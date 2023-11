W tych polskich miastach zarabia się najlepiej. Warszawa nie jest pierwsza

Duże różnice w wynagrodzeniach to efekt różnic w rozwoju miast, kosztów życia, potencjału oraz podaży pracy (fot. Nick Night/Unsplash)

Duże różnice w wynagrodzeniach to efekt różnic w rozwoju miast, kosztów życia, potencjału oraz podaży pracy (fot. Nick Night/Unsplash)

Kraków, Warszawa i Gdańsk to pierwsza trójka polskich miast z najwyższą średnią wynagrodzeń we wrześniu 2023 roku. Najsłabiej wypadają Kielce, Białystok i Gorzów Wielkopolski. W najlepszym Krakowie we wrześniu średnia pensja wyniosła 9648,37 zł. W Kielcach było to 6097,82 zł.

Porównując przeciętne wynagrodzenie we wrześniu na poziomie województw, najlepiej zarabiają mieszkańcy: Mazowsza, Małopolski i Dolnego Śląska.

Wojewódzkie urzędy statystyczne opublikowały dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych województw we wrześniu 2023 roku. Jakich informacji dostarczyły? Między innymi dzięki nim możemy poznać miasta, w których we wrześniu zarabiano najlepiej.

Pierwsze trzy miejsca zdobywają Kraków, Warszawa oraz Gdańsk

Zgodnie ze statystykami kolejny miesiąc z rzędu najlepiej zarabiają mieszkańcy Krakowa. Według danych GUS-u we wrześniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9648,37 zł brutto. To wzrost o ponad 500 zł w porównaniu do sierpnia, kiedy odnotowano tam wynagrodzenie na poziomie 9112,46 zł brutto.

W całym województwie małopolskim średnie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7 942,68 zł brutto (drugi wynik w skali kraju).

We wrześniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9648,37 zł brutto (fot. Lucas Albuquerque/Unsplash)

Podobnie jak w sierpniu, na drugim miejscu znalazła się Warszawa z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 8838,48 zł (miesiąc wcześniej średnia pensja wynosiła 8862,99 zł).

W skali województwa przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 8379,22 zł. W skali roku wzrosło o 9,7 proc. Największy wzrost odnotowano w "zakwaterowaniu i gastronomii" (o 14,8 proc.), w "transporcie i gospodarce magazynowej" (o 14,2 proc.), "administrowaniu i działalności wspierającej" (o 14 proc.) oraz "handlu i naprawie pojazdów samochodowych" (o 10,1 proc.). Spadek nastąpił jedynie w budownictwie (o 2,4 proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Warszawa z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 8838,48 zł (fot. Adam Borkowski/Unsplash)

Do pierwszej trójki powrócił Gdańsk. We wrześniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło tu 8715, 93 zł i było o niecałe 41 zł wyższe niż w sierpniu (8674,99 zł brutto). To jednak pozwoliło zepchnąć z podium Katowice.

W całym województwie pomorskim średnie przeciętne wynagrodzenie wyniosło we wrześniu 7467,24 zł brutto.

We wrześniu przeciętne wynagrodzenie brutto w Gdańsku wyniosło 8715, 93 zł (fot. Krzysztof Kowalik/Unsplash)

Katowice spadają z podium i są jedynym miastem ze spadkami wynagrodzenia

Katowice, które w poprzednich miesiącach znajdowały się na podium, zajmują czwartą pozycję. Zgodnie z danymi przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło tam 8622,89 zł i było o 2 proc. niższe niż w sierpniu, kiedy średnia płaca była równa 8796,66 zł brutto.

Porównując wynagrodzenia rok do roku, stolica Górnego Śląska również zaliczyła spadek - o 4,9 proc. W stosunku do września 2022 r. największy spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w przemyśle - o 16,5 proc.

Średnie przeciętne wynagrodzenie w województwie śląskim wyniosło 7487,13 zł brutto.

Zarobki powyżej 8000 zł notowane są jeszcze w stolicy Dolnego Śląska. Jak wynika ze statystyk, we Wrocławiu średnie przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8263,84 zł. W sierpniu przeciętna płaca wyniosła 8021,59 zł.

W województwie dolnośląskim średnia płaca we wrześniu wyniosła 7784,33 zł brutto.

Kolejne miejsca zajmują:

Poznań - 7899,70 zł brutto (województwo wielkopolskie - 6640,06 zł),

Szczecin - 7718,53 zł brutto (województwo zachodniopomorskie - 6912,49 zł),

Toruń - 7487,88 zł brutto (województwo kujawsko-pomorskie - 6666,76 zł),

Bydgoszcz - 7231,76 brutto (województwo kujawsko-pomorskie - 6666,76 zł),

Zielona Góra - 7066,54 zł brutto (województwo lubuskie - 6676,30 zł),

Rzeszów - 7095,71 zł brutto, (województwo podkarpackie - 6155,87 zł),

Łódź - 7051,78 zł brutto (województwo łódzkie - 6 089,46 zł),

Opole - 6966,34 zł brutto (województwo opolskie - 6 089,46 zł),

Lublin - 6823,55 zł brutto (województwo lubelskie - 6 262,12 zł),

Olsztyn - 6730,93 zł brutto (województwo warmińsko-mazurskie - 6 146,80 zł),

Gorzów Wielkopolski - 6208,14 zł brutto (województwo lubuskie - 6676,30 zł),

Białystok - 6100,53 zł brutto (województwo podlaskie - 6347,40 zł),

Kielce - 6097,82 zł brutto (województwo świętokrzyskie - 6 089,46 zł).

Przy średniej pensji kluczowe są rozwój miasta, koszty życia oraz podaż pracy

Z czego wynikają tak duże różnice w zarobkach między województwami? Jak wyjaśniał dla PulsHR.pl ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, to efekt różnic w rozwoju miast, kosztów życia, potencjału oraz podaży pracy.

- Na podaż pracy ma z kolei wpływ dostęp do opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej i możliwości rozwoju - dodaje Mariusz Zielonka.

Dagmara Żuromska, strategic business development manager w agencji Randstad, wyjaśnia, że wpływ na różnice regionalne w wysokości zarobków ma nadal dostępność kandydatów, konkurencja, lokowanie siedzib głównych w stolicy, a także specyfika rynku - województwo małopolskie jest regionem bogatym w dobrze wynagradzane stanowiska.

- Największe regionalne dysproporcje w zarobkach, biorąc pod uwagę wszystkie stanowiska, dotyczą dwóch województw - małopolskiego, gdzie stawka godzinowa jest najwyższa, i warmińsko-mazurskiego, gdzie stawka jest o 32 proc. niższa - mówiła w rozmowie z naszym portalem Żuromska.

