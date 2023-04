Tylko co dwudziesty Polak jest zadowolony ze swojej pensji

Choć firmy w 2022 roku podwyższały pensje, to wyższa wypłata i tak nie pozwoliła wygrać z inflacją. Wciąż 74 proc. pracowników uważa, że wynagrodzenie wystarcza im na mniej niż rok temu. Dla wielu rozwiązanie problemu to zmiana pracodawcy.

To nie powinno jednak dziwić – jak wynika z danych GUS, inflacja w Polsce w lutym wyniosła 18,4 proc. rok do roku, stanowiąc tym samym najwyższy odczyt od grudnia 1996 roku. Szybkie szacunki GUS z kolei wskazują, że już w marcu inflacja wyniosła 16,2 proc.

Wśród kwestii będących głównymi czynnikami niezadowolenia z obecnego wynagrodzenia badani najczęściej wymieniają świadomość wzrostu inflacji przy braku wzrostu wynagrodzenia. Aż 64 proc. badanych dostrzega tę dysproporcję i jej wpływ na codzienne życie.

Grafika: badanie Pracuj.pl - Postawy finansowe Polaków w czasach inflacji

Nie jest to jednak jedyny problem – okazuje się także, że w znacznej mierze nie możemy sobie obecnie pozwolić na oszczędzanie. Niemal połowa (49 proc.) badanych wskazuje, że nie ma wystarczających pieniędzy, by odkładać na przyszłość. Oszczędności to jednak jedno, wyzwania pracujących Polaków często są jeszcze większe. 30 proc. badanych wskazuje, że ich aktualne wynagrodzenie nie zapewnia wystarczających środków na codzienne życie. To generuje potrzebę zarządzania budżetem z dużą ostrożnością.

Badanych niepokoi inny trend – 25 proc. z nich deklaruje, że zwiększa się liczba i zakres ich obowiązków zawodowych, przy utrzymaniu wynagrodzenia na tym samym poziomie. Co więcej, badani nie mają możliwości oddania się innym zajęciom po pracy – 26 proc. z nich wskazuje, że nie dysponuje środkami pozwalającymi na rozwijanie swoich pasji czy ambicji.

8 na 10 respondentów deklaruje, że ze względu na poziom inflacji bardziej zwracają uwagę na swoje wydatki oraz wynagrodzenie. Aktualnie niemal połowa badanych (47 proc.) przyznaje, że inflacja sprawiła, iż są bardziej skłonni do zmiany pracy niż w zeszłym roku. To jednak mniej niż w poprzedniej edycji badania. We wrześniu 2022 roku taką otwartość deklarowało 51 proc. badanych. Dzisiaj większą skłonnością charakteryzują się kobiety – aż 52 proc. pań w porównaniu do 43 proc. panów rozważa zmianę miejsca zatrudnienia powodowaną wysoką inflacją.

Inflacja jedną z przyczyn rozpoczęcia rozmów o podwyżce

Z raportu wynika, że ponad połowa badanych (56 proc.) ocenia, iż jeśli zdecydują się na zmianę pracodawcy, dostaną lepsze zarobki w nowym miejscu pracy. Najczęściej taką opinię wyrażają najmłodsze pokolenia. Oznacza to, że wolimy zmienić pracę niż negocjować wyższą pensję.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, z uwagi na inflację, o podwyżkę starała się co druga badana osoba. 56 proc. osób deklaruje takie starania na przestrzeni ostatniego roku niezależnie od inflacji. Ponad 1/3 badanych wskazuje, że otrzymała podwyżkę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 26 proc. w ciągu ostatniego roku. Co dziesiąta osoba ostatnią podwyżkę otrzymała ponad 3 lata temu, a 1 na 10 osób nie dostała jej nigdy.

Największa grupa - 34 proc. respondentów wskazało, że otrzymali podwyżkę, jednak miała zostać ona przyznana po jakimś czasie od rozmowy z pracodawcą (dłużej niż miesiąc po rozmowie). 30 proc. badanych deklaruje, że otrzymało podwyżkę i została ona przyznana od najbliższej wypłaty. 19 proc. badanych otrzymało odmowę podwyżki – pracodawca podał argumenty i wskazał, co musi się zdarzyć, aby ją otrzymać w przyszłości. Z kolei 17 proc. badanych otrzymało odmowę podwyżki bez podania przyczyny.

Grafika: badanie Pracuj.pl - Postawy finansowe Polaków w czasach inflacji

Znaczna większość badanych (72 proc.) jako powód swoich starań o wzrost wynagrodzenia podaje rosnące koszty życia w związku z inflacją. Motywująca jest także długa przerwa od ostatniej podwyżki – to ważny powód dla 36 proc. respondentów. 25 proc. Polaków chciałoby zostać docenionych podwyżką w momencie, kiedy osiągają sukces lub wysokie wyniki w pracy. Tyle samo osób wskazuje, że oczekują podwyżki z uwagi na świadomość wyższych zarobków osób na podobnych stanowiskach.

Wśród pozostałych powodów badani wymieniali wzrost swoich kompetencji, np. dzięki nowym certyfikatom lub szkoleniom (20 proc.), rynkowe informacje o pracodawcach przyznających podwyżki w trakcie inflacji (19 proc.), awans lub otrzymanie dodatkowych obowiązków w pracy (18 proc.) czy wzrost zadłużenia (10 proc.). Dla 9 proc. badanych powodem rozmowy o podwyżce była alternatywna, bardziej atrakcyjna oferta otrzymana od innego pracodawcy. Pojawiły się także odpowiedzi dotyczące otrzymania kredytu (7 proc.) czy pojawienia się dziecka w rodzinie (5 proc.).



Ponad 8 na 10 badanych uważa, że wynagrodzenie powinno rosnąć proporcjonalnie do inflacji. Nieco częściej są to kobiety (85 proc.) niż mężczyźni (81 proc.). W największym stopniu (87 proc.) ten pogląd podziela pokolenie silver generation i osoby w wieku 45-54 lata.

- Podwyżki, premie i benefity finansowe jeszcze mocnej zyskują na znaczeniu. Tak zwana podwyżka inflacyjna zdecydowanie zachęca do aplikowania na oferty pracodawców, którzy ją oferują. Taką chęć deklaruje aż 76 proc. respondentów. Z badań wynika, że wielu z nas brakuje pieniędzy na zaspokajanie często podstawowych potrzeb. Naturalne jest, że szansa na wzrost wynagrodzenia proporcjonalny do wzrostu inflacji jest niezwykle atrakcyjna w oczach kandydatów - mówi Małgorzata Skonieczna z Pracuj.pl.

Prawie połowa Polaków zarabia tyle, że nie czuje się bezpiecznie finansowo

Niemal połowa Polaków (45 proc.) deklaruje, że ich obecne zarobki nie gwarantują im poczucia bezpieczeństwa. Najbardziej dotkliwie problem ten dotyka najstarszych uczestników rynku pracy – aż 80 proc. badanych z pokolenia silver twierdzi, że przez ostatnie 12 miesięcy spadła ich siła nabywcza. Dla porównania: w pokoleniu Z taką opinię wyraża 66 proc. badanych. 74 proc. respondentów deklaruje, że odczuwa negatywny wpływ inflacji na wynagrodzenie (dla porównania, we wrześniu 2022 roku deklarowało tak 78 proc.). Ponownie najczęściej taką deklarację składają osoby w wieku 55-65 lat, reprezentujące silver generation.

Zaledwie 17 proc. badanych wskazuje, że ich wynagrodzenie wzrosło w sposób, który rekompensuje inflację. Częściej byli to mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (14 proc.). Tu ponownie na wzrost wynagrodzenia rekompensujący inflację częściej mogły liczyć młodsze pokolenia – w pokoleniu Z było to 22 proc. respondentów, wśród najstarszej grupy obecnej na rynku pracy już tylko 15 proc.

- Mimo że różnice pomiędzy grupami nie są duże, to widać, że najmłodsze pokolenie na rynku pracy w najmniejszym stopniu odczuwa negatywny wpływ inflacji na swoje wynagrodzenie. To u tej grupy wiekowej zarobki częściej wzrastają wraz z inflacją niż u innych przedstawicieli rynku. Oczywiście możemy założyć, że wynagrodzenie w pierwszych latach pracy jest bardziej elastyczne i wychodząc z niższego pułapu, może szybciej rosnąć. Obserwując rynek, widzimy jednak, że mamy do czynienia z formowaniem się nowej generacji pracowników. Młodzi pracownicy wiedzą, czego chcą i nie boją się prosić o swoje. Niestety przyszło im stawiać pierwsze kroki w niestabilnym środowisku - mówi Małgorzata Skonieczna.

