Tyle zarobimy od 1 lipca. Jak wzrosną (lub spadną) pensje po zmianach w podatkach

W połowie czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego ładu. Jedną z najważniejszych zmian jest obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym. Obniża dotyczyć będzie wszystkich rozliczających się na tej skali podatkowej, bez względu jaką formę umowy mają podpisaną z pracodawcą.

Jednocześnie rząd zdecydował się zostawić kwotę wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz drugi próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł rocznie. Nowela zlikwidowała również tzw. ulgę dla klasy średniej.

W związku z kolejną już zmianą w Polskim ładzie każdy zadaje sobie pytanie "ile wyniesie moja pensja po 1 lipca?"

Odpowiedziała na nie m.in. Dagmara Leonik, radca prawny i doradca podatkowy w EY Polska, która wyliczyła jak będą prezentowały się wynagrodzenia w przypadku kilku hipotetycznych scenariuszy.

Jak przekonuje ekspertka EY, w związku ze zmianami, jakie mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r., większość podatników zyska, a ich miesięczne wynagrodzenia netto będą wyższe w porównaniu do roku 2021 czy okresu od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022, w którym obowiązują zasady Polskiego Ładu. Ile dokładnie?

Pracownik, który zarabia 5 tys. zł brutto, w ubiegłym roku zarabiał netto 3613,19 zł na miesiąc. Od 1 stycznia zarabiał 3660,19 zł netto, czyli o 47 zł więcej niż w 2021 roku. Od 1 lipca otrzyma netto 3738,19 zł. Oznacza to dodatkowe 78 zł w porównaniu z pierwszym półroczem.

Na plusie o dodatkowe 42 zł, w porównaniu z pensją z pierwszego półrocza i ubiegłego roku, będzie też pracownik zarabiający 8,5 tys. zł brutto. W ubiegłym roku zarabiał netto 6082,53 zł. Po 1 stycznia jego pensja wynosiła tyle samo. Zaś po lipcowych zmianach otrzyma netto 6124,53 zł.

Pracownik zarabiający 12 tys. zł brutto w ubiegłym roku na rękę otrzymywał 8550,87 zł. Od 1 stycznia jego pensja była niższa i wynosiła 8129,87 zł, czyli 421 zł mniej. Od 1 lipca otrzyma 8509,87 zł netto. Zyska w porównaniu z pierwszą połową roku 380 zł, zaś w porównaniu z poprzednim rokiem straci 41 zł.

Także pracownik zarabiający 18 tys. zł brutto straci mniej po zmianach. Do końca 2021 r. jego pensja netto wynosiła 12 784,30 zł. Od 1 stycznia spadła do 11 961,30 zł, czyli o 823 zł. Od 1 lipca zarobi 12 600,30 zł netto. Tym samym straci w porównaniu z poprzednim rokiem 184 zł. Jednak, jeśli licowej zmiany by nie było, wtedy zarabiałby mniej o 639 zł.

Natomiast różnicy nie odczuje osoba zarabiająca najniższą krajową. Obecnie wynosi ona 3010 zł brutto, w 2021 r. otrzymywał więc na rękę 2209,56 zł. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. jego pensja netto wzrosła o 154 zł i wynosi 2363,56 zł. Po wejściu w życie lipcowych zmian jego sytuacja się nie zmieni. Nadal będzie zarabiał 2363,56 zł netto na miesiąc (w każdym podanym przypadku koszty uzyskania przychodu wynosiły 250 zł i pracownik złożył PIT-2).

Obniżka podatków to symboliczna zmiana zarobków

Zdaniem Magdaleny Michałowskiej, właścicielki Biura Rachunkowego Meritum działającej w Stowarzyszeniu Współpracujących Biur Rachunkowych, lipcowa zmiana w kwestii wynagrodzeń niewiele wniesie.

- Kiedy ministerstwo przygotowywało projekt zmian, porównało, ile przecięty Kowalski zyskiwał na uldze dla klasy średniej i na tej podstawie obliczyło, o ile powinien być niższy podatek dochodowy, by ta kwota była porównywalna i by na zmianie nikt nie stracił. Innymi słowy to, co pracownik zyska dzięki obniżce podatku, jest kwotą porównywalną lub minimalnie wyższą niż to, co zyskiwał na likwidowanej uldze dla klasy średniej - wyjaśnia Magdalena Michałowska.

Jak dodaje, to, czym rzeczywiście różnią się te dwie opcje, to fakt, że aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, trzeba było spełniać szereg wymogów, nie przekroczyć konkretnych progów finansowych, a teraz obniżka podatków dotyczy wszystkich pracowników, którzy nie przekroczą pierwszego progu podatkowego.

- Księgowym i kadrowym będzie łatwiej wyjaśnić zasady wyliczania wynagrodzeń pracownikom, bo po zmianie są one dużo czytelniejsze. Ulga dla klasy średniej rodziła mnóstwo wątpliwości interpretacyjnych, więc w tym przypadku jej likwidacja jest dobrym posunięciem - podsumowuje.