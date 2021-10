W tych miastach będziesz najkrócej pracować na mieszkanie

Z danych serwisu z nieruchomościami tabelaofert.pl wynika, że na popularne mieszkanie o powierzchni 60 metrów kwadratowych statystyczny poznaniak mógłby sobie pozwolić, gromadząc około dziewięciu rocznych pensji, tymczasem warszawiak musiałby przeznaczyć na ten cel prawie 12 rocznych wynagrodzeń. Jak wypadamy w tym zestawieniu na tle innych europejskich państw?

Z danych przedstawionych przez serwis tabelaofert.pl jasno wynika, że w ostatnich kwartałach średnie ceny mieszkań w największych polskich miastach mocno poszybowały w górę. Najwyższe stawki ofertowe na koniec czerwca 2021 r. odnotowano w Warszawie (12 184 zł/mkw.), Krakowie (10 807 zł/mkw.) i Gdańsku (10 726 zł/mkw.). Najtaniej za metr kwadratowy zapłacimy w w Łodzi (7 426 zł/mkw.) oraz Poznaniu (8 378 zł/mkw.).

- Punktem zwrotnym na rynku polskich nieruchomości był pierwszy kwartał 2013 roku. Od tamtego momentu obserwujemy już tylko trend wzrostowy. Zwiększenie cen mieszkań z rynku pierwotnego w ostatnich latach spowodowane jest m.in. zwyżką kosztów wykonawstwa i materiałów, wysokim popytem na mieszkania, wprowadzaniem do oferty przez deweloperów większej liczby lokali w wyższym standardzie oraz drożejącymi gruntami pod inwestycje mieszkaniowe. Rekordowo niskie oprocentowanie lokat skłania także inwestorów do poszukiwania stosunkowo bezpiecznych i dających wyższy zwrot przedsięwzięć na lokalnym rynku. Zakup mieszkań, np. pod wynajem, zaspokaja tę potrzebę – wyjaśnia prezes serwisu tabelaofert.pl Maciej Dymkowski.

Kupno własnego mieszkania to marzenie wielu Polaków. Niewielu może pozwolić sobie na zakup nie korzystając z kredytu hipotecznego. Ile rocznych wypłat potrzebują polscy pracownicy, by móc kupić 60-metrowe mieszkanie bez dodatkowego obciążenia w postaci kredytu?

Najwyższe przeciętne roczne wynagrodzenie otrzymują pracownicy w Warszawie. Statystyczny warszawiak może kupić za nie najmniej metrów kwadratowych mieszkania – 5,03 mkw. Kolejny pod tym względem wśród polskich miast jest Wrocław, gdzie za przeciętne roczne wynagrodzenie netto można nabyć 5,32 mkw. nieruchomości z rynku pierwotnego.

Najlepszy stosunek przeciętnego rocznego wynagrodzenia netto do średniej ceny ofertowej mieszkań pozostających w zestawieniu serwisu na koniec czerwca 2021 r. zaobserwowano w Poznaniu oraz Łodzi, w których można zakupić najwięcej metrów kwadratowych mieszkania – odpowiednio 6,53 i 6,36 mkw. W Poznaniu w ciągu roku można nabyć równo 1,5 mkw. nieruchomości więcej niż w Warszawie.

Sprawdźmy więc ile rocznych pensji potrzebujemy by kupić mieszkanie np. w Warszawie. Przeciętne wynagrodzenie netto w stolicy, od stycznia do czerwca 2021 roku, szacowane jest na 5 108 zł. Mieszkanie o metrażu 60 mkw, zgodnie z powyższą tabelą będzie więc kosztowało 731 040 zł (12 184 zł x 60 mkw). Dzieląc cenę mieszkania przez nasze zarobki, otrzymujemy liczbę miesięcy przez które powinniśmy odkładać całą kwotę. W tym przypadku jest to 143 miesiące i 11 dni. To oznacza, by chcąc zakupić mieszkanie za gotówkę, potrzebujemy pełnych wypłat z niespełna 12 lat.

Jak sytuacja wygląda w innych miastach przedstawionych w tabeli? W Gdańsku kupno mieszkania to ponad 10 rocznych pensji (mieszkania 60 mkw. kosztuje 643 560 zł). W Krakowie mieszkanie kupimy także za ponad 10 rocznych pensji (cena mieszkania 648 420 zł). W Poznaniu na kupno mieszkania potrzebujemy ponad 9 pensji (cena mieszkania 502 680 zł). By kupić mieszkanie we Wrocławiu, musimy wydać ponad 11 rocznych pensji (cena mieszkania 604 860 zł). W Łodzi 60 mkw. kupimy za 9 rocznych wynagrodzeń (cena mieszkania 445 560 zł).

Jak wypadamy na tle innych europejskich państw?

Z badania Eurostatu za 2020 r. dotyczącego średnich rocznych zarobków netto w krajach Unii Europejskiej wynika, że Polska plasuje się na 24. miejscu, czyli szóstym od końca, z wynikiem ok. 10 404 euro.

Najgorzej pod względem zarobków wypada Bułgaria, gdzie średnia roczna pensja wyniosła 6 385 euro. Mniej niż Polacy zarabiają Węgrzy i Słowacy, ich roczne zarobki wynoszą kolejno – 9488 euro oraz 10 098 euro. Polaków wyprzedzili m.in. południowi sąsiedzi Czesi, którzy zarabiają rocznie 11 420 euro. Z kolei u naszych zachodnich sąsiadów przeciętne wynagrodzenie jest już o wiele wyższe – obywatele Niemiec inkasują rocznie średnio 31 830 euro.

Jak pokazuje raport Deloitte z 2020 r., w przypadku Berlina, gdzie ceny nieruchomości należą do jednych z najwyższych w Europie, w ubiegłym roku za metr kwadratowy mieszkania trzeba było zapłacić blisko 6 200 euro. Niemcy na 60-metrowe mieszkanie w stolicy swojego kraju musieliby zatem przeznaczyć pensje z blisko 11,6 lat.

W przypadku naszych południowych sąsiadów – Czechów – stawki są nieco niższe. Za metr kwadratowy nieruchomości w Pradze Czesi płacą ok. 3 624 euro, co przy ich średnich rocznych zarobkach daje ponad 19 lat, żeby zarobić na podobnej wielkości nieruchomość.

W Bratysławie, w której ceny mieszkań wydają się być najbardziej zbliżone do tych z rynku warszawskiego, za metr kwadratowy nowego „M” należy zapłacić ok. 2805 euro. Przy średnich wynagrodzeniach Słowacy muszą liczyć się z wydaniem na 60-metrowe mieszkanie równowartości 16,6 rocznych pensji.

- Ubiegły rok okazał się czasem wzrostu cen transakcyjnych nowych lokali praktycznie w całej Europie. Co ciekawe, warszawskie mieszkania na tle innych europejskich stolic nie są aż tak drogie, jak mogłoby się wydawać. W wielu krajach, szczególnie w Europie Zachodniej, cena za metr kwadratowy mieszkania jest znacznie wyższa niż w Polsce. Oczywiście to zarobki stanowią ważny aspekt w postrzeganiu cen, choć ich wysokość nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na rynek nieruchomości. Stawki są zależne m.in. od dostępności i oprocentowania kredytów, demografii czy liczby nowo wybudowanych inwestycji – wyjaśnia Katarzyna Tworska, dyrektor redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich.

Kredyty mieszkaniowe popularne jak nigdy

Dane z rynku pokazują, że Polacy chcą mieć własne mieszkania. Tylko w maju 2021 roku o 91,5 proc. wzrosła kwota zapytań o kredyty mieszkaniowe w stosunku do maja 2020 r. Jak poinformował BIK, w maju br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 47,61 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 28,68 tys. rok wcześniej - to wzrost o 66 proc. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 320,94 tys. zł i jest wyższa o 15,3 proc. niż w maju 2020 r.

- Wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej kwoty ponad 321 tys. zł odzwierciedla obecną sytuację na rynku mieszkaniowym, wzrost średniej ceny PUM-u oraz zakup większych nieruchomości. Ponadto wzrost liczby osób zaszczepionych powoduje, że optymizm co do przyszłości wśród Polaków rośnie. Rośnie również inflacja zbliżając się do 5 proc., która może spowodować jeszcze wyższy wzrost cen nieruchomości - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Ile czasu i gdzie najszybciej spłacimy kredyt mieszkaniowy? Takiej analizy podjął się kilka miesięcy temu serwis iKalkulator.pl. Autorzy analizy sprawdzili ile trzeba zarabiać, by spłacić kredyt w wysokości 300 tys. zł i mieszkańcy których województw zrobią to najszybciej.

Do obliczeń przyjęto średnią kwotę kredytu za 2020 r., czyli 300 tys. zł, wskaźnik DSTI (relacja pomiędzy wartością spłacanej raty a miesięcznym dochodem netto w gospodarstwie domowym) za 2019 r., który wyniósł 30 proc., oraz przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie.

By spłacić kredyt o wartości 300 tys. zł, najdłużej trzeba pracować w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Średnio jest to ok. 24 lat (przy założeniu, że rata kredytu wynosi 30 proc. wartości miesięcznej pensji, której wysokość jest nie mniejsza niż średnia pensja netto w sektorze przedsiębiorstw wyliczona dla danego województwa).

Podobnie sytuacja wygląda w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim i podlaskim. Tu spłata kredytu hipotecznego zajmie 22-23 lata.

Najkrócej na spłatę kredytu trzeba pracować w województwie śląskim i mazowieckim – średnio ok. 17 lat. W województwie dolnośląskim by spłacić zobowiązanie trzeba pracować około 18 lat.

Poniżej 20 lat na spłatę hipoteki trzeba pracować także w województwie pomorskim i małopolskim. Serwis wyliczył również średnią liczbę rat potrzebnych do spłaty zobowiązania w danym województwie. Różnica między dwoma skrajnymi wartościami, województwem świętokrzyskim a śląskim, to ponad 80 miesięcznych rat.