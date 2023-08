W tym roku dużych podwyżek nie będzie. Za to przyszłoroczne mogą odbić się czkawką

Firmy będą zaciskać pasa. Niektóre planują podwyżki jeszcze w tym roku, ale nie będą one raczej wysokie (fot. Sarah Elizabeth/Unsplash)

Rynek pracy przechodzi zmiany. Kandydaci mieli wcześniej wiele ciekawych ofert i silną pozycję negocjacyjną. Jednak aktywność rekrutacyjna pracodawców i gotowość do spełniania oczekiwań finansowych zmniejszyły się. Nadchodząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia pogłębi problem.

Trend płacowy wskazuje na ostrożne podejście firm do przyznawania podwyżek, które rzadko przekraczają 10 proc. i nie zawsze spełniają oczekiwania pracowników - wynika z raportu Hays Poland "Rynek pracy 2023. Półroczny przegląd trendów", w którym wzięło udział blisko 1200 firm oraz 1000 specjalistów i menedżerów.

Co czwarta firma oczekuje, że pozyskiwanie pracowników w drugiej połowie roku będzie trudniejsze niż w pierwszej, głównie ze względu na rosnące oczekiwania kandydatów oraz ograniczenia budżetowe.

Mimo zmieniającej się sytuacji na rynku pracy oczekiwania finansowe specjalistów i menedżerów pozostały niezmienione. To powoduje trudności w rekrutacji, ponieważ widełki wynagrodzenia, których oczekują kandydaci, często przekraczają budżety rekrutacyjne firm. Przedsiębiorstwa skupiają się na kontroli kosztów, co ogranicza możliwość zwiększania wydatków na pozyskiwanie nowych pracowników.

Planowana na rok 2024 podwyżka płacy minimalnej, która osiągnie rekordowo wysoki poziom, nie poprawia sytuacji. Jeśli rzeczywiście płaca minimalna wzrośnie w 2024 roku do 4242 zł, Polska znalazłaby się w gronie 7 państw UE z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym. Dla firm oznaczałoby to dodatkowe trudności.

Pracodawcy twierdzą, że taka podwyżka zmusi firmy do zwolnień pracowników, wielu pracowników przeniesie się do szarej strefy, a najmniejsze firmy nie będą w stanie udźwignąć takiego ciężaru i zostaną zmuszone do zakończenia działalności. Obawiają się również, że wysokie koszty pracy ograniczą możliwości rozwoju i inwestycji.

Prof. Szkoły Głównej Handlowej dr hab. Tomasz Rostkowski zwraca uwagę na inny problem, a mianowicie zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki.

- Najcenniejsi pracownicy po prostu przestaną się angażować, pomyślą: "Po co mam się starać, skoro kolega obok, który się nie stara, zarabia tyle samo". A różnice płacowe między poszczególnymi stanowiskami ulegną zmniejszeniu, bo przedsiębiorcy pieniądze, które chcieli przeznaczyć na podwyżki dla ambitniejszych pracowników, będą musieli wydać na kolejną tak wysoką podwyżkę płacy minimalnej. W efekcie wiele osób, które dziś są "na granicy" i zarabiają niewiele więcej niż pensja minimalna, znajdzie się w grupie najsłabiej zarabiających. Firmy muszą przygotować się więc na spadającą efektywność pracy, bo płaca minimalna to kamień, który wywołuje lawinę konsekwencji - uważa prof. Tomasz Rostkowski.

Zdaniem Rostkowskiego znacząca podwyżka płacy minimalnej negatywnie wpłynie także na administrację publiczną, gdzie obecnie wielu pracowników zarabia nieco powyżej minimalnych stawek. Wprowadzenie wyższej płacy minimalnej może odstraszyć najlepszych ekspertów od pracy w tym sektorze, utrudniając znalezienie odpowiednich pracowników. Dodatkowo, może zwiększyć motywację do automatyzacji prostych, powtarzalnych zadań wykonywanych przez pracowników otrzymujących płacę minimalną.

Firmy nie są ani gotowe, ani chętne do ponoszenia kosztów znaczących podwyżek

78 proc. firm badanych przez Hays deklaruje przeprowadzenie podwyżek w pierwszym półroczu 2023 r. To zaskakujące, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe i wysokie koszty prowadzenia działalności. Jednak większość deklarowanych podwyżek nie przekracza poziomu 10 proc.

– W obecnych warunkach gospodarczych odnotowane w firmach wzrosty wynagrodzeń nierzadko wynosiły zaledwie kilka procent. W obliczu inflacji, która od ponad roku osiąga w Polsce dwucyfrowe wartości, nie jest to zatem działanie pozwalające realnie odbudować utraconą siłę nabywczą pracowników. Warto też podkreślić, że w niektórych organizacjach podwyżki nie dotyczyły wszystkich zatrudnionych, lecz wybranych grup – osób zarabiających najmniej, m.in. w związku z podwyżkami płacy minimalnej, oraz najcenniejszych i najtrudniejszych do zastąpienia specjalistów – komentuje executive director w Hays Poland Agnieszka Kolenda.

Według analiz Hays 59 proc. firm nie planuje zmian w płacach w drugim półroczu tego roku, natomiast 40 proc. pracodawców nadal zakłada podwyżki, ale zwykle nie przekraczają one 10 proc. Z badania wynika, że 63 proc. respondentów nie jest zadowolonych z poziomu wynagrodzenia, a tylko co drugi otrzymał podwyżkę w tym roku. 42 proc. specjalistów przewiduje, że ich wynagrodzenie pozostanie bez zmian w drugiej połowie 2023 r., a 30 proc. nie potrafi przewidzieć, czy ich zarobki się zmienią.

Wzrost płacy minimalnej do 4300 zł w 2024 r. budzi różne odczucia wśród firm. Z lipcowego badania CBM Indicator, przeprowadzonego dla Konfederacji Lewiatan, wynika, że 16 proc. respondentów dostrzega pozytywny wpływ tego wzrostu na działalność firm, 14 proc. uważa go za neutralny, a pozostałe firmy obawiają się negatywnych skutków. Obawy szczególnie dotyczą małych firm (73 proc.), ale także dużych (64 proc.) i średnich (63 proc.). Pozytywne aspekty szybkiego wzrostu płacy minimalnej dostrzega 18 proc. firm średnich, 15 proc. małych i 14 proc. dużych.

Obecnie większość firm, wobec rosnącego zapotrzebowania na kompetencje, wybiera upskilling pracowników, zwiększenie zakresu obowiązków i podwyżki, zamiast rekrutowania nowych pracowników.

