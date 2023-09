Tysiące pracowników zarobią więcej. Nowe stawki już obowiązują

Obowiązują już nowe, wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych (osoby w wieku od 15 do 18 lat). Oznacza to, że taki pracownik w pierwszym roku nauki dostanie co najmniej 560,46 zł miesięcznie. Do tej pory zarabiał 350,29 zł.

Od 1 września zmieniły się stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych (fot. Pexels/cottonbro studio)