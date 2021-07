W urodzinowym prezencie dostaniesz obniżkę pensji. Takie mamy prawo

Niebawem miną dwa lata, odkąd młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, na starcie zarabiają lepiej niż ich starsi (czasem zaledwie o kilka miesięcy) koledzy. 0 PIT dla młodych obowiązuje dokładnie od 1 sierpnia 2019 r. Rozwiązanie to miało pomóc młodych ludziom szukającym zatrudnienia. Eksperci nie mają złudzeń, że choć zwolnienie z podatku i związany z tym wyższy stan konta ucieszyły młodych, to nie poprawiły znacząco ich sytuacji na rynku pracy.

1 sierpnia 2019 roku był dniem, w którym miliony młodych ludzi zaczęły zarabiać więcej. Co ważne, nic nie musieli zrobić, by dostawać o minimum 137 zł więcej każdego miesiąca. Weszły w życie przepisy wprowadzające zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Rozwiązanie to miało ułatwić młodym ludziom, którzy już przed pandemią byli w trudniejszej sytuacji (pandemia wzmocniła ten trend), sprawne wejście na rynek pracy. Jednak od samego początku budziło sporo kontrowersji i nadal je budzi.

Przykładowo eksperci wskazywali, że skoro mechanizm ma pomóc znaleźć pracę, to dlaczego kierowany jest do wszystkich ludzi, którzy nie ukończyli 26. roku życia, również tych, którzy pracę mają i nie wymagają pomocy w skomplikowanym świecie współczesnego rynku pracy.

Sporo mówiło się również o wskazaniu przez rząd granicy wiekowej, wątpliwości w tej sprawie nadal nie zostały w pełni rozwiane. – Brak jest przekonywującego wyjaśnienia, dlaczego zdaniem ustawodawcy sytuacja 25-latka rozpoczynającego pracę jest inna od sytuacji osoby podejmującej zatrudnienie po ukończeniu 26 lat.

Co więcej, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem nawet osoby urodzone w tym samym roku mogą być traktowane w inny sposób – przychody jednej przez większą część roku skorzystają ze zwolnienia, a drugiej nie – opisuje nadal istniejące wątpliwości w rozmowie z PulsHR.pl Błażej Materna, konsultant w zespole doradztwa podatkowego Grant Thornton.

0 PIT – na czym polega?

Ocenę zostawmy jednak na później. Zacznijmy od początku, od wyjaśnienia, na czym dokładnie polega to rozwiązanie. Pomysł na zerowy PIT dla młodych pracowników to jeden z projektów tzw. piątki Kaczyńskiego. Ministerstwo finansów podaje, że korzysta z niego ok. 2 mln Polaków do 26. roku życia.

Zmiana spowodowała, że od 1 sierpnia 2019 r. wolne od podatku dochodowego stały się przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia przez niego 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (w 2019 r. kwoty 35 636,67 zł). A od 1 stycznia 2021 r. powyższe zwolnienie objęło także przychody z odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego.

– Od wejścia do Unii Europejskiej, mniej lub bardziej na stałe, wyjechało ponad 1,5 mln ludzi. Ja wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać i wdrażamy, sprawią, że duża część zdecyduje się wrócić (...) Chcemy, aby jak najwięcej pieniędzy zostawało w waszych portfelach. W każdym aspekcie życia publicznego chcemy, byście Wy, ludzie młodzi, czuli, że macie perspektywy wejścia w życie zawodowe, realizowania karier gospodarczych – mówił na kilka tygodni przed wejściem w życie tej ulgi premier Mateusz Morawiecki.

Z danych przesłanych PulsHR.pl przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2019 r. z ulgi skorzystało 1 242 tysiące podatników ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz 693 tysiące podatników z umów zlecenia. Resort szacuje, że dzięki zwolnieniu od podatku ich zysk wyniósł ok. 1 mld zł.

- Należy zauważyć, że za 2020 r. korzyść ta będzie zdecydowanie wyższa - obejmie bowiem dochody uzyskane od 1 stycznia 2020 r. Tym samym wyższa też będzie liczba podatników z niej korzystających (ponad 2 mln). Natomiast szczegółowe dane w tym zakresie będą dostępne po analizie zeznań podatkowych złożonych za ten rok, czyli w IV kwartale 2021 roku. Szacowany na etapie wprowadzania regulacji koszt tego zwolnienia dla roku 2020 i lat następnych to kwota 2,5 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Trudna sytuacja młodych

Obawy premiera o sytuację młodych ludzi na początku drogi zawodowej były jak najbardziej uzasadnione. Bowiem choć nasz kraj od kilku lat może chwalić się jednym z najniższych poziomów bezrobocia, to sytuacja młodych ludzi wygląda zgoła inaczej. A pandemia jedynie ją pogorszyła. Jak podaje Eurostat, w naszym kraju stopa bezrobocia wśród osób do 25. roku życia urosła w Polsce w ciągu pandemicznego roku z 9,6 proc. aż do 14,8 proc., czyli o 5,2 pkt. proc. Jest to trzeci najszybszy przyrost w Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Hiszpanii i Estonii.

Także najnowsze dane GUS-u potwierdzają, że młodzi nie mają lekko. W pierwszym kwartale 2021 roku wskaźnik zatrudnienia wśród osób najmłodszych (w wieku 15-24 lata) wyniósł zaledwie 26,3 proc. Dla porównania wskaźnik zatrudnienia ogółem wyniósł 55 proc. W pozostałych grupach wiekowych kształtował się następująco: wśród osób w wieku 25-34 lata – 81,9 proc., 35-44 lata – 86 proc., 45-59/64 lata – 75,9 proc. oraz 60/65-89 lat – 8,5 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) wyniósł 75,4 proc.

Jak te dane wyglądały w poprzednich latach? W 2018 r. współczynnik zatrudnienia w najmłodszej grupie wiekowej wyniósł 35,1 proc., co stanowiło wzrost o 0,3 proc. w stosunku do bazowego roku 2017. W 2019 r. wyniósł on 35,2 proc. (wzrost o 0,1 proc. w ujęciu rok do roku). Natomiast w 2020 roku współczynnik zanotował spadek (do wartości 31,8 proc.), co oznacza, że założony cel zerowego PIT dla młodych nie został zrealizowany.

– Spoglądając na dane Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz bilansy światowe, widzimy, że ten kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode, nie tylko w Polsce. To one najczęściej traciły pracę w wyniku kryzysu, a uderzenie tego kryzysu w rynek pracy jest czterokrotnie silniejsze niż kryzysu finansowego z 2008 i 2009 roku. Większość młodych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, nie trafia do rejestru osób bezrobotnych. Ci młodzi ludzie wpadają w bierność zawodową – co ma fatalne skutki na przyszłość – podkreślał kilka tygodni temu Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Okiem pracowników

Pracownicy zapytani o ocenę tego rozwiązania mają rożne opinie – głównie uzależnione od wieku osób, z którymi rozmawiamy.

Zmiana sporo nerwów kosztuje pracownicę jednego z odzieżowych gigantów. Maria jest przed trzydziestką. Ulga jej nie dotyczy. Pracuje w jednym z warszawskich sklepów i dość szybko odnalazła się na swoim stanowisku. Jednak na awans czy podwyżkę na razie nie ma co liczyć. Powód – pandemia i odrabianie strat. W efekcie zarabia mniej niż nowo przyjmowane osoby, które nie skończyły 26. roku życia.

– Szkolę nowych pracowników, nieraz prowadzę ich za rękę, tymczasem zarabiam o ponad 200 złotych mniej niż oni. Gdzie tu jest zwykła ludzka uczciwość? – komentuje.

Zupełnie inną opinię na ten temat ma Mikołaj Kowalewski. Chłopak w zeszłym roku zrobił maturę. Skończył technikum informatyczne. Pracę jako programista rozpoczął jeszcze w szkole, po maturze firma zatrudniła go na stałe. Korzysta ze zwolnienia z podatku.

– U nas to nie ma żadnego wpływu na atmosferę w pracy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jest taki mechanizm jak zerowy PIT, no i nikt nikomu nie zagląda do portfela - mówi Mikołaj. Przyznaje też, że poniekąd rozumie pracowników z innych branż. – My nie zarabiamy płacy minimalnej, a jeśli pracodawca o nas nie zadba, to szybko znajdziemy nowego. Szefowie zdają sobie z tego sprawę – przyznaje wprost.

Także Hubert Morawski, który pracuje w jednostce administracji publicznej, nie odczuł w pracy innego traktowania ze względu na fakt, że korzysta ze zwolnienia.

– Nikt nie zwrócił uwagi na to, że PIT 0 może powodować wyższy zarobek. Ale jak dla mnie to były groszowe sprawy. Ulga zaczęła obowiązywać, kiedy już pracowałem w tym miejscu, zatem nie zdobyłem pracy dzięki temu. Uważam, że to rozwiązanie mogłoby obowiązywać trochę dłużej, ale z drugiej strony nie jestem za rozdawnictwem państwa, więc raczej chodziłoby maksymalnie o 1-2 lata – dzieli się swoimi doświadczeniami.

W jego przypadku ulga skończyła się w zeszłym roku, gdy obchodził 26. urodziny. Zdmuchnięcie tylu świeczek na torcie oznaczało dla niego niższą wypłatę. – Trochę było żal, ale nie chodziło o duże pieniądze, więc wytrzymałem to – dodaje.

Niższe wynagrodzenie po przekroczeniu granicy wiekowej można przyjąć za normę. Tak jest np. także w Straży Granicznej. Funkcjonariusze po ukończeniu 26. roku życia przestają być zwolnieni z podatku dochodowego, tym samym zarabiają na rękę mniej.

– Różnica w uposażeniu wynosi około 350 zł mniej po 26. roku życia – przy średnim uposażeniu na stanowisku kontrolera – wylicza w rozmowie z PulsHR.pl ppor. SG Anna Michalska.

Przy czym trzeba zaznaczyć, że w przypadku rekrutacji do SG sytuacja finansowa jest jasna. Straż na swojej stronie internetowej publikuje wysokość wynagrodzeń. Kwoty różnicuje nie tylko ze względu na stanowisko, ale także ze względu na wiek kandydata do pracy. Ci przed 26. rokiem życia na starcie zarobią więcej niż starsi konkurenci.

Na ten problem uwagę zwraca Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

– Osoby, które kończą określony wiek, nagle dostają niższe wynagrodzenie, co może powodować (i powoduje) oczekiwania wobec pracodawców co do wyrównania tego ubytku. Wprowadzone rozwiązanie w sposób nieuzasadniony różnicuje również otrzymywane wynagrodzenie „na rękę” osób wykonujących te same obowiązki, tylko i wyłącznie dlatego, że jedna z tych osób może korzystać z rozwiązania zerowego PIT. Pamiętajmy, że nie zawsze pracodawca ma możliwość podwyższenia stawek osobom starszym, gdyż np. w dużych sieciach handlowych są one odgórnie określone z uwagi na zajmowane stanowisko – komentuje ekspertka Lewiatana.

Okiem rekruterów

Katarzyna Pietraczyk, ekspert rynku pracy z Manpower, zapytana o to, czy zwolnienie z podatku wpłynęło na rekrutacje, przyznaje, że młodych ludzi chętnych do pracy zgłasza się więcej.

– Obecnie kandydaci wcześniej decydują się na rozpoczęcie swojej ścieżki zawodowej. Na ich decyzje wpływa między innymi właśnie możliwość skorzystania z rządowego programu. Widzimy dużą gotowość ze strony młodych ludzi do podjęcia pierwszej pracy. Często są to prace dorywcze, wakacyjne, weekendowe, na podstawie umów zleceń – opowiada.

Jak dodaje, z ich obserwacji wynika, że młodzi pracownicy pozytywnie oceniają zerowy PIT i uważają, że to rozwiązanie poprawiło ich sytuację na rynku pracy. Mowa zarówno o aspekcie finansowym, jak i motywacji do podjęcia pracy zaraz po lub jeszcze w trakcie nauki.

– Obserwując ten trend, wielu pracodawców jeszcze bardziej otworzyło się na grupę młodych kandydatów. Rynek pracy ułatwia więc obecnie podjęcie pracy chętnym i zmotywowanym osobom bez doświadczenia, a wysokość wynagrodzenia coraz częściej przestaje być czynnikiem decydującym o braku chęci nawiązania współpracy – wyjaśnia.

Katarzyna Pietraczyk przyznaje jednak, że w procesach rekrutacyjnych, czyli jeszcze przed zatrudnieniem, temat wyrównania wynagrodzenia po 26. roku życia nie pojawia się często.

– Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby oraz tego, kiedy nastąpi moment, w którym utraci ona prawo do zerowego podatku. Takie oczekiwania komunikują znacznie częściej młodzi pracownicy, którzy już w trakcie zatrudnienia przekraczają granicę 26. roku życia. Wówczas kluczowe dla organizacji jest utrzymanie takiego pracownika i podjęcie działań zmierzających do redukcji współczynnika rotacji w firmie. Wybór ofert na rynku pracy jest obecnie duży, a organizacje często proponują konkurencyjne warunki zatrudnienia zarówno specjalistom, jak i początkującym pracownikom. Niejednokrotnie determinuje to postawę kandydatów oraz sposób negocjacji wynagrodzenia z obecnym pracodawcą – przyznaje Katarzyna Pietraczyk.

W jej opinii przedsiębiorcy mają świadomość, że odejście z firmy wdrożonego pracownika to duży koszt. Jego następstwem jest też konieczność ponownego zmierzenia się z poszukiwaniem nowego kandydata na bardzo wymagającym, deficytowym rynku.

– Nie należy jednak zapominać, że kandydatów do pracy nadal jest na rynku zbyt mało. Pracodawcy robią więc bardzo wiele, aby efektywnie rekrutować talenty i zapewnić im dobre warunki zatrudnienia. Projekt zerowego PIT sprzyja takim rozwiązaniom, jednak ostateczna decyzja o rozpoczęciu drogi zawodowej jest kwestią indywidualną i związana jest przede wszystkim z poziomem motywacji, determinacji oraz elastyczności młodych kandydatów – podsumowuje ekspertka Manpower.

Okiem ekonomistów

– Niestety w tym przypadku przewidywania organizacji pracodawców się spełniły. Zerowy PIT dla młodych, choć niewątpliwie ucieszył najmłodszych pracowników, nie zmienił znacząco ich sytuacji na rynku pracy, za to spowodował wiele zamieszenia w systemach wynagradzania – komentuje Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan. – Dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych pokazują, że w czasie największego nasilenia pandemii bezrobocie w największym stopniu dotknęło właśnie tę grupę pracowników.

W jej opinii odmienna stawka PIT dla grupy pracowników wyróżnionych tylko ze względu na wiek budzi obiekcje dotyczące sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników, a jednocześnie jest dodatkowym utrudnieniem dla działów kadrowo-płacowych, szczególnie w dużych firmach.

– Dla pracodawców, szczególnie kiedy starają się zatrudniać najlepszych pracowników, zerowy PIT nie ma większego znaczenia, raczej poszukiwani są kandydaci z doświadczeniem i wiedzą oraz zaangażowaniem – dodaje.

Z kolei Błażej Materna, konsultant w zespole doradztwa podatkowego Grant Thornton, ocenia program następująco: – Generalnie pomysł obniżenia obciążeń podatkowych dla osób zatrudnionych należy ocenić pozytywnie. Jak to jednak zwykle bywa, wpływ na ocenę danego rozwiązania mają detale – podkreśla nasz rozmówca.

Jak dodaje, niekwestionowaną zaletą jest oczywiście wzrost siły nabywczej osób zatrudnionych w związku z brakiem opodatkowania całości albo części ich wynagrodzenia. Na plus należy też zaliczyć brak potrzeby składania zeznania podatkowego przez osoby, które osiągają wyłącznie przychody zwolnione z podatku. Po stronie płatnika, mimo braku realnych korzyści ze zmian, powstały natomiast pewne koszty.

W jego opinii kluczowa dla całościowej oceny zerowego PIT dla młodych jest więc kwestia, czy doprowadził on do zamierzonego przez ustawodawcę celu, czyli zwiększenia aktywności zawodowej osób młodych.

– Osiągnięcia tego celu na pewno nie ułatwiła konstrukcja wprowadzonego zwolnienia pomijająca niektóre formy zatrudnienia i sztywnie określająca granicę wiekową, powyżej której zwolnienie nie przysługuje. Ocenę wprowadzonego rozwiązania utrudnia także sytuacja na rynku pracy spowodowana epidemią. Już teraz można jednak zaryzykować stwierdzenie, że choć idea zmniejszenia danin obciążających wynagrodzenia jest słuszna, to wymaga rozważenia, czy rzeczywiście przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej ludzi młodych. W przypadku potwierdzenia, iż jest to skuteczny instrument, warto będzie rozważyć zmiany eliminujące wady wprowadzonego rozwiązania, w szczególności nierówne potraktowanie osób znajdujących się w podobnej sytuacji – mówi ekspert.

A lista wad, na jakie wskazuje, jest długa. Konstrukcja zwolnienia skutkująca opodatkowaniem przychodów uzyskanych po dniu 26. urodzin zmusza płatnika do każdorazowego monitorowania, czy zatrudniony na dzień wypłaty wynagrodzenia jest młodszy, niż przewiduje to powyższy limit wiekowy. Nie do końca uzasadnione jest też zróżnicowanie sytuacji osób młodych w zależności od podstawy zatrudnienia. Bowiem z jednej strony poza zakresem zwolnienia zostały przychody z umów o dzieło, z drugiej od początku zwolnieniu podlegają przychody z umów zlecenia.