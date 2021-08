Tokio 2020: za złoty medal 6 euro lub tort, tak państwa premiują sportowców

Maskotkę wartą 6 euro, taką nagrodę od Szwedzkiego Komitetu Olimpijskiego otrzymał Daniel Stahl za wygranie olimpijskiego konkursu w rzucie dyskiem.

Polski młociarz Wojciech Nowicki dostanie 120 tys, zł nagrody za złoty medal olimpijski (fot. PAP/Leszek Szymański)

- Takie mamy zasady. Nasi olimpijczycy nigdy nie otrzymują premii finansowych za zdobyte medale, zarówno od nas, jak i federacji sportowych, a w zamian oferujemy im tzw. premie odwrotne, czyli finansujemy przygotowania. Medaliści dostają jednak coś, co jest bezcenne... wspomnienia na całe życie - powiedział rzecznik Szwedzkiego Komitetu Olimpijskiego (SOK) Lars Marcusson.

Szwedzi w konkursie rzutu dyskiem zdobyli dwa medale. Oprócz złota srebro wywalczył Simon Pettersson. Za drugie miejsce premia jest odpowiednio mniejsza i wynosi 5 euro. Dla porównania brązowy medalista w tej dyscyplinie - Austriak Lukas Weisshaidinger od swojego komitetu otrzyma 50 tysięcy euro, gdyby wygrał, byłoby to 205 tysięcy.

Po nagłośnieniu sprawy SOK obiecał, że kupi dodatkowe nagrody dla zdobywców medali na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Równie oszczędna w nagradzaniu za sportowe wyniki jest Norwegia. Swoim złotym medalistom zamiast taniej maskotki funduje okolicznościowy tort do wspólnego zjedzenia w wiosce olimpijskiej, choć jak podkreśla norweski dziennik ”Aftenposten” (który nagłośniła całą sprawę) - „niezbyt duży, aby się nie zmarnował”.

Inni są bardziej hojni

Zdecydowanie najwyższe stawki otrzymają medaliści z Singapuru. Złoty medal premiowany jest tam kwotą 737 tys. dol., srebro daje 369 tys. dol., a brąz oznacza 184 tys. dol. premii.

Na co mogą liczyć nasi medaliści? W Polsce nagrody finansowe od PKOL za medale na igrzyskach w Tokio są wysokie. Każdy ze złotych medalistów może liczyć na 120 tys. zł nagrody, wicemistrzowie olimpijscy otrzymają 80 tys. zł, a zdobywcy brązowych medali - 50 tys. zł. W przypadku sztafet każdy z uczestników może jednak otrzymać maksymalnie 90 tys. zł. Dodatkowe stawki za złoto (80,5 tys. zł), srebro (57,5 tys. zł) i brąz (46 tys. zł) wypłaca Ministerstwo Sportu.

Wyjątkowo hojni są także Filipińczycy. Hidilyn Diaz, która wygrała rywalizację w podnoszeniu ciężarów (pierwszy złoty medal dla Filipin), oprócz przewidzianej przez władze nagrody w wysokości 200 tys. dol., dostanie - jak poinformowało TVP Sport - dodatkowe 40 mln pesos (ok. 800 tys. dol., efekt ogólnokrajowej zrzutki). Ponadto otrzymała awans do rangi sierżant sztabowej (na co dzień służy w wojsku), sponsorzy zapewnili jej darmowe latanie narodowymi liniami lotniczymi, ufundowali również luksusowy samochód i zapłacili za paliwo. Reprezentantka Filipin dostanie również mieszkanie w centrum Manili oraz drugą posiadłość na lato, zlokalizowaną w nadmorskim kurorcie.

