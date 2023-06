Ważne świadczenie poszło w górę. Są trzy stawki

Od 1 czerwca obowiązują nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi zasiłek dla osób bezrobotnych? Kto i na jakich zasadach może go otrzymać?

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki: 80 proc., 100 proc. i 120 proc.

Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek jest wypłacany w wyższej kwocie.

Jak informuje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, urząd pracy pod względem przyznania prawa do zasiłku sprawdza ostatnie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzające dzień rejestracji. Jeżeli osoba rejestrująca się udokumentuje pracę – w tych 18 miesiącach - łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zasiłek powinien zostać przyznany.

Do 365 dni pracy wliczają się także m.in. okres urlopu wychowawczego (bezwzględnie) i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że zasiłki podlegają waloryzacji 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.