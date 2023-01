W tej branży kryzysu nie widać. Płacą nawet 60 tys. miesięcznie

Zapotrzebowanie na specjalistów oraz menedżerów z obszaru księgowości nie słabnie. To efekt przede wszystkim bardzo dynamicznie zmieniających się przepisów finansowo-podatkowych, które często weryfikują wiedzę oraz kompetencje osób pełniących te funkcje w organizacjach. Jak wpłynie to na zarobki w księgowości i finansach?

W branży księgowej rekrutują na potęgę zarówno wkraczających na rynek pracy absolwentów szkół wyższych mających wykształcenie kierunkowe oraz kompetencje językowe, jak i specjalistów czy kadrę zarządzającą. Nie zmieni się to w 2023 roku. Jak wynika z najnowszego "Raportu Płacowego" Hays Poland, eksperci w obszarze finansów i księgowości nadal mogą liczyć na ciekawe propozycje zawodowe, oferujące nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale również udział w interesujących projektach.

Wyzwaniem dla pracodawców pozostaje silna presja płacowa, która będzie utrudniała zarówno utrzymanie stabilnych zespołów, jak i pozyskiwanie nowych pracowników. Z raportu Hays Poland wynika, że 94 proc. firm planuje rekrutacje, a 77 proc. spodziewa się trudności z pozyskaniem nowych pracowników. Z kolei 21 proc. specjalistów planuje zmienić pracę w 2023 roku.

Kogo będą poszukiwać firmy?

Rozwój technologii stosowanych w obszarze finansowo-księgowym idzie w parze ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie analityki danych. Na ciekawe oferty mogą liczyć m.in. analitycy finansowi i biznesowi, a także eksperci w dziedzinie controllingu.

Na oferty pracy mogą liczyć także starsi i samodzielni księgowi. Pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na doskonałą znajomość prawa podatkowego, ale również zdolności techniczne.

- Wiele międzynarodowych organizacji buduje w Polsce zespoły odpowiedzialne za analizę i business partnering dla różnych regionów czy krajów. W związku z lokowaniem w kraju ról z obszaru FP&A oraz rozwojem tej specjalizacji na tutejszym rynku, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie - czytamy w "Raporcie płacowym" Hays Poland.

Na znaczeniu zyskuje trend wyodrębniania w organizacjach zespołów działających na pograniczu księgowości, controllingu oraz IT.

- Rynek stanowisk finansowo-księgowych ewoluuje, co idzie w parze z nowymi możliwościami zawodowymi. Z jednej strony obserwujemy dalszy rozwój specjalizacji związanych z księgowością podatkową czy planowaniem i analizą finansową. Z drugiej natomiast powstają nowe, bardziej interdyscyplinarne dziedziny, znajdujące się na styku finansów oraz IT. Mowa chociażby o analityce baz danych czy Business Intelligence - komentuje wyniki badania Karolina Lis, dyrektor w Hays Poland.

Ile zarabia się w księgowości i finansach?

Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z działów finansowo-księgowych oraz duża liczba ofert pracy przekładają się także na poziom wynagrodzeń. Zgodnie z "Raportem płacowym" Hays Poland, 37 proc. specjalistów spodziewa się podwyżki w 2023 roku.

Pracownicy z obszaru finansów i księgowości w 2023 roku nadal będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń. Tempo podwyżek nie będzie jednak równie wysokie, co w 2022 r.

Z danych Hays Poland wynika, że największe wzrosty wynagrodzeń dotyczyły stanowisk specjalistycznych i eksperckich. Na podwyżki rzędu 20 proc. mogli liczyć starsi oraz samodzielni księgowi, kontrolerzy finansowi, analitycy finansowi oraz FP&A, natomiast na wzrost wynagrodzenia na poziomie 15 proc. - eksperci w dziedzinie podatków oraz audytu.

Jak wyglądają kwoty na konkretnych stanowiskach? Górna granica sięga dużo ponad średnią krajową. Regionalny CFO, będący członkiem zarządu, zarabia od 35 do nawet 60 tys. zł brutto.

CFO - członek zarządu - zarabia od 28 do 55 tys. zł. Z kolei dyrektor finansowy może liczyć na wynagrodzenie w skali między 25 a 40 tys. zł.

Z kolei najniższe wynagrodzenie w tej branży otrzymują osoby pracujące na stanowisku asystenta działu finansowego - to 4,5 tys. zł brutto. Maksymalna oferowana im pensja wynosi 6 tys. zł. Młodszy księgowy zarabia w granicach 5,5-7 tys. zł brutto.

Kierownik ds. podatków zarabia między 18 a 35 tys. zł brutto. Nieco mniej otrzymuje główny księgowy - jego pensja waha się od 16 do 25 tys. zł brutto.

Kierownik ds. finansowych co miesiąc dostaje 20-28 tys. zł brutto, a szef działu kontrolingu - od 18 do 26 tys. zł brutto.

Źródło: Hays Poland

Niełatwy zawód księgowego

Często zmieniające się w Polsce prawo przyczynia się nie tylko do presji płacowej i rosnącej liczby ofert pracy, ale także do negatywnych emocji odczuwanych przez osoby pracujące w zawodzie księgowego. 96 proc. wskazuje, że nieustanne zmiany przepisów i obszerność wprowadzanych regulacji to wyzwanie w codziennej praktyce. Takie wnioski płyną z Ogólnopolskiego Badania Księgowych firmy inFakt.

Pozostałe problemy, z którymi najczęściej zmagają się księgowi, to niejasność i nieścisłość implementowanych przepisów (94 proc.), klienci przekazujący dokumenty w ostatniej chwili (93 proc.) oraz ich wymagania dotyczące tłumaczenia zmian przepisów i obsługi kadrowej (89 proc.).

W ciągu ostatniego roku, kiedy przepisy podatkowe w związku z Polskim Ładem zmieniały się w rekordowym tempie, ponad połowa księgowych w Polsce (52 proc.) odczuwała zmęczenie, a 49 proc. towarzyszył stres. Zmotywowanych do pracy było mniej niż 40 proc. księgowych. Tylko co piąta osoba czuła się zrelaksowana, a co czwarta doceniona.

Blisko 80 proc. księgowych w Polsce często pracuje w godzinach nadliczbowych, bo nie jest w stanie wykonać całej pracy w ustalonym wymiarze czasu. Ponadto 91 proc. osób myśli o swoich obowiązkach poza wyznaczonymi godzinami pracy. Jednocześnie 75 proc. księgowych twierdzi, że udaje się im utrzymać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

