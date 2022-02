W DB Cargo nie mogą doprosić się o 600 zł podwyżki

W firmie kolejowej DB Cargo Polska trwają negocjacje płacowe. Organizacje związkowe walczą o podwyższenie funduszu płac w firmie o 12 proc. co przełożyłoby się na podwyższenie stawek zasadniczych wszystkich pracowników o 600 zł brutto. Słyszą "nie".

W Polsce wraz ze spółkami zależnymi DB Cargo zatrudnia ok. 2,8 tys. pracowników (Fot. materiały prasowe)

Jak podaje na swojej stronie Śląsko-Dąbrowska Solidarność, na razie odbyły się dwie rundy negocjacji płacowych w DB Cargo Polska, jednak nie przyniosły one pozytywnego efektu.

Jak tłumaczy Leszek Piskała, przewodniczący Solidarności w DB Cargo Polska, pracodawca nie przedstawił rozwiązań, które mogłyby usatysfakcjonować pracowników. Związki czekają więc na kolejne propozycje.

Następna tura rozmów zaplanowana została na marzec.

- Jeśli wówczas nie dojdzie do zbliżenia stanowisk, strona związkowa zostanie zmuszona do podjęcia bardziej radykalnych działań, np. przeprowadzenia akcji protestacyjnej czy wszczęcia sporu zbiorowego - podkreśla związkowiec.

Jego zdaniem podwyżka o 600 zł nie jest wygórowanym żądaniem.

- Przy takim tempie inflacji mówimy raczej o próbie obrony realnej siły nabywczej zarobków pracowników. Chodzi o to, żebyśmy za miesięczną wypłatę mogli zrobić mniej więcej taki sam koszyk zakupów, jak kilkanaście miesięcy temu - tłumaczy związkowiec.

DB Cargo Polska to należąc do niemieckiego koncernu Deutsche Bahn firma specjalizująca się w kolejowym transporcie towarowym. W Polsce wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ok. 2,8 tys. pracowników.

