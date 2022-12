W tej branży kryzysu nie widać. Najlepsi zarabiają nawet 41 tys. zł miesięcznie

źródło: Raport „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” autorstwa bValue oraz Just Join IT

źródło: Raport „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” autorstwa bValue oraz Just Join IT

Raport „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” autorstwa bValue oraz Just Join IT pokazuje, że trzeci kwartał tego roku przyniósł istotny wzrost liczby rekrutacji prowadzonych przez polskie startupy. Liczba ofert pracy na stanowiskach IT wzrosła w trzecim kwartale 2022 r. o 54 proc. względem poprzedniego kwartału, zaś względem czwartego kwartału 2021 roku aż 111 proc.

- Szoki gospodarcze jakich ostatnio doświadczyła globalna gospodarka, w tym m.in.: rosnące stopy procentowe czy wojna w Ukrainie, mogły przełożyć się na pogorszenie koniunktury na rynku rekrutacji w startupach. Bezpośredni wpływ na ekosystem startupów mają także m.in.: spadające inwestycje funduszy VC w ten sektor, spadek popytu na produkty technologiczne związane z oszczędnościami klientów czy niepewność gospodarcza wskazująca na bardziej zachowawcze podejście do rekrutacji. Tymczasem, nasza najnowsza analiza, która obejmuje trzeci kwartał pokazuje, że – mimo niepewności gospodarczej – polskie startupy rozwijają się i nadal aktywnie rekrutują – mówi Maciej Balsewicz, founder & managing partner bValue.

- Polskie startupy szukają coraz więcej specjalistów IT, zaskakując analityków, którzy w czasach rosnącej inflacji i hamowania gospodarki spodziewali się zupełnie odwrotnej sytuacji. Liczę na to, że zachowają one mocną trakcję i odporność na globalne wydarzenia gospodarcze w kolejnych miesiącach. W wymagających czasach wygrają ci founderzy, którzy postawią na wysoko wykwalifikowanych ludzi, jakość technologii i rentowność - zauważa Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Kogo szukają startupy?

Okazuje się, że nadal polskie startupy najczęściej szukają programistów średniego szczebla, specjalizujących się w języku JavaScript. Łączny udział rekrutacji w technologii JavaScript w trzecim kwartale wyniósł 20 proc. i jest on znacząco niższy niż w w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku, kiedy oferty pracy dotyczące JavaScript stanowiły prawie 30 proc. wszystkich rekrutacji.

Ale co ciekawe, w trzecim kwartale tego roku polskie starupy poszukiwały więcej pracowników do testowania oraz automatyzacji testów, co może wskazywać na większą specjalizację w tym obszarze.

Analiza danych za trzeci kwartał pokazuje także, że startupy prowadziły znacząco więcej rekrutacji w bardziej niszowych technologiach takich, jak: GO, Ruby czy Scala, choć technologie te wciąż stanowią niewielki udział we wszystkich rekrutacjach.

Czytaj też: Dużych zwolnień nie będzie, wyhamują wynagrodzenia. IT kryzys niestraszny

- Analiza poprzednich raportów pokazuje, że JavaScript nadal jest najpopularniejszym językiem programowania zarówno wśród startupów, jak i w przypadku innych typów firm. Co ciekawe jednak, popularność języka JavaScript w przeciągu ostatnich miesięcy wyraźnie spadła pod kątem liczby ogłoszeń. Natomiast, w pierwszej piątce rankingu nie pojawił się żaden inny język frontendowy, co może sugerować, że konkurencja o pracowników z tą kompetencją będzie cały czas widoczna na rynku - zapowiada Marcel Animucki, dyrektor w bValue.

Zarobki w branży IT

Z raportu bValue oraz Just Join IT wynika także, że w trzecim kwartale 2022 r. wynagrodzenia programistów w startupach mieściły się w przedziale od 6 500 zł do prawie 41 000 zł netto na umowach B2B.

Z kolei mediana wynagrodzeń (netto) B2B specjalistów IT w polskich startupach w trzecim kwartale wyniosła odpowiednio: 7 500 zł dla juniorów, 15 000 zł dla midów oraz 24 000 zł dla seniorów.

źródło: Raport „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” autorstwa bValue oraz Just Join IT

Głębsza analiza średniego wynagrodzenia IT na rynku startupów może jednak sygnalizować potencjalne pogorszenie koniunktury w kolejnych miesiącach, ponieważ średnie wynagrodzenie zarówno programistów mid oraz junior spadło w ujęciu kwartalnym odpowiednio o: 5 proc. oraz 22 proc.

Co istotne, rosną stawki dla seniorów – o 11 proc. w ujęciu kwartalnym oraz łącznie o 26 proc. względem ostatniego kwartału 2021 roku.

- Oferty pracy w startupach z trzeciego kwartału 2022 r. utrzymują trend z poprzedniego raportu: startupy preferują zatrudnianie mid developerów, ponieważ pozwala im to utrzymać najczęściej najlepszą relację umiejętności i kompetencji do kosztu pozyskania pracownika. Coraz szybszy wzrost wynagrodzeń seniorów może także oznaczać, że o najlepszych specjalistów coraz bardziej musimy rywalizować na naszym rynku z innymi zagranicznymi firmami, które dzisiaj oferują doświadczonym pracownikom bardzo konkurencyjne stawki w silniejszej walucie – wyjaśnia Marcel Animucki.

Kto zarabia najwięcej w IT?

Jak czytamy w raporcie, w trzecim kwartale 2022 r. wynagrodzenia programistów

w startupach mieściły się w przedziale od 6 500 zł do prawie 41 000 zł netto na umowach B2B.

Najwyższe średnie wynagrodzenie oferowane było specjalistom security oraz DevOps, natomiast zauważalny był nieznaczny spadek wynagrodzenia programistów obsługujących architekturę chmury.

Jednocześnie, pięć najlepiej opłacanych kompetencji, są jednymi z najrzadziej pojawiających się w ofertach pracy w startupach. Ta odwrotnie proporcjonalna relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia a częstotliwością poszukiwania osób obsługujących daną technologię jest obserwowana we wszystkich badanych przypadkach.

Czytaj też: Przepisy o pracy zdalnej "niedostosowane do realiów rynkowych". Branża IT wytyka błędy

- W obecnym badaniu wzrost liczby rekrutacji nie przekładał się na wzrost stawek. Wśród najsilniej rosnących technologii wzrost wynagrodzeń był poniżej średniej, zaś w technologiach ze stabilną liczbą rekrutacji bądź jej realnym spadkiem, wzrost wynagrodzeń był najwyższy – podsumowuje badanie Maciej Balsewicz.

- Spodziewamy się kontynuacji trendu spowolnienia wzrostów wynagrodzeń szczególnie programistów mid oraz junior, przy czym trudno jest obecnie prognozować wpływ koniunktury na pensje seniorów. Jednocześnie prognozujemy wzrost liczby rekrutacji ze względu na uruchomienie odroczonych rekrutacji wśród startupów, które uzupełnią luki zespołowe po bardzo trudnych rekrutacyjnie ostatnich kwartałach – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl