w danym roku emerytów – 180 000 osób,

wartość procentowa emerytów pozostających we wspólnych gospodarstwach – 85 proc.

Jak czytamy w przygotowanym przez Instytut Emerytalny raporcie „Dodatek wdowi - możliwe koncepcje i skutki”, dodatek wdowi, który wyniósłby 650 zł miesięcznie, to koszt ok. 100 mln zł, co oznacza w skali roku kwotę około 1,2 mld zł. W tej opcji zakłada się, że dodatek ten będzie działał wyłącznie na przyszłość, czyli byłby wypłacany wdowom lub wdowcom, którzy staną się takimi osobami po dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających dodatek wdowi.