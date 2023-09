Urzędnicy dostaną podwyżki. "Nie pamiętam tak odczuwalnych ruchów płacowych"

- Trochę to trwało, ale przyniosło efekty. Od momentu, w którym złożyliśmy nasze postulaty w trybie sporu zbiorowego, pracodawca zaczął przyznawać pracownikom podwyżki. W sumie, w kilku etapach, wzrostem płac objęta została cała załoga. Wyrównane zostały stawki na tych samych stanowiskach, a podwyżka łącznie wyniosła średnio 1100 zł brutto na osobę. W porozumieniu mamy zapisane, że w listopadzie zarobki wzrosną o kolejne 200 zł – mówi Ilona Burgieł, przewodnicząca „Solidarności ” w UM w Kuźni Raciborskiej.

W UM w Kuźni Raciborskiej zatrudnionych jest ponad 40 osób. „Solidarność” jest jedyną organizacją związkową działającą w tej instytucji. Zrzesza także pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

– Pracuję w urzędzie od 29 lat i nie pamiętam, by kiedykolwiek pracodawca dokonał ruchów płacowych, które byłby tak odczuwalne dla pracowników. Jesteśmy przekonani, że to właśnie dzięki decyzji o wejściu w spór zbiorowy udało nam się to osiągnąć – podkreśla Burgieł. W jej ocenie sporu zbiorowego nie udałoby się zakończyć bez pomocy sekretarz miasta, która zaangażowała się w rozmowy i starała się łagodzić konflikt pomiędzy związkowcami a burmistrzem.

