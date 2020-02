Unia Europejska bierze się za nasze zarobki. Ile będziemy zarabiać?

Komisja Europejska rozpoczęła w połowie stycznia konsultacje w sprawie "sprawiedliwych płac minimalnych" dla pracowników w całej UE.

Pracodawcy i związki zawodowe krytykują możliwość wprowadzenia jednej płacy dla całej UE. W kuluarach mówi się o różnych rozwiązaniach.

Sprawdziliśmy, ile mogliby zarabiać Polacy, gdyby Komisja Europejska zdecydowała się określić minimalne wynagrodzenie na poziomie średniej dla całej Unii Europejskiej.

Z najnowszych danych zaprezentowanych przez Eurostat wynika, że płaca minimalna w Polsce, pomimo podwyżek, wciąż zostaje daleko w tyle w porównaniu do krajów zachodniej Europy. Ale i tak nie jest najgorzej. W regionie mamy najwyższą płacę minimalną. Najmniej zarabiają mieszkańcy Bułgarii (312 euro), Łotwy (430 euro), Rumunii (466 euro) i Węgier (487 euro). Polska z kwotą 611 euro wyprzedza też m.in. Estonię, Litwę, Czechy i Słowację. Zostaje jednak daleko w tyle za Niemcami (1584 euro), Holandią (1636 euro), Belgią (1594 euro) czy choćby Hiszpanią (1050 euro).

Zobacz też: Eurostat: Wynagrodzenie w Polsce wciąż niższe niż w Europie

źródło: Eurostat

KE bierze się za płacę minimalną

Wkrótce te różnice mogą przestać istnieć. Komisja Europejska rozpoczęła w połowie stycznia konsultacje w sprawie "sprawiedliwych płac minimalnych" dla pracowników w całej UE.

Komisja zwróciła się do wszystkich państw, regionów i partnerów UE o przedstawienie swoich opinii dotyczących kierunku działań oraz jej planów odnośnie do realizacji celów europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje on 20 zasad i praw mających znaczenie dla funkcjonowania rynków pracy oraz systemów opieki społecznej w Europie.

Na razie KE przedstawiła komunikat, który zbiera różne idee dotyczące "silnej Europy socjalnej". Na podstawie konsultacji w przyszłym roku przedstawiony zostać ma plan działania, który będą zatwierdzać przywódcy unijni.

CZYTAJ DALEJ »

Zobacz też: Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje ws. płac minimalnych w całej UE 4,2 tys. zł na start? W kuluarach mówi się o różnych rozwiązaniach. Sprawdziliśmy, ile mogliby zarabiać Polacy, gdyby Komisja Europejska zdecydowała się określić minimalne wynagrodzenie na poziomie średniej dla całej Unii Europejskiej. Z obliczeń wynika, że w tym roku średnia płaca minimalna wynosi 934 euro, czyli przeszło 3,9 tys. zł. W 2018 roku średnia płaca minimalna w UE wynosiła 879 euro, a w 2014 - 780 euro. Średnio przyrastała więc o 26 euro rocznie. Przyjmując, że to tempo się utrzyma, średnia płaca minimalna w UE w 2021 roku osiągnie poziom 960 euro, a w 2022, gdy szacunkowo mogłyby obowiązywać już nowe przepisy - 986 euro. To oznacza, że Polacy mogliby wówczas zarabiać minimum 4,2 tys. zł. Rządzące Polską Prawo i Sprawiedliwość poziom 4 tys. zł chce osiągnąć dwa lata później, czyli w 2024 roku. - Na koniec 2020 roku - czyli za kilkanaście miesięcy - minimalna pensja będzie wynosiła 3 tys. zł. (...). Na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie wynosiła 4 tys. zł - mówił podczas jednej z konwencji wyborczych Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Żeby dogonić średnią unijną, PiS musiałoby już w przyszłym roku dokonać drastycznej podwyżki. Tymczasem pracodawcy po wstępnych zapowiedziach PiS na temat wzrostu płacy w 2024 roku do 4 tys. zł wyrażali sceptyczne stanowiska. Sceptyczni są także w stosunku do gonienia unijnej średniej. - Oznaczałoby to, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej musiałyby na siłę „doganiać" Zachód. Przeskok z 611 euro na 934 euro może jednak okazać się niewykonalny - zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy. Przypomina, że taka podwyżka będzie wiązała się ze wzrostem kosztów prowadzenia biznesu. - W trudnej sytuacji mogą znaleźć się w szczególności małe firmy z regionów słabiej rozwiniętych. Nie tylko sektor prywatny odczułby obciążenie. Nie od dziś wiadomo, że płace w budżetówce nie należą do wysokich, a znalezienie środków na podwyżki nie odbywa się z dnia na dzień - mówi Katarzyna Siemienkiewicz. Jej zdaniem płaca minimalna powinna rosnąć wraz z rozwojem gospodarki, a nie na skutek arbitralnych decyzji, nieuwzględniających realiów gospodarczych konkretnego państwa członkowskiego. - Kraje UE znajdują się w zróżnicowanej sytuacji gospodarczej, zmagają się też z odmiennymi problemami na rynku pracy. Trudno więc ustanawiać jednolity schemat obliczenia wysokości płacy minimalnej, gdy gospodarki państw Unii są na różnym etapie rozwoju - ocenia ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy. Zobacz też: Konfederacja Lewiatan: Efektem podwyżki płacy minimalnej będzie nieuzasadnione spłaszczenie zarobków Na europejskie zarobki nie ma szans? Wiadomo już na pewno, że jednej płacy minimalnej dla wszystkich krajów UE nie będzie. - Należy zauważyć, że Komisja mówi nie o jednej, europejskiej płacy minimalnej, ale o godnych - liczba mnoga - płacach minimalnych. Zdaniem OPZZ, jak również europejskich związków zawodowych godne płace minimalne powinny być określone indywidualnie dla poszczególnych krajów, przy zachowaniu autonomii partnerów społecznych, i ich wysokość powinna być ustalona w wysokości procentowej do zarobków w danych krajach i wynosić 60 procent mediany lub płacy średniej w zależności od tego, które obliczenie jest korzystniejsze dla pracowników - mówi dr Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jak twierdzi, propozycja tworzenia jednej kwotowej płacy minimalnej w Europie nie jest dobrym pomysłem i KE na pewno jej nie zaprezentuje. - Również my, jako związki zawodowe, będziemy przeciwni takiemu rozwiązaniu. Tworzenie jednej kwoty dla płacy minimalnej powodowałoby jeszcze większe nierówności w Europie, gdyż w krajach bogatszych wynagrodzenie takie byłoby niskie, w krajach biedniejszych zbyt wysokie (np. Bułgaria) - mówi dr Adam Rogalewski. Jednej płacy dla całej UE nie wyobraża sobie także Konfederacja Lewiatan. - Ustalenie kwotowo jednej płacy minimalnej dla całej UE mogłoby w efekcie obniżyć konkurencyjność całej UE i spowodować przeniesienie poza obszar Wspólnoty niektórych przedsiębiorstw, w których koszty pracy decydują o konkurencyjności produktów czy usług - ocenia Monika Fedorczuk,

ekspert ds. rynku pracy z Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan. Potwierdza, że jednym z rozważanych pomysłów jest ustalenie wysokości płacy minimalnej w odniesieniu do obiektywnych i wymiernych wskaźników, z jednoczesnym z uwzględnieniem siły nabywczej w danym kraju. - Na spotkaniu w Polsce z partnerami społecznymi komisarz UE, Nicolas Schmit, odpowiedzialny za miejsca pracy i prawa socjalne, potwierdził to stanowisko. Dodatkowo wypowiedział się, że sposób ustalenia płacy minimalnej musi być przedmiotem dialogu pomiędzy stroną pracodawców a stroną związkową, z uwagi właśnie na znaczenie tej normy dla całego rynku pracy - podkreśla Monika Fedorczuk. Problemów nie będzie Wszystko wskazuje na to, że KE zaproponuje, by poziom europejskiej płacy minimalnej był zróżnicowany w każdym państwie. Musiałby jednak być zgodny z ustalonym wskaźnikiem: nie mógłby wynosić mniej niż 60 proc. wynagrodzenia w danym kraju. Nie wiadomo na razie, czy ten próg 60 proc. miałby odnosić się do średniej płacy, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czy może do mediany wynagrodzeń. - W 2019 roku płaca minimalna w Polsce wynosiła 523 euro, w tym roku to już 611 euro, czyli 2600 zł brutto, co stanowi 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zgodnie z zapowiedziami rządu, w kolejnym latach ten poziom będzie więc sukcesywnie wzrastał. Bardzo możliwe jest, że osiągnięcie wskaźnika 60 proc. któregoś z możliwych punktów odniesienia wcale nie będzie takie trudne - twierdzi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy.