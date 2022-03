Waloryzacja emerytur i rent rolniczych rozczarowuje. Rolnicy protestują

Premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając w lutym tegoroczną, 7% waloryzację emerytur i rent zapewniał, że troska o seniorów jest dla rządu PiS najwyższym priorytetem. - Jestem jedną z tych osób, która w wyniku tej waloryzacji dostała niecałe 20 zł emerytury więcej. To jest ta troska o seniora. Nawet nie wspomnę - o ile więcej musiałam zapłacić w tym roku za węgiel - przyznaje Pani Maria z Podkarpacia.

Czas na pilne zmiany



O pilną zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych zaapelowała do Wicepremiera Henryka Kowalczyka także NSZZ RI "Solidarność". Zdaniem związkowców obecne przepisy są dyskryminujące dla rolników i należy je jak najszybciej zmienić.

- Jest to postulat wielokrotnie już przedkładany przez NSZZ RI „Solidarność” i problem, który nabrzmiewa od lat. Zdaniem Związku należy jak najszybciej dokonać zmiany obowiązujących przepisów i rolnicze emerytury zwaloryzować w oparciu o nowe prawo - pisze do szefa resortu rolnictwa Teresa Hałas, Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność".

To nie wina KRUS



Teresa Hałas przyznaje, że ostatnio coraz więcej rolników sygnalizuje w swoich wnioskach przekazywanych Związkowi, że po waloryzacji, której wskaźnik w tym roku wynosi 7%, rolnicy nie otrzymują finalnie emerytur wyższych o 7%. W opinii rolników jest to błąd w wyliczeniach ze strony KRUS. Nic bardziej mylnego, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku emerytur rolniczych waloryzacji podlega kwota emerytury podstawowej (od której za pomocą indywidualnych wskaźników wylicza się rzeczywistą emeryturę brutto), a nie kwota brutto dotychczasowej emerytury, jak to jest w przypadku emerytur w systemie powszechnym (ZUS).

