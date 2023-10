W tych zawodach można zarobić nawet 90 tys. zł miesięcznie. I nie chodzi o branżę IT

Podwodni spawacze, poławiacze krabów, tanatokosmetolodzy, profesjonalni przytulacze oraz syreny. Osoby, które wykonują te nietypowe zawody mogą dobrze zarobić.

Rekordowe pensje otrzymują poławiacze krabów - mogą one sięgać nawet 90 tys. zł.

Ile otrzymują pozostali? Zarobki pracowników w tych niecodziennych zawodach przeanalizowali eksperci Personnel Service.

Ludzie wykonujący nietypowe zawody nie mogą narzekać ani na nudę, ani na zarobki. Mowa o podwodnych spawaczach, poławiaczach krabów, tanatokosmetologach, profesjonalnych przytulaczach oraz syrenach. Te profesje zapewniają dochody, o których niektórzy mogą tylko marzyć.

- W dzisiejszym świecie, pełnym różnorodnych możliwości rozwoju kariery zawodowej, nadal kiedy pytamy młodych ludzi o to, kim chcą zostać, to wskazują na piosenkarza, lekarza, adwokata czy programistę. Wychodzenie poza utarte szlaki traktowane jest jako ryzykowne – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, firmy specjalizującej się w rekrutacji i doradztwie HR.

- Natomiast nasze analizy nietypowych zawodów, które wykonujemy od wielu lat, pokazują, że to ryzyko się opłaca. Kiedy ktoś podąża za swoją pasją albo szuka niszy, w której wie, że się sprawdzi, to zwrot z takiej inwestycji może przyjść bardzo szybko. I oczywiście nie chodzi o to, by nagle wszyscy rezygnowali z tradycyjnych czy bardziej klasycznych ścieżek kariery, ale otwarcie się na niecodzienne możliwości może przynieść sporo korzyści - dodaje.

Nawet 17 tys. zł miesięcznie dla podwodnego spawacza