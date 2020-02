Walka na pensje trwa. Pracownicy Kauflandu zarobią nawet 3,9 tys. zł

Przypomnijmy, że 6 lutego 2020 roku przed południem napisaliśmy o tlącym się w Kauflandzie konflikcie. Według naszym informacji strona społeczna i władze sieci handlowej zakończyły właśnie kolejny etap sporu zbiorowego dotyczącego płac. Następnym krokiem ma być ogłoszenie przez Międzyzakładową Organizacją Wolnego Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza” referendum strajkowego.

Firma, w odpowiedzi na publikację, poinformowała, że planuje w tym roku podwyżkę płac, ale jest jeszcze za wcześnie na podawanie jej wysokości. Poziom zarobków został już jednak uzgodniony. Jak informuje portal DlaHandlu.pl, podwyżki płac obejmą wszystkich pracowników sieci – zarówno pracowników sklepów, centrów dystrybucyjnych, jak i pracowników centrali. Poziom wynagrodzeń będzie podnoszony proporcjonalnie do pełnionej funkcji. Na popularnym w branży stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy pracownicy otrzymają od 3200 do 3900 zł brutto miesięcznie, w tym do 500 zł dodatku motywacyjnego. Na wszystkie podwyżki Kaufland przeznaczy w tym roku niemal 50 mln zł.

- Co roku aktualizujemy stawki wynagrodzeń w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się wypracować rozwiązania rynkowo konkurencyjne i atrakcyjne dla pracowników, ale także realne i ekonomicznie uzasadnione dla nas jako pracodawcy. Wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Mamy przy tym bardzo rozbudowany system benefitów, z których mogą korzystać nasi pracownicy, jak również inwestujemy w różnorodne procesy optymalizacyjne, które mają ułatwić pracę - mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Sieć podkreśla, że po przyznaniu podwyżek z dniem 1 marca Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce pod względem wysokości płac, co potwierdza pozycję obu firm należących do Grupy Schwarz jako najlepszych pracodawców na rynku.