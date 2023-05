W tym mieście można liczyć na najlepsze zarobki

Dane opublikowane przez GUS potwierdzają trendy z wcześniejszych miesięcy. Warszawa nie jest już liderem wysokości płac, a Kraków regularnie zajmuje miejsce w ścisłej czołówce zestawienia. Ponadto, wyprzedza stolicę po raz kolejny z rzędu.

W marcu średnia płaca w Krakowie przebiła kwotę 10 tys. zł brutto, co jest wzrostem o 10,5 proc. względem danych sprzed miesiąca i jednocześnie o 13,1 proc. lepszym wynikiem niż w marcu 2022 r.

GUS co prawda nie podaje dokładnych informacji, dlaczego w Krakowie nastąpił taki wzrost, jednak według oficjalnego komunikatu, największy wzrost płac w porównaniu z lutym 2023 r. zauważono w sekcji "informacja i komunikacja". Zmiana w tej kategorii wyniosła 28,4 proc., a to w niej znajdują się branże związane z informatyką i IT. Wynagrodzenia w tej grupie w Krakowie są też najmocniej odchylone na plus względem średniego wynagrodzenia w Polsce (o 60,4 proc.).