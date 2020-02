Ubezpieczenie mieszkania wraz z umową o pracę? Pracodawcy zachęcają coraz śmielej

Firmy, chcąc pozyskać nowych pracowników, proponują szereg benefitów pozapłacowych.

56 proc. zatrudnionych jest z zadowolona oraz zna wartość proponowanych benefitów.

Z tegorocznego raportu Hays wynika, że najczęściej oferowanymi przez pracodawców dodatkami są: karta sportowa (78 proc.), podstawowy pakiet opieki medycznej (74 proc.), imprezy i wyjazdy integracyjne (68 proc.), ubezpieczenia na życie (56 proc.) oraz telefon służbowy do użytku prywatnego (50 proc.).

Z "Raportu płacowego 2020" przygotowanego przez firmę Hays wynika, że 82 proc. pracodawców spodziewa się w tym roku trudności z pozyskaniem nowych pracowników. Powodów jest kilka. Oczywiście największym jest brak oraz niedopasowanie kompetencyjne pracowników. Na ten problem uwagę zwraca 46 proc. przebadanych. Kolejnym wyzwaniem są wymagania finansowe, które stanowią problem dla 30 proc.

Skalę wyzwania potęguje też fakt, że osoby planujące zmienić pracę, skłania do tego przede wszystkim lepsza płaca i dodatki pozapłacowe (74 proc. z nich).

Pozapłacowe benefity ważne dla pracowników

- Pozapłacowe benefity, które oferują pracodawcy są często uzupełnieniem pensji i mogą stanowić formę podwyżki. Są one tak samo negocjowalną częścią umowy jak wynagrodzenia, czy awans, dlatego warto przełożonemu przedstawić swoje oczekiwania także względem dodatków. Możemy to zrobić na każdym etapie pracy, nawet podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Coraz więcej firm ma szeroki wachlarz ofert, którymi kusi kandydatów. Mogą to być kursy językowe, karnety na siłownię, czy nawet dofinansowania do urlopów. Dzisiejszy rynek pracy jest nastawiony na pozyskiwanie najlepszych talentów, dlatego więcej organizacji wykazuje coraz bardziej propracownicze podejście - podsumowuje Piotr Dziedzic z Michael Page.

Firma pod koniec 2019 roku opublikowała wyniki badań przeprowadzonych w ramach „Confidence Index”. Wynika z nich, że wśród najbardziej cenionych przez Polaków pozapłacowych dodatków znajdują się: prywatna opieka zdrowotna (91,2 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (78,1 proc.). Co drugi z ankietowanych (54 proc.) wskazał dofinansowanie karnetów na siłownię, 39 proc. otrzymywanie zniżek pracowniczych, a prawie co trzeci (29,2 proc.) chciałby mieć w biurze dostęp do darmowych przekąsek.

Jak pokazują badania, proponowane benefity nie zawsze są pozytywnie odbierane przez pracowników. 56 proc. zatrudnionych jest z nich zadowolona oraz zna ich wartość. Firmy idą krok dalej - Jednym z rozwiązań jest budowanie wartości jako pracodawcy poprzez rozwijanie „standardowych" benefitów jak ubezpieczenia na zdrowie czy życie, dodając do nich nowe elementy, z których pracownik może skorzystać - zauważa Tomasz Kaniewski, dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie EIB. Jak się okazuje coraz więcej firm rozszerza popularne ubezpieczenie na życie o dodatkowe elementy. - Znane i nie w pełni doceniane polisy na życie czy ubezpieczenia zdrowotne można uzupełnić o świadczenia na przykład majątkowe. Z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej przedsiębiorców rozważa udostępnienie kompleksowego programu ochrony swoim pracownikom. Łączą oni podstawowe zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich najbliższych z assistance domowym czy pełnym ubezpieczeniem nieruchomości. Zyskującym na popularności rozwiązaniem jest też poszerzanie ochrony o ubezpieczenie turystyczne. Rozwiązań jest wiele. Choć obecnie większość z nich zakłada, że za dodatkowe ubezpieczenia, poza polisą na życie lub zdrowie, zatrudnieni będą płacili sami, to biorąc pod uwagę kształt rynku pracy, nie wykluczam, że w przyszłości wszystkie koszty będą pokrywane przez pracodawców - dodaje Kaniewski.

