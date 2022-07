W ministerstwie pracy ubyło pracowników, ale przybyło pieniędzy na pensje

KDS

• 13 lip 2022 10:31





82 741 tys. zł - tyle w 2022 roku wynosi w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wysokość funduszu wynagrodzeń. To o ponad 5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Budżet na wynagrodzenia poszedł w górę przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zatrudnienia. Obecnie na czele resortu pracy stoi Marlena Maląg (fot. PAP/Grzegorz Michałowski)

REKLAMA

O liczbę zatrudnionych pracowników i koszty funkcjonowania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapytały w interpelacji posłanki Koalicji Obywatelskiej Krystyna Skowrońska oraz Henryka Krzywonos-Strycharska.

Z otrzymanej przez nie odpowiedzi wynika, że w ministerstwie pracy w ciągu ośmiu lat budżet na wynagrodzenia wzrósł o ponad 27 mln złotych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W roku 2015 wysokość funduszu wynagrodzeń wynosiła 55 341 tys. zł. Rok później było to 58 286 tys. zł. W 2017 już 61 088 tys. zł. W 2018 roku - 60 636 tys. zł. W kolejnym roku miał miejsce wzrost o 3 mln zł, budżet na wynagrodzenia w 2019 roku wyniósł 63 600 tys. zł. W 2020, kiedy na świecie szalała pandemia oraz dział praca przeszedł do utworzonego Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii, które już nie istnieje, fundusz wynagrodzeń istotnie się zmniejszył i wyniósł 30 810 tys. zł. W ubiegłym roku resort pracy na wynagrodzenia przeznaczył 77 350 tys. zł, w 2022 roku jest to już 82 741 tys. zł. Czyli o ponad 5 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Natomiast poziom zatrudnienia w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w latach 2015-2021 oraz w I kwartale 2022 był na podobnym poziomie. Liczba wakatów wahała się w jedną lub drugą stronę o maksymalnie 30 etatów. Skok nastąpił - podobnie jak z wysokością budżetu - w 2020 roku.

Na koniec 2015 w resorcie pracy pracowało 742 osób. Rok później ich liczba spadła do 721. W kolejnym roku również odnotowano spadek - do 713 etatów. 2017 był ostatnim rokiem, w którym poziom zatrudnienia spadł. Na koniec 2018 w resorcie było 718 miejsc pracy. W kolejnym roku już 731 etatów. Pewnego rodzaju anomalia nastąpiła w roku wybuchu pandemii i przekazaniu działu praca do nowo powstałego resortu. Na koniec 2020 w resorcie było 428 etatów. Jednak ich liczba szybko poszła w górę już rok później, bo na koniec 2021 roku było już 721 etatów. Stan na koniec I kwartału 2022 r to 712 etatów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU