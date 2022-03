Ukraińcy dostaną 500 zł miesięcznie. A to niejedyne pieniądze

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Autor: KDS

• 8 mar 2022 12:46





Na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje dotyczące świadczeń ZUS w języku ukraińskim. (fot. PAP/Vitaliy Hrabar)

Już ponad 1 milion uciekinierów z Ukrainy jest w naszym kraju. To głównie kobiety z dziećmi.

ZUS przypomina, że dodatkowe świadczenia na dzieci - 500 plus i RKO - należą się również Ukraińcom, jednak muszą oni spełnić konkretne warunki.

Mogą je otrzymywać obywatele Ukrainy, jeśli mieszkają w Polsce na stałe.

- Zanim wejdzie w życie specjalna ustawa, przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), przysługują obywatelom Ukrainy, którzy na stałe zamieszkują w Polsce. Świadczenia te przyznawane są na dotychczasowych zasadach obowiązujących jeszcze przed wojną w Ukrainie. Świadczenie 500 plus przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli zamieszkuje ono wspólnie z rodzicem oraz pozostaje na jego utrzymaniu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające legalność pobytu rodzica bądź opiekuna w Polsce – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Jak dostać 500 plus

Szczegółowe informacje o tym, jakie dokumenty należy dołączyć, opisane są obszernie na stronie ZUS www.zus.pl, także w języku ukraińskim. Najważniejsze są te potwierdzające charakter pobytu w Polsce obywatela Ukrainy, m.in. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu.

Czytaj więcej: Praca dla Ukrainek. Minister: zaczynam pracę z radą przedsiębiorców

Ponadto należy pamiętać o tym, że we wniosku o świadczenie 500 plus należy podać PESEL dziecka. Jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, to do wniosku rodzic lub opiekun musi dołączyć dodatkowo akt urodzenia dziecka wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o świadczenie składany jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dodatkowo taki wniosek można złożyć także przez portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną, ale tylko jeśli jest się matką lub ojcem dziecka i ma się nadany numer PESEL.

Czytaj więcej: 200 ofert pomocy dla Ukraińców od miast, firm i organizacji z całej Polski - W przypadku trudności ze złożeniem wniosku, bądź też niepewności jakie dokumenty należy złożyć w każdej placówce ZUS służą pomocą nasi pracownicy. Wyjaśnią wątpliwości, pomogą w założeniu profilu PUE, czy też elektronicznym złożeniu wniosku o świadczenie – dodaje rzeczniczka. Informacje w języku ukraińskim na stronie internetowej ZUS Na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje dotyczące świadczeń ZUS w języku ukraińskim. Na bieżąco publikowane są tam treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.



- Obywatele Ukrainy - rodzice bądź opiekunowie, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa – wyjaśnia Beata Kopczyńska.

