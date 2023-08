Ważne zmiany od sierpnia. Wchodzą dodatkowe świadczenia, prawie 1600 zł na konto

W sierpniu rzadko zdarzają się tak liczne zmiany w prawie. Jednak w ostatnim czasie praktycznie co miesiąc wprowadzane są nowe rozwiązania prawne. Ostatni miesiąc wakacji nie jest wyjątkiem - niebawem w życie wejdą kolejne, ważne dla społeczeństwa przepisy.

Osoby pobierające wyższe świadczenia otrzymają 14. emeryturę proporcjonalnie pomniejszoną, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. W praktyce otrzymają to świadczenie osoby pobierające emeryturę lub rentę do wysokości 4438,44 zł, a jeśli dodatkowe świadczenie wynosiłoby mniej niż 50 zł, nie zostanie wypłacone. O przyznanie dodatkowego świadczenia nie trzeba będzie wnioskować.

Od 8 sierpnia 2023 r. obowiązywać będzie nowa ustawa dotycząca dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Zgodnie z nowymi przepisami co roku będzie wypłacane 14. świadczenie emerytalne, bez konieczności corocznego uchwalania nowych ustaw w tej sprawie. Kwota tego świadczenia będzie równa najniższej emeryturze (obecnie 1588,44 zł), jeśli emeryt lub rencista otrzymuje miesięcznie nie więcej niż 2900 zł.

Od 1 sierpnia 2023 roku zmieniają się też przepisy dotyczące zakazu pracy w handlu w niedzielę. Przedsiębiorcy nie będą już mogli korzystać z przepisów specustawy covidowej, które umożliwiały działanie sklepów w ostatni dzień tygodnia. Zakaz handlu w niedzielę będzie obowiązywał bez wyjątków – za ladą stanąć będzie mógł tylko właściciel lub członkowie jego rodziny, otwarte zostaną też placówki, które są na liście 32 specjalnych przypadków.

Łatwe do przeoczenia zmiany dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

W niedzielę 6 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 9 marca 2023 r. To ważna zmiana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Wszystkie orzeczenia, które straciły ważność podczas pandemii i zostały automatycznie przedłużone ustawą covidową do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, nie przestaną obowiązywać od razu, ponieważ stan został odwołany 1 lipca. Dla osób nieśledzących zmian w prawie, nowa ustawa może stanowić pułapkę.

Od 8 sierpnia obowiązuje kolejna zmiana w uldze rehabilitacyjnej w PIT, dotycząca podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne. Przepis ten pozwala na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej (np. małżonka, dzieci) oraz dla przyjętych na wychowanie dzieci obcych. Warunkiem korzystania z ulgi jest spełnienie wymogu, aby dochody osoby niepełnosprawnej nie przekraczały dwunastokrotności kwoty renty socjalnej. Od 1 marca 2023 r. kwota ta wynosi 1588,44 zł brutto (1445 zł netto), a od 8 sierpnia 2023 r. będzie to 17 340 zł netto. Dodatkowo, nowelizacja ustawy PIT, obowiązująca od 8 sierpnia, precyzuje, że do dochodów osoby niepełnosprawnej nie wlicza się również 13. i 14. emerytury.

