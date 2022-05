Tyle chcą zarabiać polscy studenci. Wysoko się cenią

Milenialsi i osoby z pokolenia Z zmieniają reguły gry na rynku pracy. Chcą, by praca była jednocześnie ich pasją, a także była dobrze opłacana. Jakie oczekiwania płacowe mają młodzi?

Kolejna edycja badania „Student w pracy”, zrealizowana w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, pokazuje, że studenci i absolwenci chętnie korzystają z ofert stażowych, ale mają też swoje wymagania, nie tylko wobec poziomu wynagrodzenia.

- Doświadczenia niemal dwudziestu lat Programu Kariera pokazują wyraźnie, że firma zyskuje przewagę, jeśli zaoferuje stażystom atrakcyjne wynagrodzenie. To jednak nie wystarczy. Potrzebny jest także przemyślany i konsekwentny program stażu, a także szersza perspektywa biznesowa - wtedy możemy być pewni sukcesu: pozyskania talentów i wyłuskania perełek - mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

- Staż nie polega dziś na parzeniu kawy i robieniu ksero. Realne obowiązki i powierzanie konkretnych zadań czy możliwość bliskiej współpracy z członkami zarządu jako mentorami to solidne przygotowanie nowego pracownika. Co czwarty stażysta naszego programu kontynuuje współpracę z firmą. Pozostali zaś to nieocenieni ambasadorzy marki, promujący firmę wśród innych potencjalnych kandydatów - dodaje.

Pracę z pasją chce mieć zdecydowana większość badanych studentów (83 proc.), ale też 67 proc. respondentów zauważa, że bez pieniędzy nie są w stanie rozwijać swoich pasji. Z kolei prawie połowa zgadza się ze stwierdzeniem, że zdąży jeszcze zacząć zarabiać pieniądze, a na razie chce rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Co drugi woli wybrać ciekawą pracę, nawet jeśli jest mniej płatna.

Przy szukaniu stażu szczególną uwagę badani studenci zwracają na poziom wynagrodzenia (39 proc.) oraz elastyczne godziny pracy (35 proc.). Dla połowy badanych (51 proc.) w pracy liczą się zarówno pieniądze, jak i doświadczenie, natomiast 43 proc. przyznaje, że pracuje głównie dla pieniędzy.

Co czwarta osoba wskazuje, że najbardziej istotnym elementem w czasie pracy, stażu czy praktyk jest wynagrodzenie (Fot. Alexis Brown/Unsplash)

Następnie są to rozwijające zadania (12 proc.), a 7 proc. ceni zadania dobrane odpowiednio do zakresu umiejętności.

Istotne są także szkolenia (9 proc.), przejrzysta lista zadań do wykonania (8 proc.), szansa na dalsze zatrudnienie w tej firmie (8 proc.) oraz jasny i znany wcześniej plan pracy/praktyk (8 proc). Wysokość wynagrodzenia to czynnik pierwszoplanowy przy wyborze pracy dla co czwartej osoby.

Zarobki kontra marzenia

Średnie zarobki studenta plasują się obecnie na poziomie od 2 do 3 tys. zł netto wśród jednej trzeciej badanych. To poziom podobny do poprzedniego roku. Co piąty zaś deklaruje wysokość zarobków rzędu 3001-4000 zł.

Przechodząc do preferencji, to średnia jest dwa razy wyższa. Wysokość wynagrodzenia uważana za optymalną po roku pracy wynosi między 5001 a 6000 zł, za trzy lata 6001-7000 zł, a po 10 latach sięga 9001-10 000 zł.

Warto przypomnieć, że również z raportu PwC, Well.hr i Absolvent Consulting wynika, iż wzrosły oczekiwania finansowe młodych osób. W porównaniu z pierwszą edycją badania, mediana oczekiwań wzrosła o 500 zł i obecnie wynosi 4500 zł netto.

Najwyższe oczekiwania finansowe, na poziomie 5000 zł, mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych. Na przeciwległym biegunie są studenci kierunków społecznych i ścisłych, którzy chcą zarabiać 4000 zł. Warto dodać, że oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych, humanistycznych i technicznych plasują się w okolicach 4500 złotych.

Średnie zarobki studenta plasują się obecnie na poziomie od 2 do 3 tys. zł netto wśród jednej trzeciej badanych (Fot. Anthony Fomin/Unsplash)

Oni dają przykład

Na rynku pojawia się jednak coraz więcej płatnych staży. Wszyscy uczestnicy Programu Kariera otrzymują wynagrodzenie od 3,5 tys. zł do 6 tys. zł za miesiąc stażu. Stażyści mogą też liczyć na bezpośrednią współpracę i mentoring członków zarządu oraz top menedżerów.

- Dobre zarobki na stażach w Programie Kariera to jedna strona medalu. Pracodawcy dbają o solidne merytoryczne przygotowanie stażystów do pracy i angażują w cały proces najlepszych menedżerów. Początkowo uzupełniają stażystami kolejne departamenty i działy, a z czasem dzięki nim chcą odmładzać i dynamizować zespół. To inwestycja w przyszłość – coraz częściej zdarza się, że po zakończeniu stażu ci studenci zostają w firmie. Wielu naszych stażystów w ciągu minionych lat zrobiło piękne kariery w swoich branżach - mówi Marian Owerko.

Z kolei uczestnicy programu stażowego Absolwent firmy Kaufland mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto, a także umowę o pracę oraz benefity.

Młodzi mają pomysł na siebie

Warto także przytoczyć wyniki badania firmy Coca-Cola HBC, z których wynika, że 4 na 10 respondentów w wieku 15-19 lat zadeklarowało, że wie, co chce robić w przyszłości, a co drugi ma pomysł, jednak jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji co do swojej kariery.

Zarówno osoby wahające się (49,9 proc.), jak i te bez pomysłu na przyszłą pracę (10,9 proc.) szukają różnych form wsparcia w wyborze drogi zawodowej. Według nastolatków pomocne w decyzji byłyby m.in. staże i praktyki, w czasie których mogliby poznać specyfikę określonej pracy (57,8 proc.), spotkania z przedstawicielami wymarzonych zawodów (55,1 proc.), a także rozmowy z rodzicami, bliskimi (37,1 proc.).