Tyle się dziś zarabia w sprzedaży i marketingu. Pensje, stanowiska

Zamknięcie sklepów zmusiło firmy do zmiany kierunku poszukiwań nowych pracowników. Już nie sprzedawca w sklepie, ale specjalista od e-commerce czy analityk internetowy są poszukiwani w sprzedaży i marketingu związanym z rozpowszechnianiem dóbr konsumenckich. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć?

- Handel przybiera właśnie nowe oblicze. Zamknięcie sklepów stacjonarnych zredefiniowało rolę działów sprzedaży – key account managerów i przedstawicieli handlowych. Wymusiło to inne podejście do pracy z klientem oraz wykorzystanie do współpracy narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie relacjami z sieciami i detalistami. Są to chociażby wspólne systemy do składania zamówień czy wirtualne spacery po sklepach. Zauważamy inne podejście do budowania relacji z klientami w kanale nowoczesnym i tradycyjnym – spadła liczba spotkań osobistych i bezpośrednich wizyt w sklepach, ustępując miejsca telekonferencjom i zdalnemu raportowaniu - komentuje zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w tej branży Magdalena Perlikowska, senior consultant

w Devire.

Jak dodaje, dla producentów rok 2021 będzie też czasem na przegrupowanie działów sprzedaży i dopasowanie strategii komercyjnej do dynamiki rynku.

- Analizy poprzednich kryzysów gospodarczych pokazały, że firmy inwestujące w czasie kryzysu w różne obszary swojej działalności zyskały przewagę konkurencyjną niemożliwą do osiągnięcia w normalnych warunkach - zauważa z kolei Magdalena Perlikowska.

Na jakie zarobki w 2021 roku mogą liczyć osoby poszukujące pracy w marketingu związanym ze sprzedażą? Z raportu Devire wynika, że pracownicy aplikujący na kierownicze stanowiska, posiadający doświadczenie w pracy, zarobią nawet ponad 28 tys. zł. To maksymalne wynagrodzenie, na jakie może liczyć marketing director. Minimalna pensja wynosi 15 tys., zaś najczęściej oferowała płaca to 19,5 tys. zł. W przypadku marketing managera płaca minimalna wynosi 11 tys. zł, maksymalna 19,5 tys. zł, zaś najczęściej oferowane wynagrodzenie to 14 tys. zł. Z kolei widełki dla senior brand managera wahają się od 11,5 do 16,5 tys. zł. Najczęściej oferowane wynagrodzenie to 14 tys. zł.

Mniejsze stawki pojawiają się w przypadku stanowisk wymagających mniejszego doświadczenia. I tak widełki dla brand managera wynoszą od 7 do 13 tys. zł (najczęściej oferowana pensja to 10 tys. zł). W przypadku product managera jest to od 8,5 do 13 tys. zł (najczęściej oferowana pensja również wynosi 10 tys. zł). Junior brand manager zarobi od 5,5 tys. zł do 9 tys. zł (najczęściej oferowana pensja to 7 tys. zł). Asystent brand managera otrzyma pensję od 3 do 6,5 tys. zł (najczęściej 4,5 tys. zł).

Wynagrodzenie w sprzedaży

Z kolie w sprzedaży, w zależności od stanowiska, rozstrzał wynagrodzeń wynosi od 3,5 do 35,5 tys. zł. Na tę drugą pensję mogą liczyć sales directors. W ich przypadku najniższe oferowane wynagrodzenie wynosiło 14,5 tys. zł, najwyższe wspomniane wcześniej ponad 35 tys. zł, zaś najczęściej na rozmowie kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca oferował im 22 tys. zł.

Channel manager może liczyć na pensję od 15,5 tys. zł do 27,5 tys. zł, najczęściej oferuje mu się 20 tys. zł. Widełki płacowe dla national key account managera wynoszą od 12,5 tys. zł do 19,5 tys. zł, najczęściej oferowana pensja to 16 tys. zł.

Na drugim końcu zestawienia, z najniższymi oferowanymi w branży zarobkami, znajdziemy specjalistę w dziale sprzedaży, dla którego widełki wynagrodzenia wynoszą od 3,5 tys. zł do 6 tys. zł. Najczęściej w trakcie rozmowy o pracę pada kwota 4,5 tys. zł. Sales representative zarabia od 2,5 tys. zł do 5 tys. zł, najczęściej oferowane mu wynagrodzenie to 3,5 tys. zł.