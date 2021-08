W IT pieniędzy na podwyżki nie brakuje. Wzrosty płac są skokowe

Architekt danych, data engineer, mobile developer, cyber security engineer i Java Developer - te specjalizacje należą do absolutnej czołówki specjalistów poszukiwanych przez firmy IT.

Za najbardziej lukratywne finansowo stanowiska uznawane są te związane z analizą danych (fot. Shutterstock)

Wiosna 2021 to nieustanne poszukiwania najlepszych specjalistów, a kandydaci uczestniczą w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie i otrzymują nawet po 3-4 oferty od różnych firm - wyjaśnia Dominika Opozda z firmy Devire.

Jak zauważa Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com, zauważalny jest wzrost zainteresowania dokształcaniem się przez programistów z doświadczeniem.

Za najbardziej lukratywne finansowo stanowiska uznawane są te związane z analizą danych. Opłaca się także pracować w obszarze developmentu, zarówno w przypadku technologii od strony backendu (np. Java oraz Python), jak i frontendu (np. React).

Procesy rekrutacyjne w branży IT wiążą się z coraz większymi problemami dla firm poszukujących pracowników. Dobrze wykwalifikowani specjaliści są na wagę złota, a polskie firmy muszą konkurować o najlepszych z zagranicznymi organizacjami.

- Mimo ciężkiego dla rynku pracy roku 2020, już w grudniu zauważyliśmy pierwsze wzmożone ruchy w obszarze rekrutacji IT. Obecnie popyt na rynku pracy jest już bardzo duży. Wiosna 2021 to nieustanne poszukiwania najlepszych specjalistów, a kandydaci uczestniczą w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie i otrzymują nawet po 3-4 oferty od różnych firm. Coraz częściej spotykamy się również z sytuacją, w której pracodawca składa kontrofertę. Ta z kolei zazwyczaj zakłada podwyżkę - wyjaśnia Dominika Opozda, starszy rekruter w obszarze IT i telekomunikacji w firmie Devire.

Na wartość kandydata wpływ mają przede wszystkim jego umiejętności i doświadczenie. Jak zauważa Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com, zauważalny jest wzrost zainteresowania dokształcaniem się przez programistów z doświadczeniem.

- Są to osoby, które znają już język programowania, mają opanowaną technologię pozwalającą im na samodzielną, dobrą pracę na stanowiskach dla tzw. regularów, ale zauważyli, że zestaw dodatkowych kwalifikacji może im zapewnić szybszy awans. Jako studenci są bardziej wymagający niż osoby uczące się od podstaw, mają określone cele i potrzeby. Celują w konkretne potrzeby pracodawców, bo choć wiedzą, że są poszukiwani na rynku, mają też świadomość, że specjalistów IT są tysiące i tylko ci, którzy się wyróżniają, mają szansę na najlepsze oferty - tłumaczy ekspertka. Wynagrodzenia mocno w górę Jak pokazują wyliczenia rynkowe, gra jest warta świeczki, zwłaszcza na niektórych stanowiskach. Dominika Opozda z Devire podaje za przykład stanowisko data engineera. - Jeszcze w 2020 roku średnie zarobki takiego specjalisty były na poziomie 17 tys. zł brutto. Teraz jest to już 24 tys. zł brutto, co oznacza 40-procentową podwyżkę. Data engineer, który swój background programistyczny opiera o Pythona, jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych specjalistów. Taka osoba, współpracując w oparciu o kontrakt B2B, może otrzymać jedno z większych wynagrodzeń na rynku pracy IT sięgające 30 tys. zł netto lub więcej – wyjaśnia. Magdalena Rogóż za najbardziej lukratywne finansowo wskazuje stanowiska związane z analizą danych. Opłaca się także pracować w obszarze developmentu, zarówno w przypadku technologii od strony backendu (np. Java oraz Python), jak i frontendu (np. React). Poza tym liczą się zadania związane z rozwojem infrastruktury IT i bezpieczeństwa, jak i wszystko to, co związane z inżynierią danych. Wśród najbardziej pożądanych specjalistów znajdują się: DevOps (Development & operations) - stanowisko, które łączy dziedzinę administracji IT (infrastruktura, sieci) z rozwojem oprogramowania (programiści). Zespoły IT coraz częściej potrzebują takiego specjalisty dla poprawy jakości oprogramowania, jego szybszego wdrożenia, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Analityk danych zajmujący się sztuczną inteligencją, machine learningiem (AI/ML) i dużymi zbiorami danych (Big Data/Data Engineering).

Eksperci ds. bezpieczeństwa sieci (network & security) - specjaliści z tego obszaru szczególnie potrzebni są w obliczu przechodzenia firm na hybrydowy tryb pracy. - Z jednej strony, w związku z rozwojem technologii i urządzeń, pojawia się coraz więcej ofert dla developerów tworzących rozwiązania mobilne. Z drugiej, bardzo aktywny jest obszar web, czyli aplikacje i strony internetowe, szczególnie dla branży e-commerce czy medycznej - zauważa Magdalena Rogóż.

