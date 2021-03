Tyle się zarabia w finansach i księgowości. Stanowiska i kwoty

W czasie pandemii osoby z doświadczeniem w finansach i księgowości miały ogromne szanse rozwojowe. Firmy jak nigdy wcześniej poszukiwały osób z doświadczeniem w restrukturyzacjach i optymalizacjach procesów i kosztów. Wzięcie mieli również analitycy finansowi. Kluczem do zmiany pracy na bardziej perspektywiczną było jednak doświadczenie i kompetencje. Tylko tacy finansiści byli pilnie poszukiwani.

Na sześciu stanowiskach w finansach korporacyjnych najczęściej oferowane stawki wynoszą powyżej 20 tys. zł brutto (Fot. Shutterstock)

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na sytuację pracowników wielu branż. Nie ominęła również finansów i księgowości.

Jak wynika z raportu firmy rekrutacyjno-outsourcingowej Devire "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021", paradoksalnie pandemia wzmocniła zjawisko tzw. rynku kandydata w obszarach finansów i księgowości.

Co więcej, ogromną rolę w zapewnieniu ciągłości biznesowej firm odegrali bez wątpienia dyrektorzy finansowi. Przez to ich znaczenie w firmowej hierarchii mocno wzrosło. Na jakie wynagrodzenie mogą więc liczyć?

- Globalny charakter pandemii sprawił, że wiele sektorów znalazło się w trudnej sytuacji albo na skraju bankructwa. To, co dla jednych stanowiło przeszkodę nie do przejścia, dla innych było przełomowe, jeśli chodzi o rozwój i wzrost skali biznesu. Branże takie jak e-commerce, nowe technologie, transport czy logistyka stały się beneficjantami obecnej sytuacji i to właśnie one zgłaszają najwięcej potrzeb rekrutacyjnych. Wiele organizacji postanowiło wykorzystać okoliczności do wprowadzenia innowacji w sposobie zarządzania i wykorzystywania danych finansowych - komentuje Grzegorz Kuchowicz, executive manager w warszawskim oddziale Devire.

Praca w finansach i księgowości

Co więcej, z raportu Devire wynika, że wynagrodzenia specjalistów finansowych, którzy połączyli wiedzę finansową z umiejętnościami programowania, są ok. 20 proc. wyższe od pracowników, którzy nie rozwinęli nowych kompetencji. Dzieje się tak dlatego, że dzięki takim specjalistom firmy automatyzują procesy, skracają czas dostarczania danych finansowych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji.

Na tym nie koniec. Pandemia pokazała jak duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy mają osoby zajmujące stanowisko dyrektora finansowego. To dzięki ich decyzjom udawało się firmom zapewnić ciągłość biznesową w tak trudnym czasie. To oni w bardzo krótkim okresie musieli przygotować oraz wprowadzić plany naprawcze czy optymalizacyjne, które miały na celu zapewnienie firmom płynności finansowej. Ta odpowiedzialność przekłada się na wysokość zarobków. Średnie wynagrodzenie dyrektora finansowego w Polsce wynosi obecnie około 25 tys. zł. Górna granica to blisko 30 tys. zł.

Pandemia uwypukliła jeszcze jeden znaczący dla branży finansowej trend. Mowa o oparciu decyzji biznesowych na jakościowych danych liczbowych. - Pracodawcy zgłaszają obecnie pilne zapotrzebowanie na kandydatów z doświadczeniem w analizach i kontrolingu. Oprócz wykształcenia kierunkowego (mile widziani są absolwenci finansów i księgowości, ale też ekonomii czy informatyki i ekonometrii) kluczowe jest równoczesne zrozumienie procesów komercyjnych. Istotne, aby kandydat mógł zaoferować tak umiejętności analityczne, jak i zdolność do czytania trendów z liczb i przedstawiania kadrze kierowniczej własnych rekomendacji do dalszych działań. Utrzymuje się trend obsadzania tego typu stanowisk nie tylko w pionie finansów, ze ścieżką raportowania do dyrektora finansowego, ale często także w zespołach komercyjnych - wyjaśniają eksperci Devire. Efektem tej zmiany będzie to, że w 2021 wiele organizacji będzie poszukiwać np. kontrolerów działu sprzedaży czy analityków biznesowych ds. marketingu. Rekruterzy Devire przyznają, że specjalizacja branżowa w tym obszarze postępuje już od kilku lat. Jednym z niszowych stanowisk zyskujących na znaczeniu jest kontroler finansowy ds. e-commerce, który wewnątrz organizacji może być partnerem merytorycznym w zakresie sprzedaży online. W księgowości niezmiennie najczęściej poszukuje się księgowych oraz samodzielnych księgowych z dobrą znajomością języka angielskiego oraz systemów klasy ERP. Zarobki w finansach i księgowości Jak prezentują się wynagrodzenia na 2021 rok w finansach i księgowości. Z raportu Devire wynika, że na sześciu stanowiskach w finansach korporacyjnych, najczęściej oferowane stawki wynoszą powyżej 20 tys. zł brutto. Najlepiej zarabia CFO pełniący funkcję członka zarządu. Minimalna proponowana mu pensja to 24 tys. zł, maksymalna wynosi ponad 43 tys. zł, zaś najczęściej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oferta składana CFO wynosi 30 tys. zł. Grafika: raport Devire Dyrektor finansowy zarobi od 18,5 tys. zł do 29,5 tys. zł, najczęściej składana oferta wynosi 25 tys. zł. Podobnie prezentuje się wynagrodzenie dyrektora działu podatków. Najmniejsza kwota to 17 tys. zl, najwyższa 31 tys. zł, najczęściej oferowana wynosi 24 tys. zł. Na pensję powyżej 20 tys. miesięcznie mogą jeszcze liczyć osoby zajmujące stanowiska kierownika ds. zgodności procesów (compliance) - najniższa pensja 15,5 tys. zł, najwyższa 28 tys. zł, najczęściej oferowana 21 tys. zł, kierownik działu ryzyka - najniższa pensja 15,5 tys. zł, najwyższa 28,5 tys. zł, najczęściej oferowana 20,5 tys. zł oraz kierownik działu kontroli wewnętrznej - najniższa pensja 18,5 tys. zł, najwyższa 29,5 tys. zł, najczęściej oferowana 22 tys. zł. Grafika: raport Devire Kierownik finansów może liczyć na pensję od 14,5 tys. zł do 20 tys. zł, najczęściej pada kwota 17 tys. zł. Podobnie prezentują się zarobki kierownika kontrolingu. Jego najniższe wynagrodzenie wynosi 14,5 tys. zł, najwyższe 23 tys. zł, najczęściej proponowane 18 tys. zł. Kontroler finansowy może zarobić od 10 tys. zł do 17,5 tys. zł, najczęściej padającą ofertą jest 13 tys. zł. Z kolei kontroler biznesowy może liczyć na wynagrodzenie od 8,5 tys. zł do 16 tys. zł, najczęściej oferuje się mu 13 tys. zł.

