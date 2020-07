Wakacje, oszczędności, wydatki. Pandemia wpłynęła na domowe budżety

- Nasze badanie wykazało ciekawy podział na dwie rozłączne grupy Polaków. W jednej z nich respondenci częściej negatywnie oceniający sytuację gospodarczą kraju mają jednocześnie tendencję do pozytywnego spojrzenia na swoje własne położenie. W tej grupie 89 proc. osób z wyższym wykształceniem pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego Na drugim biegunie znalazła się grupa, w której są osoby z wykształceniem podstawowym, wśród których 41 proc. widzi swoją sytuację negatywnie. Co ciekawe, w tej grupie 48 proc. badanych pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą w kraju i częściej niż inni dostrzegają perspektywy poprawy - mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

36 proc. Polaków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą kraju, a 33 proc. deklaruje ocenę negatywną. Ocenę pozytywną częściej wydają mężczyźni (38 proc.), osoby w wieku 60+ (49 proc.), a także badani z wykształceniem podstawowym (48 proc.) oraz mieszkańcy wsi i małych miast (39 proc.).

Negatywne opinie częściej prezentują kobiety (37 proc.), ludzie przed 40. rokiem życia (36 proc.) oraz respondenci z wykształceniem wyższym (39 proc.) i mieszkańcy dużych miast (37 proc.).

73 proc. Polaków pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego, negatywnie ocenia ją 22 proc.

Z raportu PIE i PFR wynika, że ponad połowa badanych (54 proc.) deklaruje, że pandemia nie miała wpływu na zmianę sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych. Z kolei dla jednej trzeciej ten wpływ okazał się negatywny. Pogorszenie sytuacji finansowej w stosunku do lutego 2020 r. częściej wskazywały kobiety (57 proc.), a także osoby z wykształceniem wyższym (39 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast (41 proc.).

Według 44 proc. pytanych, pandemia nie wpłynęła na stan ich oszczędności, przy czym 15 proc. Polaków deklarowało, że nie miało przed pandemią żadnych oszczędności. Zmniejszenie oszczędności dotknęło niemal co trzeciego badanego (33 proc.), zaś ich zwiększenia doświadczyło jedynie 8 proc.

40 proc. pytanych widzi możliwość oszczędności w perspektywie najbliższych 3 miesięcy, za nieprawdopodobną możliwość odłożenia jakichkolwiek środków uważa 58 proc. badanych. Częściej pesymistkami są kobiety (63 proc.), osoby starsze (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (69 proc.). Relatywnie optymistyczni są posiadacze wyższego wykształcenia, wśród których 48 proc. dostrzega możliwość oszczędności.

Wakacje z wirusem?

Z raportu wynika, że ponad połowa (58 proc.) Polaków nie planuje wyjazdu wakacyjnego, a 42 proc. ma go w planach. Dla niemal co trzeciego z nich (32 proc.) będzie to wyjazd krajowy, 6 proc. wybiera się za granicę, a 4 proc. planuje zarówno wyjazd krajowy, jak i zagraniczny.

Decyzja o wyjeździe jest skorelowana z oceną sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Na wakacje wyjedzie 64 proc. badanych z grupy o najlepszej kondycji finansowej oraz 29 proc. z grupy deklarującej najgorszą sytuację.

Zanotowano istotny wzrost wydatków na podstawowe potrzeby życiowe gospodarstw domowych. 50 proc. badanych zadeklarowało wzrost wydatków na żywność, zaś 44 proc. wzrost wydatków związanych z użytkowaniem mieszkania. Duża grupa badanych wskazywała na zmniejszony strumień wydatków na rekreację i kulturę (48 proc.), podróże (45 proc.), restauracje i hotele (40 proc.) oraz na paliwo (39 proc.).

Co z dochodami?

Koronawirus nieuchronnie wyhamuje poprawę sytuacji finansowej polskich gospodarstw. Bowiem na liście negatywnych konsekwencji pandemii jest m.in. mniejszy niż zapowiadano wzrost płacy minimalnej. Rada Ministrów zaproponowała, by podwyżka w 2021 roku wyniosła 200 zł - z 2600 do 2800 zł brutto.

- Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2800 zł w 2021 r. jest na ten czas optymalna. Jeżeli byśmy chcieli obliczyć minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2021, to zgodnie z przepisami ustawy wzrost powinien wynosić 4,5 proc., czyli minimalne wynagrodzenie wynosiłoby 2716,10 zł. Podjęliśmy jednak decyzję optymalną na ten czas. Minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł, a więc jest to wzrost w porównaniu do 2020 r. o 7,7 proc. - tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Warto jednak przypomnieć, że przed zeszłorocznymi wyborami do Sejmu i Senatu prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie poinformował, że w 2021 roku wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć do 3000 zł, zaś w 2024 roku - do 4000 zł.

- W czasie kryzysu istotne jest, by zachować dynamikę popytu wewnętrznego i poziom konsumpcji. Obniżanie płac niewątpliwie przyczyniłoby się do pogłębienia negatywnych zjawisk na rynku pracy i gospodarce. Dlatego apelujemy do rządu o realizację obietnic wyborczych i podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku do 3000 zł brutto - komentował z kolei Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Pozytywnie zaskakuje wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak podaje GUS, w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,6 rok do roku i wyniosło 5286 zł. Ekonomiści spodziewali się dużo niższej dynamiki, na poziomie 1,5 proc. rok do roku.

Tak duży wzrost (w maju wynosił on 1,2 proc.) ekonomiści z mBanku nazwali "pozytywną niespodzianką na rynku pracy". Zdaniem ekonomistów ING, może mieć to związek z efektem wygasających porozumień o przejściowym obniżeniu wynagrodzeń na czas pandemii.

GUS tłumaczy, że wzrost spowodowany był m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii.