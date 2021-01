Uposażony jak programista. Zarabiają dwa razy więcej niż przeciętny Polak

12 017 zł na umowę o pracę i 11 088 zł na B2B – tyle wynosi średnia zarobków programisty w Polsce. To prawie dwa razy więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w ubiegłym roku. Ich sytuacja na rynku pracy się nie zmienia – wykorzystują to zmieniając pracodawcę, poszukując nowych specjalności i szans rozowju.

Programistów najlepiej wynagradza stolica – zarabiają tu średnio 13 117 zł na umowę o pracę i 11 885 zł na B2B (Fot. Shutterstock)

Popyt na programistów nie spada, co stabilizuje płace w tej branży.

Z raportu przygotowanego przez Just Join IT wynika, że junior (pracownik o minimalnym stażu) zatrudniony na umowę o pracę zarabia średnio 6 945 zł. Na konto doświadczonego seniora wpływa miesięcznie kwota 16 719 zł. Pensja tzw. midów (średnio długi staż) wynoszą średnio 12 387 zł.

W przypadku umów B2B kwota nieznacznie spada, u juniora do 6 100 zł, a seniora - 16 069 zł. Pensje tzw. midów zarówno związanych stosunkiem pracy, jak i freelancerów wynoszą ponad 11 tys. złotych (12 387 zł umowa o pracę - UoP, 11 096 zł B2B).

- Po oferowanych wynagrodzeniach w ofertach na Just Join IT, widać względną stabilizację w branży. Średnio na początku ubiegłego roku senior mógł liczyć na stawkę 16 115 zł, a kończył go z kwotą 16 540 zł na B2B. Jednocześnie w 2020 roku widzieliśmy wzmożony popyt na zatrudnienie programistów. Liczba opublikowanych ogłoszeń wzrosła ponad dwukrotnie na naszym portalu pracy i znacznie przekroczyła 20 tysięcy - mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Gdzie płacą najwięcej?

Programista na stanowisku seniora zarabiający miesięcznie średnio ponad 16 tysięcy złotych może sobie pozwolić na kupno kawalerki w Polsce już po 2,5 roku odkładania połowy pensji (przy cenie 8 966 zł/m kw.), co w polskich realiach znacząco poprawia jego zawodową mobilność. Jednak jakie miasto w Polsce jest najlepsze do życia dla pracowników IT?

Programistów najlepiej wynagradza stolica – zarabiają tu średnio 13 117 zł na umowę o pracę i 11 885 zł na B2B. Senior potrafi odnotować zarobki powyżej 17 tys. zł, jednak przekładając to na cenę mieszkań w Warszawie, na kawalerkę o powierzchni zaledwie 20 m kw. musiałby odkładać całą pensję przez niespełna rok.

Najlepszym miastem do życia w Polsce pod względem relacji zarobków do cen mieszkań okazał się Wrocław - miesięczna wypłata w branży IT na stanowisku seniora (16 234 zł UoP) to równowartość 2 m kw. mieszkania. Średnie zarobki sięgają tam 11 696 zł na UoP i 10 942 zł na B2B. Lepiej od stolicy w rankingu wypada Kraków - wypłaty są tam bardzo zbliżone do warszawskich (średnio 12 560 zł UoP, 11 133 zł B2B), ale rynek nieruchomości jest tańszy (9 616 zł/m kw.). Na podium płac znalazło się także Trójmiasto, jednak porównując ceny mieszkań nad morzem można stwierdzić, że są zbliżone do tych ze stolicy (9 782 m kw.), a zarobki kształtują się średnio o tysiąc złotych poniżej Warszawy (11 932 zł na UoP i 10 945 zł na B2B). Katowice nie zachęcają pracowników IT – średnie zarobki w tej branży nie przekraczają tam 10 tysięcy złotych (9 328 zł na UoP i 9 904 zł na B2B) i nawet znacznie tańsze ceny mieszkań nie są w stanie przebić wrocławskiego standardu. Katowice pozostały w tyle nawet za Poznaniem, w którym zarobki wynoszą średnio 10 545 zł na umowę o pracę, a freelancer jest w stanie zarobić 10 641 zł. Od poniedziałku - nowa praca Duże zarobki nie dają długiego uczucia sytości. Początek tygodnia i powrót do pracy po weekendzie skłania programistów do szukania nowych ofert. Co piąty z nich postanawia wysłać CV do potencjalnego pracodawcy w poniedziałek między 8:00-10:00, czyli tuż po pierwszej kawie i rozpoczęciu pracy. Początek tygodnia jest też ulubionym dniem rekruterów – to wtedy pojawia się najwięcej publikowanych ogłoszeń (21,65 proc.). Z kolei w sobotę odnotowuje się zaledwie 7 proc. aplikacji, a liczba nowych ofert nie przekracza nawet 1 proc. Wśród technologii, do których aspirowali specjaliści, w roku 2020 dominował JavaScript. To właśnie te oferty były najczęściej przeglądane. Tuż za nimi znalazły się kategorie Java i Testing, co potwierdzają trendy ostatnich dwóch lat. Poprzedni rok negatywnie wpłynął jedynie na technologie mobilne, gdzie zainteresowanie ofertami spadło o 10 punktów procentowych w porównaniu do zeszłego roku. Z kolei analiza przeprowadzona przez Devire na prośbę Kodilla.com w drugiej połowie grudnia 2020 roku pokazała, że spośród prawie 200 tys. osób, które zdecydowały się w 2020 roku na zmianę firmy bądź branży, największą uwagę kandydatów przyciągały stanowiska związane z IT. - Z danych, które udostępniło nam Devire, widać, że jako programistów front-end zatrudniono 6960 osób (8 proc. wzrost w ciągu ostatniego roku), a jako starszych inżynierów ds. oprogramowania 9480 osób. Pracę znaleźli też tacy specjaliści, jak - kolejno - Full Stack Engineer - 4285 osób (4 proc. wzrostu), inżynier ds. oprogramowania - 26 024 osób (4 proc. wzrostu) i analityk - 5883 osób (3 proc. wzrostu) - wymienia Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com. Przepływy z branży do branży Ciekawie wypada też zestawienie, z którego dowiadujemy się, dokąd z poszczególnych branż migrowali specjaliści wybranych sektorów: - Pracownicy branży „oprogramowanie komputerowe” przechodzili do branży IT (2214 osób), usług finansowych (241 osób), telekomunikacji (165 osób); - Pracownicy branży „usługi finansowe” trafiali do branży IT (830 osób), bankowości (501 osób), ubezpieczeń (187 osób); - Pracownicy branży „bankowość” podejmowali decyzję o zmianie pracy, decydując się na usługi finansowe (615 osób), branżę IT (600 osób), ubezpieczenia (88 osób); - Pracownicy branży „telekomunikacja” przechodzili do branży IT (587), usług finansowych (123 osoby), bankowości (80 osób); - Pracownicy branży „marketing i reklama” znajdowali nowe zatrudnienie w branży IT (685 osób), sprzedaży detalicznej (82 osoby), usługach finansowych (70 osób); - Pracownicy branży „produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych” trafiali do do branży IT (257 osób), motoryzacji (100 osób), usług bankowych (91 osób); - Pracownicy branży „konsulting/zarządzanie” decydowali się na nowe perspektywy zawodowe w branży IT (321 osób), usługach finansowych (157 osób), bankowości (86 osób) - A pracownicy branży „sprzedaż detaliczna” przechodzili do branży IT (253 osoby), usług finansowych (101 osób), logistyki (84 osoby).

