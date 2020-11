Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS

Od 20 listopada klienci ZUS mogą telefonicznie umawiać się na spotkania z ekspertami z Sali Obsługi Klienta. To nowe udogodnienie przygotowane szczególnie dla tych osób, które nie mają założonego profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

- Uruchomiliśmy kolejną usługę dla klientów, czyli telefoniczną rezerwację wizyty u naszego eksperta w placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można zarezerwować w dogodnym terminie i wybranej przez siebie placówce ZUS, oczywiście w dniach i godzinach pracy Zakładu – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak dodaje, możliwość rezerwacji wizyty na konkretny dzień i godzinę była dostępna w ZUS już od dawna. Jednak mogły z niej korzystać osoby posiadające profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

- Mając świadomość, że istnieje grono klientów, którzy takiego konta nie posiadają, a zależy im na umówieniu spotkania z ekspertem ZUS, uruchomiliśmy dla nich odpowiednią usługę – tłumaczy szefowa ZUS.

Podczas rozmowy telefonicznej trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta, sprawę, jaką chce się omówić z ekspertem ZUS, oraz wybrany dzień i godzinę wizyty. Następnie na podany podczas przez klienta numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr, które należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków (biletów), które znajduje się na Sali Obsługi Klienta w placówce ZUS. Z otrzymanym numerkiem należy podejść do wskazanego stanowiska.

- Przypominamy, że wizyty w ZUS odbywają się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Należy zatem zachować bezpieczny odstęp od innych osób, zakryć usta i nos maseczką lub przyłbicą, a także zdezynfekować ręce przed wejściem na salę – dodaje prezes ZUS.

Wykaz telefonów do rezerwacji wizyt znajduje się na stronie www.zus.pl.