Ulga na powrót ma skusić Polaków do powrotu z emigracji

Ulga na powrót to specjalne zwolnienie podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Skorzystać z niego mogą ci, którzy zdecydują się na powrót i stałe zamieszkanie na terenie RP. Wprowadzenie ulgi ma na celu zachęcenie Polaków do powrotu do Polski z emigracji. Kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Ulga na powrót przysługuje osobie powracającej z zagranicy przez cztery kolejno następujące po sobie lata.

Skierowana jest do osób, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót oraz zmianę rezydencji podatkowej na polską.

Ulgę można zastosować tylko raz. Jeśli podatnik ponownie wyjedzie i po trzech latach wróci do Polski, a wcześniej korzystał z ulgi na powrót, to zastosowanie tego rozwiązanie drugi raz nie będzie już możliwe

Ulga na powrót nie przysługuje każdemu, ma swoje kryteria czasowe i kwotowe. Jednak dla tych, którzy je spełnią, może być bardzo korzystna. Zwalnia bowiem z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez cztery lata. Ulga dotyczy obywateli Polski i osób, które mają Kartę Polaka.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót

Podatku od 2022 r. nie zapłacą osoby osiągające:

- przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;

- przychody z umów zleceń;

- przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Przychody będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 tys. 528 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Jak długo można korzystać z ulgi na powrót?

Ulga na powrót przysługuje osobie powracającej z zagranicy przez cztery kolejno następujące po sobie lata. Podatnik sam zadecyduje, od kiedy chce skorzystać z ulgi. Może wybrać, że będzie to ten sam rok, kiedy przeniósł rezydencję lub wskazać każdy kolejny.

Co ważne, ulgę można zastosować tylko raz. Jeśli podatnik ponownie wyjedzie i po trzech latach wróci do Polski, a wcześniej korzystał z ulgi na powrót, to zastosowanie tego rozwiązanie drugi raz nie będzie już możliwe.

Jakie dokumenty są konieczne, by uzyskać ulgę na powrót?

Chcąc skorzystać z ulgi, trzeba będzie udokumentować rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji z kraju ostatniego miejsca zamieszkania. Konieczne będzie także złożenie oświadczenia, w którym podatnik zadeklaruje, że spełnienia warunki do skorzystania z ulgi. Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ulga na powrót weszła w życie 1 stycznia 2022 r. i będzie miała zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Polacy wracają do kraju Z danych GUS wynika, że w 2020 roku ponad 2,2 mln Polek i Polaków przebywało poza granicami Polski. Liczba ta zmniejsza się sukcesywnie, bo rok do roku o ponad 150 tysięcy, czyli o ponad 7 punktów procentowych. Przeczytaj: Polacy wracają do kraju i robią to już na dobre. Skala powrotów robi wrażenie

