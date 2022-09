Tyle zarabiają w Polsce najlepsi z najlepszych. Kwoty robią wrażenie

KDS

• 15 wrz 2022 13:45





Ostatnie dwa lata życia w ciągłym kryzysie spowodowały, że rola osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmach stała się kluczowa. To przełożyło się na wzrost ich zarobków. Obecnie CFO, czyli dyrektorzy finansowi w sektorze finansowym, zarabiają nawet 120 tys. zł miesięcznie. W sektorze przemysłowym do 64 tys. zł. Do tego spore premie i długa lista benefitów. Wyzwania ostatnich dwóch lat sprawiły, że wzrosła ranga dyrektorów HR w organizacji (fot. Unsplash/Kenny Eliason)

REKLAMA

Page Executive, firma rekrutacyjna specjalizująca się w rekrutacji na najwyższe stanowiska zarządzające, sprawdziła, jak w 2022 roku kształtują się wynagrodzenia kadry zarządzającej w Polsce.

Chociaż pensje bazowe managerów najwyższego szczebla i dyrektorów pozostają stosunkowo stabilne, to pracodawcy wynagradzają najlepszych pracowników coraz wyższymi premiami.

Do 120 tys. zł brutto miesięcznie zarabiają dyrektorzy finansowi w bankach lub ubezpieczeniach, otrzymują też wysokie bonusy. Średnie wynagrodzenie Chief Information Officerów wynosi 45 tys. zł brutto.

- Dla wielu top managerów ubiegły rok okazał się korzystniejszy niż okres przed pandemią. W 2022, jak nigdy dotąd, doceniono pracę dyrektorów zarządzających, szefów sprzedaży, dyrektorów finansowych, którzy skutecznie zarządzali firmą w czasach niepewności i zaangażowali się w ich transformację cyfrową. Wyzwania ostatnich dwóch lat sprawiły również, że wzrosła ranga dyrektorów HR w organizacji. Nie dziwi nas fakt, że na najwyższe wynagrodzenia mogą obecnie liczyć przedstawiciele branży finansowej, e-commerce, IT i logistyki – mówi Paweł Wierzbicki, head of Page Executive Poland kierujący zespołem Page Executive w Polsce, Austrii i regionie CEE.

Oni zarabiają najwięcej

Obecnie najwyższe wynagrodzenia uzyskują CFOs (dyrektorzy finansowi) w sektorze usług finansowych: od 34 do 120 tys. zł brutto miesięcznie. Najczęściej oferowana pensja wynosi tam 45 tys. zł brutto miesięcznie, a do tego dochodzi roczny bonus, czyli premia wynosząca od 20 do 50 proc. pensji. Dyrektorzy finansowi spółek farmaceutycznych mogą obecnie liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 42 tys. zł brutto miesięcznie, a w branżach e-commerce i FMCG – 38 tys. zł brutto. CFOs pracujący w sektorze przemysłowym zarabiają od 30 do 64 tys. zł brutto miesięcznie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Branże, które borykają się z największymi trudnościami w rekrutacji kandydatów, to m.in. IT, HR czy logistyka (fot. Pixabay)

W 2022 roku widoczna jest kontynuacja wzrostu rangi i znaczenia dyrektorów HR. Wyzwania związane z rywalizacją o talenty, budowaniem zaangażowania i skuteczną komunikacją w rozproszonych zespołach oraz udział w rozwoju struktury liderskiej organizacji sprawiły, że zarządzający zasobami ludzkimi ugruntowali swoją pozycję partnerów biznesowych zarządu. - Co ciekawe, w ubiegłym roku obserwowaliśmy dużą rotację na fotelach dyrektorów HR. Rozgrzany rynek pracownika naturalnie przełożył się na dynamikę wzrostu wynagrodzeń osób na tych stanowiskach w porównaniu z poprzednimi latami. W Polsce nasz zespół Page Executive obsadził rekordową liczbę 14 ról zarządowych i dyrektorskich w obszarze HR w 2021, w tym na poziomie regionalnych i globalnym – mówi Paweł Wierzbicki. Obecnie na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć dyrektorzy HR (od 25 do 56 tys. zł miesięcznie) oraz dyrektorzy ds. wynagrodzeń i benefitów (23-35 tys. zł brutto miesięcznie) i dyrektorzy ds. rekrutacji – między 25 a 36 tys. zł brutto miesięcznie. Z kolei Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres, zwraca uwagę, że dziś w HR rekrutuje się nie tylko na najwyższe szczeble. - Swoje zespoły HR zwiększają lub uzupełniają zarówno agencje, jak i firmy posiadające w strukturze działy rekrutacji, kadr i płac, szkoleń czy BHP. Rekrutuje dosłownie każdy, zadań i etatów przybywa, a pracodawcy ścigają się o kandydatów, oferując konkurencyjne zarobki oraz różnego rodzaju benefity - podkreśla. Jak dodaje, oferty skierowane są do różnorodnej grupy osób, bo sektor HR to bardzo szerokie pojęcie, a jego specjalistyczne obszary wymagają innych kompetencji zawodowych. Czytaj więcej: Aż 80 proc. z nich lubi swoją pracę, zarobki też niczego sobie. Wymarzona branża? - HR tzw. miękki, związany jest z dbaniem o rozwój i komfort pracy zespołów, zarządzaniem talentami, koordynacją szkoleń czy wdrażaniem narzędzi poprawiających efektywność pracy. Mamy też HR „twardy”, gdzie specjaliści zajmują się sprawami administracyjnymi, płacami, podpisywaniem umów, urlopami, czuwają nad wszelkimi formalnościami. To bardzo istotne rozróżnienie, które determinuje w dużym stopniu to, jakiego pracownika poszukujemy na dane stanowisko w dziale HR i czy każdy sprosta tym oczekiwaniom - dodaje. W IT, HR czy logistyce brakuje kandydatów na najwyższe stanowiska Branże, które borykają się z największymi trudnościami w rekrutacji kandydatów, to m.in. IT, HR czy logistyka. Aby zatrzymać zespół i ograniczyć koszty związane z pozyskiwaniem nowych talentów, pracodawcy są coraz bardziej skłonni do rekompensowania pracownikom strat finansowych, wynikających ze wzrostu kosztów życia i niekorzystnych zmian podatkowych. Budżety wynagrodzeń organizacji nie nadążają jednak za wskaźnikami inflacji. Kosztowne i długie procesy rekrutacyjne osób na najwyższe stanowiska zarządcze skłaniają pracodawców do przebijania ofert konkurencji (fot. Shutterstock) - Już w 2021 roku przedstawiciele polskiego top managementu mogli liczyć na atrakcyjne premie, nawet w wysokości od 20 do 40 proc. rocznego wynagrodzenia podstawowego. Obecnie najlepszych pracowników nagradza się bonusami o wartości między 30 a 50 proc. ich pensji. Do tego dochodzą również różnego rodzaju benefity, w tym dodatek samochodowy, a także pakiet opcji na akcje lub udziały w spółce. Coraz więcej przedsiębiorstw, szczególnie firm właścicielskich, jest gotowych do podzielenia się z najlepszymi pracownikami udziałami w organizacji – mówi Paweł Wierzbicki. Jak dodaje, kosztowne i długie procesy rekrutacyjne osób na najwyższe stanowiska zarządcze skłaniają pracodawców do przebijania ofert konkurencji. Czytaj więcej: Oto idealny pracodawca na trudne czasy - Z naszych obserwacji wynika, że w 2022 roku organizacje coraz częściej próbują zatrzymywać osoby składające wypowiedzenie poprzez zaproponowanie wyższego pakietu wynagrodzenia oraz rozszerzenie obszaru odpowiedzialności. Firmy, które są w stanie zaoferować kandydatom nie tylko atrakcyjne płace, ale także udział w ciekawych i innowacyjnych projektach, dopasowane do ich potrzeb benefity oraz kulturę organizacyjną opartą na elastyczności, różnorodności i relacjach międzyludzkich, mają większe szanse na pozyskanie najlepszych talentów. To właśnie od tego, w jaki sposób organizacje przyciągną wykwalifikowanych i doświadczonych top managerów, uzależnione są możliwości rozwoju firmy i generowania przez biznes coraz wyższej wartości dodanej – podsumowuje Paweł Wierzbicki. Dla kandydatów liczą się nie tylko wynagrodzenia W warunkach rynku pracownika, z którym bez wątpienia mamy do czynienia wśród kadry zarządzającej, o powodzeniu procesów rekrutacyjnych decyduje m.in. otwartość firmy na preferencje kandydatów – nie tylko te dotyczące wynagrodzenia. Dziś od biznesu oczekuje się działań społecznie odpowiedzialnych. fot. Shutterstock Firmy, które chcą przyciągnąć najlepsze talenty, muszą wykazać swoje zaangażowanie społeczne, realne działania podjęte w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku, różnorodności i inkluzywności. Potwierdza to m.in. badanie Michael Page, według którego dla 50 proc. kandydatów istotne są więzi społeczne w miejscu pracy. Trzy czwarte (75 proc.) respondentów zadeklarowało też chęć pracy dla firmy zaangażowanej w społeczną odpowiedzialność biznesu, przede wszystkim (97 proc.) w obszarze praw człowieka. To, że ludzie chcą pracować w firmach odpowiedzialnych społecznie, potwierdzają wyniki badania „Filantropia Korporacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej” przeprowadzonego w 2021 roku przez Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global Compact Network Poland, Kantar Polska oraz kancelarię Dentons. Dziś od biznesu oczekuje się działań społecznie odpowiedzialnych. Takie wymagania stawiają nie tylko klienci i inwestorzy, ale i pracownicy - 4 na 10 zatrudnionych chciałoby mieć możliwość angażowania się w wolontariat pracowniczy w wymiarze 2-3 godzin w miesiącu. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU