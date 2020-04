W tej firmie nie będzie zwolnień. Pensje jednak spadną o 15-50 proc.

Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, wynagrodzenia w grupie Polska Press zostaną obniżone w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących pracę na zasadzie firma-firma, współpracowników, kadry menadżerskiej i członków zarządu.

Cięcia będą proporcjonalne do wysokości obecnych zarobków. Oznacza to, że 3 tys. zł wynagrodzenia zostanie obniżone o 15 proc., kolejne 2 tys. zł - o 20 proc., dalsze 3 tys. - o 30 proc., dalsze 4 tys. zł - o 40 proc., a środki powyżej 12 tys. zł - o 50 proc. Co istotne, wymiary etatów zostają zachowane.

Agora też obniży płace

Nie tylko Polska Press wprowadza zmiany w systemie wynagrodzeń. 6 kwietnia tego roku Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie obniżenia płac swoim pracownikom o 20 proc. na okres sześciu miesięcy. Wśród planowanych działań jest m.in. przejściowa obniżka wynagrodzeń zasadniczych i stałych miesięcznych wynagrodzeń o 20 proc.

W ramach prowadzonych konsultacji Agora planuje uzgodnić warunki zwolnień grupowych w spółce zależnej Goldenline w imieniu tamtejszego zarządu. Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek ze spadkiem przychodów spółki z podstawowej działalności operacyjnej.

Pracodawcy starają się przetrwać

Jak wynika z najnowszego badania PIE przeprowadzonego na początku kwietnia tego roku, niemal co piąte przedsiębiorstwo w Polsce nie posiada rezerw finansowych, a 30 proc. ma zapasy finansowe tylko na miesiąc lub dwa. Jednocześnie tylko 4 proc. przebadanych firm spodziewa się, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa uda się zażegnać w zaledwie kilka tygodni.

Firmy decydują się na dwie strategie: oprócz obniżki wynagrodzeń dla swoich pracowników (46 proc. respondentów) nieuniknione będą także zwolnienia (28 proc. przedsiębiorstw), w większości sięgające do 50 proc. obecnego zatrudnienia (takie plany zgłosiło 72 proc. respondentów, przeważnie średnie i duże firmy). 36 proc. pracodawców planuje utrzymać dotychczasowe stawki płac, a zaledwie 4 proc. respondentów zamierza zredukować wynagrodzenia wyłącznie dla kadry zarządzającej i menadżerskiej.

Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu, przewidzianego w ramach tarczy antykryzysowej. Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90 proc. wskazań), a także sektor handlowy (63 proc.).