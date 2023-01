Trudne czasy spowodowały, że stali się cenni dla firm. Ale kokosów nie zarabiają

- Rok 2022 nadal umacniał strategiczną pozycję działów HR. Stały się one jednym z kluczowych ogniw w organizacjach, zespalających potrzeby biznesowe oraz pracownicze. Eksperci HR stali się partnerami biznesowymi, realnie oddziałującymi na kierunek rozwoju firm i strategię personalną - wskazują autorzy raportu Hays Poland.

Ta silna pozycja HR nadal utrzymuje się w firmach. Widać to w najnowszym raporcie płacowym przygotowanym przez firmę Hays Poland.

Jak więc prezentują się ich wynagrodzenia? Z raportu Hays Poland wynika, że mimo iż w minionym roku specjaliści w obszarze zasobów ludzkich często otrzymywali podwyżki, to w kontekście wysokiej inflacji nie były one tak wysokie, jak oczekiwali.

Obecnie największe zmiany wynagrodzeń dotyczą stanowisk eksperckich, wymagających określonego zestawu kompetencji. Najlepsi kandydaci mogą liczyć na podwyżki rzędu 5-15 proc. W najbliższych miesiącach rynek pracy będzie wciąż oferował ciekawe oferty pracy dla ekspertów w dziedzinie kadr i płac oraz rozwoju talentów w organizacjach. Co więcej, 94 proc. firm przyznaje, że chce zatrudniać pracowników do tego działu, z kolei 15 proc. specjalistów planuje zmienić pracę w 2023 roku.

Grafika: Hays Poland

Zarobki w HR wahają się od 35 tys. zł brutto do 4,2 tys. zł brutto. Najwyższe stawki zarabiają dyrektorzy ds. zasobów ludzkich (widełki od 20 do 35 tys. zł). Kierownik ds. zasobów ludzkich może liczyć na pensję w granicach 16-25 tys. zł. HR Business Partner zarabia od 12 do 16 tys. zł.

Najniższe pensje otrzymują asystenci ds. zasobów ludzkich - od 4,2 do 5,5 tys. zł. Nieco więcej zarabia młodszy specjalista ds. zasobów ludzkich - od 4,7 do 6,5 tys. zł. Specjalista ds. rekrutacji otrzymuje pensję rozpoczynającą się w okolicach średniej krajowej - od 6,5 do 9 tys. zł.

Jeśli zestawimy te dane z zarobkami w innych branżach, które w swoim raporcie zbadał Hays Poland, to okaże się, że zarobki w HR wcale nie są wyjątkowo wysokie. Przykładowo w finansach i księgowości osoby na najwyższych stanowiskach mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 60 tys. zł brutto. To górna granica płac dla regionalnego CFO, będącego członkiem zarządu. CFO - członek zarządu - zarabia od 28 do 55 tys. zł. Z kolei dyrektor finansowy może liczyć na wynagrodzenie w skali między 25 a 40 tys. zł.

Dużo wyższe stawki obowiązują również w produkcji i inżynierii. Na najwyższe zarobki w obszarze produkcyjnym może liczyć plant manager w firmie zatrudniającej więcej niż 500 pracowników. Jego pensja waha się między 35 a 55 tys. zł brutto. Nieco mniej zarabia osoba na tym samym stanowisku w mniejszej spółce (100-500 pracowników) - wynagrodzenie mieści się w przedziale 25-40 tys. zł brutto.

Jakich kompetencji potrzebują pracownicy działów HR

Z raportu Hays Poland wynika, że ogromnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się eksperci z obszaru kadrowo-płacowego.

- Jest to pochodną wprowadzonych i planowanych zmian prawa pracy, wymagających od organizacji sprawnego wdrożenia określonych rozwiązań. Obecne zapotrzebowanie przewyższa dostępność odpowiednich kandydatów na rynku, co dla firm oznacza wyzwania rekrutacyjne, natomiast dla specjalistów silną pozycję negocjacyjną - wskazują autorzy raportu.

Co więcej, strategiczna pozycja działów HR oraz ich realny wpływ na funkcjonowanie firm powodują, że organizacje coraz częściej tworzą stanowiska HR Business Partnerów. Ich rolą jest bowiem „bycie łącznikiem” między pracownikami a biznesem, a ponadto – budowanie zaangażowania, rozwój pracowników oraz ograniczenie rotacji.

Kolejnym nowym trendem, który nabiera na sile, jest tworzenie w działach HR stanowisk związanych z tematyką wellbeingu.

- Pracownikom w rosnącym stopniu doskwiera niepewność związana z sytuacją gospodarczą oraz geopolityczną, a w przypadku pracy zdalnej niejednokrotnie również poczucie osamotnienia. Firmy, którym szczególnie zależy na holistycznym wspieraniu dobrostanu pracowników, wykazują zwiększone zainteresowanie inwestycjami w tym obszarze - wyjaśniają autorzy raportu.

