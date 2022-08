W tej branży już dostali dwucyfrowe podwyżki, a będzie jeszcze lepiej

Branża farmaceutyczna, zgodnie z klasyfikacją OECD, jest jednym z trzech najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Widać to również w rekrutacji. Z raportu firmy rekrutacyjnej Antal wynika, iż wzrost zainteresowania i nasilenie potrzeb zaistniały nie tylko w kanale biznesu leków bez recepty czy też suplementów diety, ale szczególnie przy portfelu leków na receptę.

Ograniczenia w kontakcie z klientem związane z pandemią wymusiły na branży nowoczesne podejście do komunikacji. Pandemia przełożyła się również na to, że w ostatnim roku odnotowano wzrost zainteresowania kandydatami z obszaru marketingu internetowego. Mowa tu o rolach związanych z digital marketingiem, e-commerce czy multichannel.

W górę poszły również wynagrodzenia w tym sektorze, w porównaniu rok do roku o 12 proc. W pierwszym kwartale 2022 średnie miesięczne wynagrodzenie wśród specjalistów i menedżerów w branży farmaceutycznej wyniosło 13 572 zł brutto. To dwa razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, które w lipcu 2022 wyniosło 6778,63 zł brutto.

Wzrost liczby procesów rekrutacyjnych i spore zainteresowanie można było zauważyć jeszcze przy innych stanowiskach w dziale medycznym. Są to stanowiska takie, jak medical manager, medical advisor, medical science liaison.

Osoby pracujące na tych stanowiskach uczestniczą w tworzeniu strategii medycznej, współtworzeniu i akceptacji materiałów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym. Do tej pory podczas poszukiwania kandydatów na te stanowiska firmy były nastawione na osoby z wykształceniem stricte medycznym i doświadczeniem we wskazanym obszarze terapeutycznym, którego dotyczy dany proces rekrutacyjny. Niemniej ze względu na dużą niszę na rynku od dłuższego czasu można zauważyć zwiększoną elastyczność pracodawców co do wymagań odnośnie profilu kandydata. Jednak wciąż to muszą być osoby, które bardzo dobrze rozumieją i będą potrafiły edukować wewnętrznych oraz zewnętrznych interesariuszy firmy od strony medycznej.

Doświadczenie w branży farmaceutycznej jest w cenie

- Najbardziej pożądanymi kandydatami są osoby, które posiadają już doświadczenia na podobnym stanowisku, dobrze znają branżę i rozumieją potrzeby rynku. Istotnym jest fakt ograniczeń ze względu na prawo farmaceutyczne, dlatego tak ważnym dla firm jest zatrudnienie kandydata, który pracował już w firmach konkurencyjnych. Chętnych z tak unikatowymi kompetencjami, we wskazanym portfolio oraz mierzalnymi sukcesami na swoim koncie wciąż jest niewielu na rynku - mówi Marta Lebuda, menedżerka specjalizująca się w rekrutacji do sektora urządzeń farmaceutycznych i medycznych w Antal Sales & Marketing.

Dużym zainteresowaniem cieszą się kandydaci pracujący w działach medycznych. Jest spore zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia, a następnie finalizacji procedury rejestracyjnej leku.

Marta Lebuda podkreśla, że rejestracja odgrywa kluczową rolę w firmie, ponieważ osoby na stanowiskach takich jak regulatory affairs specialist czy manager są odpowiedzialne za terminowe składanie dokumentacji oraz wybór odpowiednich procedur dla rejestracji produktu leczniczego w danym kraju.

- W dużej mierze kluczową rolę odrywa wzrost rozwoju portfolio produktowego poza rynkiem lokalnym, dlatego pożądane są osoby z doświadczeniem w procedurach międzynarodowych nie tylko na terenie Unii Europejskiej - dodaje.

Rozwój technologii ma wpływ na stanowiska

Zmiany, które można ostatnio zaobserwować – coraz większe wykorzystanie nowoczesnych technologii, modyfikacje systemu ochrony zdrowia czy rozwój innowacyjnych terapii – wymagają od firm większego dostosowania się do potrzeb rynku. Ma to też odzwierciedlenie w rekrutacji.

W branży sprzętu medycznego w ostatnim roku sporym zainteresowaniem cieszyły się role specjalistów ds. aplikacji. Najczęściej były to nowo tworzone stanowiska w strukturze, co powodowało, że pracodawcy najchętniej widzieliby osoby już z doświadczeniem na analogicznym stanowisku.

Niemniej rynek i oczekiwania kandydatów spowodowały, że elastyczność względem poszukiwanych kompetencji znacznie wzrosła i może interesować ciekawymi propozycjami osoby, które pracowały po stronie laboratorium, a chciałyby rozwijać się w strukturach sprzedaży. Kluczowym aspektem jest wykształcenie kierunkowe: analityka medyczna, medycyna lub pokrewne i znajomość języka angielskiego ze względu na szkolenia zagraniczne czy też komunikację wewnątrz firmy.

- Firmy farmaceutyczne, mimo dużej świadomości tego, że internet stał się głównym źródłem informacji, są nieco w tyle, jeśli chodzi o wykorzystanie cyfrowych rozwiązań. Dlatego w ostatnim okresie widać wyraźny wzrost zainteresowania fachowcami w obszarze rozwiązań digitalowych. Poszukiwane są osoby, które posiadają już doświadczenie w tym obszarze i dobrze rozumieją potrzeby konsumenta. Kandydaci o tak unikatowych doświadczeniach i przy obecnym zainteresowaniu rynku średnio dostają 2-3 oferty na miesiąc. Sytuacja geopolityczna, rosnąca inflacja i sprzyjające zainteresowanie rynku powodują, że możemy zaobserwować wzrost oczekiwań finansowych na poszczególnych stanowiskach - komentuje Marta Lebuda.

Nie tylko farmacja poszukuje speców od internetu

Jednak znalezienie odpowiednich specjalistów od szeroko rozumianego IT nie będzie łatwe. O problemach w obsadzeniu stanowisk specjalistami IT i analizy danych mówi 43 proc. firm z sektora finansów i bankowości.

Problem ma także sama branża IT. W jednym z ostatnich badań koniunktury GUS podał, że już co druga firma z branży IT wskazywała niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę w działalności. Niedobór pracowników w dziedzinie IT wynika m.in. z ogromnej skali digitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce.

- Według raportu DESI 2020 w całej Unii Europejskiej brakuje 600 tys. programistów. Nie bez powodu wskazuję na skalę braków w ramach Wspólnoty. Upowszechnienie pracy zdalnej podczas pandemii wpłynęło na wzrost zainteresowania firm zagranicznych polskimi ekspertami, na których czeka coraz więcej ofert z wynagrodzeniami w euro. To wpłynęło na rekordowy wzrost oferowanych płac w tej branży – o 34 proc. - komentuje z kolei we wstępie do raportu płacowego Antal Artur Skiba, prezes tej firmy.