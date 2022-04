Walka o związki u kolejnego technologicznego giganta. W tle podwyżka płacy minimalnej

Pracownicy Apple Store próbują utworzyć związek w reprezentacyjnej lokalizacji Grand Central Terminal w Nowym Jorku. Chcą, aby gigant technologiczny płacił co najmniej 30 dol. za godzinę. Według CNBC, grupa kierująca tym przedsięwzięciem, Fruit Stand Workers United, złożyła już w tej sprawie oficjalny wniosek.

Tomasz Wolf

• 20 kwi 2022 14:38





Apple płaci pracownikom detalicznym od 17 do 30 dol. za godzinę, w zależności od ich roli pełnionej w firmie, doświadczenia i lokalizacji. Fot. PTWP

„W przypadku wynagrodzenia staramy się o minimum 30 dol. za godzinę pracy dla wszystkich pracowników oraz matrycę płac opartą na roli pełnionej w firmie, stażu pracy i wydajności. W przypadku świadczeń szukamy bardziej solidnych zmian, takich jak zwiększony zwrot czesnego, szybsze naliczanie wynagrodzeń, więcej dni urlopowych oraz lepsze opcje emerytalne” – napisano w oświadczeniu.

Według The Washington Post, Apple płaci pracownikom detalicznym od 17 do 30 dol. za godzinę, w zależności od ich roli pełnionej w firmie, doświadczenia i lokalizacji.

Organizatorzy z Fruit Stand Workers United rozpoczęli zbieranie podpisów. Jeśli co najmniej 30 proc. z ok. 270 kwalifikujących się pracowników w sklepie wyrazi zainteresowanie utworzeniem związku, grupa może złożyć wniosek do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy o przeprowadzenie wyboru władz związkowych. Według The Post co najmniej trzy inne sklepy próbują utworzyć podobny związek.

Na początku roku Apple ogłosił, że zaoferuje dodatkowe korzyści wszystkim swoim pracownikom detalicznym w USA. Od 4 kwietnia rozszerzone świadczenia firmy obejmują m.in. wydłużenie urlopów i dni chorobowych czy płatny urlop rodzicielski.

Podczas pandemii Apple miał trudności z zatrudnianiem i zatrzymywaniem sprzedawców. W tym samym okresie pracownicy detaliczni firmy skarżyli się na trudne warunki pracy, w tym problemy z niskimi zarobkami i stresujące obciążenie pracą spowodowane brakiem personelu.

