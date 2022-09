Ważne zmiany w przepisach, chodzi o pensje. Co teraz z umowami o pracę?

KDS

We wtorek 13 września Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w 2023 roku. Podwyżka ma być rekordowa. Co to oznacza dla osób zarabiających minimalną krajową? Czy w związku z podwyżką płacy minimalnej konieczny jest aneks do umowy? Rada Ministrów ma czas do 15 września na ogłoszenie wysokości stawki minimalnej i płacy minimalnej na przyszły rok. (fot. Unsplash)

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu Rada Ministrów ma czas do 15 września na ogłoszenie stawek na przyszły rok.

Oznacza to, że decyzja o tym, ile wyniesie minimalna pensja i stawka godzinowa od stycznia 2023 musi zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu we wtorek 13 września.

Czy podwyżka płacy minimalnej wymaga, by pracodawca przedłożył aneks do umowy o pracę pracownikom, którzy zarabiają najniższą krajową?

W art. 29. § 1. Kodeksu pracy zapisano, że jednym z elementów zawartej umowy o pracę miedzy stronami jest m.in. wskazanie składników wynagrodzenia.

Co ważne, w Kp zapisano również, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Dopiero w tej formie umowa stanowi dokument, który potwierdza zawarcie współpracy między stronami. Jednocześnie w kodeksie zapisano, że każda zmiana warunków umowy o pracę również wymaga formy pisemnej.

Jak informuje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, jeżeli zmienia się stawka minimalnego wynagrodzenia, pracodawca powinien jej dokonać również w formie pisemnej.

- Wynagrodzenie - jako istotny element każdej umowy o pracę - winno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty - przytacza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.11.1976 r., I PR 165/76 portal informacyjny służb zatrudnienia. I podkreśla, że pracownik musi mieć jasność co do kwoty otrzymywanego wynagrodzenia.

Kiedy nie trzeba aneksu do umowy przy zmianie pensji

Jednak nie zawsze przy podnoszeniu płacy minimalnej aneks do umowy jest potrzebny. Jak tłumaczą eksperci Zielonej Linii, aneks do umowy, który zawiera zmianę wynagrodzenia minimalnego, jest wymagany przy umowach o pracę pracowników, którzy mają w nich wpisaną konkretną kwotę, np. w 2022 r. 3010 zł brutto.

Czytaj więcej: Płaca minimalna. "Jesteśmy w czołówce państw europejskich" Natomiast jeśli w umowie nie podano konkretnej kwoty, a jednie zapisano, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2023 roku? Najnowsze doniesienia na temat kwoty płacy minimalnej podał "Dziennik Gazeta Prawna". Zgodnie z nimi w 2023 r. płaca minimalna wzrośnie dwa razy. Od stycznia od 3450 zł i od lipca 3500 zł. Tym samym wzrost byłby większy, niż wcześniej zakładał rząd. Bowiem z ostatniego projektu dotyczącego płacy minimalnej wynika, że ta od stycznia 2023 roku miałaby wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostałaby podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

