W tej polskiej firmie każdy wie, ile zarabiają inni (w tym szef)

Startup Traffit, zajmujący się automatyzacją rekrutacji, postawił na jawność wynagrodzeń. W ten sposób chce zatrzymać pracowników w firmie i zmniejszyć rotację.

W firmie Traffit przez sześć miesięcy opracowywano ścieżki rozwojowe i finansowe - od stanowiska juniorskiego do dyrektorskiego. Pracodawca chciał, aby pracownik wiedział dokładnie, co musi zrobić, aby wspiąć się na wyższy poziom i zarabiać więcej. Ścieżka kariery ma sześć poziomów. Każdy z nich ma cztery kroki, a na każdym stanowisku można zdobyć 24 punkty. Stworzono specjalny system Traffit Skill Score, gdzie pracownik może porównać własny „wynik”, z liczbą punktów zgromadzonych przez jego współpracowników - informuje serwis Mamstartup.pl.

- Biorąc pod uwagę stawki i umiejętności ludzi, dopasowaliśmy ich do odpowiednich poziomów np. mid 2 czy senior 1. Mając odpowiedni Traffit Skill Score połączony ze ścieżką rozwoju jesteśmy w stanie łatwiej rozmawiać z pracownikami o ich rozwoju. Czasami mieliśmy taką sytuacją w rekrutacji, że mieliśmy na rozmowie seniora z siedmioletnim doświadczeniem, ale pod względem umiejętności to był dla nas junior. Dlatego chcieliśmy pokazać ludziom, że ich poziom zależy od ich umiejętności, odpowiedzialności, jakie mają i wyników - a nie wyłącznie od stażu pracy - mówi Adrian Wolak ze startupu Traffit w rozmowie z serwisem Mamstartup.pl.

- Opublikowaliśmy na naszej stronie listę stanowisk ze stawkami, nie publikując wprost imienia i nazwiska pracownika. Część stanowisk u nas ma tylko jedna osoba, więc można wywnioskować, o kogo chodzi, np. CEO - dlatego zebraliśmy też od wszystkich pracowników odpowiednie zgody - dodaje Wolak.

Decyzja startupu Traffit nie jest powszechnym rozwiązaniem stosowanym w firmach. Na temat zarobków chcą jednak milczeć nie tylko przedsiębiorcy. Z badania Pracodawców RP wynika, że ujawnianie wysokości wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę to dobry pomysł 75 proc. pracowników.

Jeśli jednak chodzi o kwestię dostępu do wiedzy o wysokości płacy współpracowników, to prawie połowa zapytanych zatrudnionych (47 proc.) odpowiedziała, że chcieliby, aby ich współpracownik znał wysokość ich pensji, ale tych, którzy by tego nie chcieli jest niewiele mniej (43 proc.) Niewiele ponad połowa pracowników (54 proc.) chciałaby wiedzieć, ile zarabia ich kolega z pracy, natomiast 34 proc. zatrudnionych nie potrzebuje tej wiedzy.

Zalety i wady jawności płac

Jeżeli chodzi o perspektywę pracodawców, to ujawnianie wysokości wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę to dobry pomysł zdaniem zaledwie 40 proc. przepytanych firm.

Mimo że pracodawcy są raczej przeciwni tej idei, firmy zauważają też zalety jawności wynagrodzeń. Prawie 50 proc. z nich wskazało, że główną zaletą jest możliwość stworzenia przejrzystych zasad wynagradzania. Zdanie to podzielają pracownicy, jednak ich liczba jest zdecydowanie większa – z takim stwierdzeniem zgadza się 70 proc. zatrudnionych. Inna zaleta, na którą zwracają uwagę pracownicy, to wzmocnienie poczucia sprawiedliwości w miejscu pracy (53 proc.).

Ankietowani zauważyli też wady tej konstrukcji. 56 proc. pracowników podkreśla, że ujawnianie danych o wysokości wynagrodzenia może spowodować nowe konflikty w miejscu pracy. Tylko 18 proc. zatrudnionych jest zdania, że to rozwiązanie nie ma żadnych minusów. Z kolei 80 proc. pracodawców obawia się, że jawność płac spowoduje niebezpieczeństwo uzyskania informacji o wysokości płac przez osoby postronne.

- Jest to niepokojący wniosek, bowiem firmy mają świadomość, że ujawnianie wysokości wynagrodzeń czy ich przedziałów w ofertach pracy lub w czasie procesu zatrudnienia może spowodować fikcyjne rekrutacje, których celem będzie jedynie wyłudzenie danych o wysokości płac w firmie, a nie podjęcie zatrudnienia. Każdy będzie mógł uzyskać tego rodzaju dane pod pretekstem zainteresowania podjęciem pracy w przedsiębiorstwie, co może spowodować ich przetwarzanie w sposób nieuprawniony – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.