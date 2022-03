Wakatów nie brakuje, pensja do 25 tys. zł miesięcznie. Chętnych jak na lekarstwo

Z danych Hays Poland wynika, że aż 98 proc. firm z branży HoReCa zamierza rekrutować. Ile mogą zarobić pracownicy hoteli, restauracji i cateringu?

Kierownik recepcji zarabia najczęściej 9 tys. zł brutto co miesiąc (Fot. Shutterstock)

Wielu pracowników sektora HoReCa nie wróciło do niego po zniesieniu obostrzeń. W konsekwencji stawki godzinowe pracowników kuchni (szefów kuchni, kucharzy) oraz obsługi gości (kelnerów, barmanów) wzrosły nawet o 20-40 proc.

Co więcej, z danych Hays Poland wynika, że 21 proc. pracowników spodziewa się podwyżki w 2022 roku.

Od 4 tys. zł do 25 tys. zł brutto. Ile obecnie zarabiają? Najwięcej, bo maksymalnie 25 tys. zł brutto, zarabia dyrektor hotelu. Minimalna stawka w jego przypadku to 9 tys. zł. Z kolei najsłabiej opłacane jest stanowisko kucharza. Jego pensja waha się od 4 tys. do 7 tys. zł brutto.

Trwający wiele miesięcy kryzys w sektorze HoReCa, spowodowany pandemią COVID-19, sprawił, że jego pracownicy znajdowali zatrudnienie w innych sektorach. I mimo znoszenia kolejnych obostrzeń wielu nie zdecydowało się na powrót.

- Brak pracowników szczególnie mocno widoczny był w sezonie letnim, kiedy pracę można było znaleźć praktycznie na wszystkich stanowiskach - zarówno w recepcji, hotelowej restauracji, kuchni, jak i w dziale housekeepingu. Dlatego w każdym momencie jesteśmy gotowi przyjąć nowe osoby. Do obywateli Ukrainy, którzy już od dłuższego czasu pracują w naszych hotelach, w ostatnim czasie dołączyli kolejni. Dwie panie znalazły zatrudnienie w dziale housekeepingu. Stało się to zaledwie kilka dni po ich przyjeździe do Polski - mówi Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie.

W podobnym tonie wypowiada się Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group, która przyznaje, że HoReCa to jedna z branż, które niemal od ręki zatrudnią kobiety z Ukrainy.

- Dotychczas rynek pracy cierpiał na niedobór pracowników, teraz będziemy mieli do czynienia z pewną nadpodażą. Jednak jestem spokojna o to, czy dla wszystkich starczy pracy. Już teraz zgłaszają się do nas firmy, które mówią, że bardzo chętnie zatrudnią osoby z Ukrainy. To bardzo różnorodne stanowiska i rodzaje pracy. Zdaje się, że polscy przedsiębiorcy czują dużą potrzebę wyrażenia solidarności i wsparcia Ukrainie, na przykład przez zaproponowanie uchodźcom wojennym możliwości zatrudnienia - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

HoReCa rekrutuje

Również dane z Raportu Płacowego Hays Poland potwierdzają, że HoReCa rekrutuje na szeroką skalę. Okazuje się, że 98 proc. firm z branży HoReCa zamierza rekrutować, przy czym aż 86 proc. spodziewa się trudności w znalezieniu pracowników. Z kolei 54 proc. specjalistów rozważa zmianę pracy w 2022 roku.

Warto przypomnieć, że w minionym roku na rynku pojawiło się znacznie więcej ofert pracy związanych z gastronomią i hotelarstwem niż we wcześniejszych latach. Pilnie poszukiwani są m.in. kelnerzy, barmani, bariści, recepcjoniści, pokojowe, pomoc kuchenna, kucharze oraz szefowie kuchni.

fot. Shutterstock

Uciekli i nie wrócili

Problemem jest fakt, że wielu pracowników sektora HoReCa nie wróciło do niego po zniesieniu obostrzeń. Jest to zjawisko, z którym w największym stopniu mierzą się restauratorzy. W konsekwencji stawki godzinowe pracowników kuchni (szefów kuchni, kucharzy) oraz obsługi gości (kelnerów, barmanów) wzrosły nawet o 20-40 proc.

- Podwyżki w branży raczej nie dotyczyły menedżerów średniego i wyższego szczebla. Podczas lockdownu ta grupa pracowników bardzo często otrzymywała 80 proc. wynagrodzenia, natomiast po ponownym otwarciu w 2021 ich stawki powróciły do poprzedniego poziomu - czytamy w Raporcie Płacowym Hays Poland.

Rekrutacji nie ułatwia też fakt, że gastronomia nadal jest postrzegana przez kandydatów jako branża wysokiego ryzyka. Skutkuje to walką o pracownika, a w niektórych przypadkach nawet wzajemnym podbijaniem stawek kilku restauratorów. Jak czytamy w raporcie Hays Poland, sytuacji pracodawców nie ułatwiło wprowadzenie wyższych kosztów z tytułu umów cywilnoprawnych, które znajdują szerokie zastosowanie w branży.

Zarobki w HoReCa

Z danych Hays Poland wynika, że 21 proc. pracowników spodziewa się podwyżki w 2022 roku. A ile obecnie zarabiają? Najwięcej, bo maksymalnie 25 tys. zł brutto, zarabia dyrektor hotelu. Minimalna stawka w jego przypadku to 9 tys. zł.

Nieco mniej, bo maksymalnie 20 tys. zł brutto, otrzymuje co miesiąc dyrektor sprzedaży i marketingu. Na tym stanowisku najniższa pensja wynosi 9 tys. zł brutto.

Kierownik sprzedaży w hotelu zarabia najczęściej 7,5 tys. zł, a kierownik recepcji 9 tys. zł brutto co miesiąc. Na nieco więcej może liczyć kierownik gastronomii - najczęściej oferowana stawka w jego przypadku to 10 tys. zł brutto.

Kierownik restauracji i szef kuchni najczęściej zarabiają 12 tys. zł miesięcznie. W przypadku tego pierwszego maksymalne wynagrodzenie to 18 tys. zł brutto, a w przypadku szefa kuchni 20 tys. zł brutto.

Wśród przebadanych przez Hays Poland stanowisk najsłabiej opłacane jest stanowisko kucharza. Jego pensja waha się od 4 tys. do 7 tys. zł brutto.

Źródło: Hays Poland

