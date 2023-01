W tym regionie Polski emerytury są najwyższe. Średnio aż o 500 zł

Jak informuje Bussines Insider, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych średnia emerytura w Polsce wynosi ok. 2,7 tys. zł brutto miesięcznie. Jednak w praktyce o takim świadczeniu wielu Polaków może pomarzyć. Często wypłaty nie przekraczają 2,5 tys. zł brutto.

Co więcej ich wysokość jest bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Jest jedno województwo w Polsce, gdzie średnia wysokość emerytur jest aż o 500 zł wyższa, niż średnie świadczenia w kraju. To Śląskie.

Jak podaje Bussines Insider, mieszkańcy najgęściej zaludnionego województwa w kraju w 2021 roku otrzymywali średnio 3 tys. 134 zł 87 gr emerytury brutto miesięcznie. To jedyny region, w którym wartość ta przekroczyła granicę 3 tys. zł. Jednak tak wysokie świadczenia w tym regionie nie powinny nikogo dziwić, Śląsk to kolebka górnictwa, gdzie pensje i dodatki do nich są znacznie wyższe niż w pozostałej części kraju. Najlepiej widać to pod koniec roku, kiedy firmy wypłacają nagrody i premie.